L'oroscopo di mercoledì 6 ottobre preannuncia una giornata entusiasmante da diversi punti di vista. Si concentrerà sul lavoro, l'amore e la socialità dei dodici segni zodiacali, mettendo in evidenza l'influenza dei pianeti, in base alle posizioni che assumeranno nel cielo di domani.

I Gemelli riusciranno a raggiungere tutti i loro obiettivi e si guadagneranno un posto in cima alla classifica, mentre i Pesci e lo Scorpione perderanno terreno e finiranno in fondo.

Oroscopo dei segni più fortunati del 6 ottobre:

Gemelli - 1° posto: non avrete alcun problema nel gestire il lavoro.

Farete appello a tutte le vostre energie e allontanerete qualsiasi forma di distrazione. Avrete molte soddisfazioni, accompagnate anche da un bellissimo rapporto con la persona amata e da un legame indissolubile con amici e famigliari.

Cancro - 2° posto: non avrete alcun dubbio riguardo alle decisioni da prendere. Vi sentirete sicuri di voi stessi e verrete travolti da una forte autostima. Lascerete spazio ai vostri hobby e alle amicizie che vorrete coltivare. Inoltre smetterete di nascondere il vostro lato più romantico.

Capricorno - 3° posto: sarà una giornata molto serena per il vostro segno. Vi metterete in gioco senza paura e i risultati che otterrete confermeranno le vostre abilità. Il partner sarà pronto a supportarvi nelle vostre scelte, senza mettere in discussioni gli ideali che vi spingeranno ad agire.

Vergine - 4° posto: finalmente riuscirete a ritrovare il vostro equilibrio. Vi sentirete più sereni e avrete modo di prestare attenzione all'organizzazione della giornata. Non sottovaluterete il vostro benessere e cercherete di stare accanto alle persone care. Le emozioni saranno la vostra forza.

I segni zodiacali al centro della classifica del 6 ottobre:

Toro - 5° posto: sarà una giornata meno positiva rispetto a quella precedente, ma nonostante questo riuscirete a farvi valere. Gli astri saranno dalla vostra parte e vi favoriranno in ambito romantico. Vi sentirete molto legati al partner e non vedrete l'ora di poter trascorrere del tempo insieme

Acquario - 6° posto: sentirete il bisogno di dedicare più tempo a voi stessi.

Purtroppo il lavoro e le relazioni famigliari vi impediranno di seguire il vostro istinto e vi costringeranno a svolgere delle attività che non riterrete utili per la vostra crescita personale.

Sagittario - 7° posto: nella vostra routine quotidiana incontrerete qualche piccolo imprevisto. Dovrete fare delle modifiche per riuscire a rispettare gli obiettivi e per non perdere troppo tempo. Gli amici saranno disposti ad aiutarvi, ma dovrete essere pronti a confidarvi con loro.

Ariete - 8° posto: anche se non vi definirete del tutto fortunati, tornerete a sorridere e interagire con gli altri. Avrete modo di confrontarvi con gli amici e di prendere atto dei cambiamenti che dovrete adottare per poter trionfare sul posto di lavoro.

Un membro della famiglia potrebbe chiedere il vostro aiuto.

Previsioni zodiacali dei segni meno fortunati del 6 ottobre:

Leone - 9° posto: nonostante dobbiate affrontare ancora un certo grado di confusione, vi convincerete di potercela fare. Vi muoverete lentamente, concentrandovi sui dettagli e dando importanza a ogni vostra più piccola mossa. Con il passare dei giorni vi sentirete molto più sicuri di voi.

Bilancia - 10° posto: anche se il lavoro non presenterà problemi, la relazione con il partner potrebbe subire una piccola battuta d'arresto. Tornerete su eventi accaduti in passato e che non sono mai stati del tutto risolti. Sarà difficile riprendere il discorso e soprattutto ottenere delle risposte valide.

Pesci - 11° posto: il rapporto con il partner prenderà una brutta piega. Dovrete affrontare delle discussioni che potrebbero compromettere la vostra serenità. Le previsioni zodiacali vi consigliano di non gettare la spugna e di provare a unire le forze. Sicuramente non ve ne pentirete.

Scorpione - 12° posto: purtroppo farete fatica a svolgere le attività quotidiane. Vi sentirete stanchi e poco inclini a collaborare sul posto di lavoro. Nonostante i rimproveri continuerete con questo atteggiamento, cercando un modo per allontanare lo stress e per rifugiarvi in un mondo tutto vostro.