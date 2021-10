L'Oroscopo di mercoledì 6 ottobre è pronto a rivelare come sarà la terza giornata della corrente settimana. In evidenza nel contesto le previsioni relative a tutti e dodici i segni dello zodiaco. A livello sentimentale in questa giornata potrebbero esserci delle problematiche da dover affrontare per alcuni segni, non mancheranno però anche buone notizie. Per altri simboli astrali, parlando di lavoro, sarà possibile ottenere maggiori risultati con impegno e tanta buona volontà.

Per avere una descrizione più dettagliata di come gli influssi astrali incidono sul quadro astrologico quotidiano, è certamente consigliato riuscire a individuare i principali aspetti planetari, tra i quali spiccano:

Sole in Bilancia in trigono a Saturno;

in trigono a Saturno; Luna in Bilancia in congiunzione a Mercurio;

Venere in Scorpione in trigono a Nettuno in Pesci;

Nettuno in Pesci in sestile a Plutone;

Saturno in Acquario in trigono a Marte;

Plutone in Capricorno in sestile a Venere.

Di seguito tutti i dettagli dell’oroscopo del 6 ottobre.

Previsioni zodiacali del giorno 6 ottobre dall'Ariete al Cancro

Ariete - Giornata alla ricerca della sicurezza, sia emotiva che finanziaria. Per proporre progetti convincenti vi occorrono buone basi, lo sapete bene! Nel cuore un filo di gelosia, che ha l’effetto di confermare al partner l’intensità del vostro coinvolgimento. Il numero d'incombenze da sbrigare sembra non avere limite. L’umore vacilla a causa della Luna, eppure riuscirete a fare più di quanto vi aspettiate. Soluzioni facilitate grazie all’appoggio di una persona esperta, che ha il polso della situazione. Tempo libero tutto dedicato agli acquisti, tra i saldi di fine stagione e le novità di quella in arrivo.

Toro - L’oroscopo del 6 ottobre al segno del Toro indica una Luna in Bilancia che mette di buonumore.

Approfittatene per programmare qualcosa di divertente con gli amici o riunite tutti i familiari per una cena. Impegnatevi nel sociale: il vostro contributo a un’iniziativa di solidarietà sarà molto bene accolto. L’esito di un chiarimento nella coppia dipende da come la prendete: prima la verità ferisce, poi si metabolizza, quindi si finisce per accettarla.

Se l’amore c’è progettate un viaggio per due, se vi manca regalatevi un viaggio come premio di consolazione.

Gemelli - Per tutto il giorno il Sole promette felicità. Una parte di voi esige chiarezza, mentre l’altra sguazza tra misteri e chiaroscuri evocati dalla Luna. Conflitto a tutto campo, ma è dalla contrapposizione che nascono idee geniali e soluzioni nuove.

A livello amoroso la giornata si prospetta in salita. L’invito delle stelle è di provare a risolvere le situazioni con calma, evitando di saltare a conclusioni affrettate. In famiglia rischiate di urtarvi su argomenti rispetto ai quali sapete benissimo di avere torto. Nel lavoro giornata fiacca, per certi versi anche un po’ noiosa: apprezzate di più quello che avete.

Cancro - Con Giove che la stuzzica piacevolmente, la Luna mette in scena il vostro personaggio più affascinante: solare, espansivo e travolgente. Entusiasmo e passione in dosi massicce, ma anche tanta grinta per concretizzare ciò che vi sta a cuore. In amore mantenetevi mentalmente flessibili, invece d'irrigidirvi sulle vostre idee.

La fantasia non è nemica della logica, ma un suo prezioso complemento. A livello lavorativo avrete una strana e insolita voglia di fare niente, e allora accontentatela: le idee arrivano anche nell’ozio, anzi spesso sono proprio le migliori.

Oroscopo e consigli delle stelle del 6 ottobre dal Leone allo Scorpione

Leone - Luna socievole questo mercoledì. Giornata all’insegna dei contatti, delle chiacchiere in chat, dell’allegro e piacevole disimpegno. Nello studio il rendimento è alto. Afferrate al volo i concetti e con una buona dialettica vi guadagnerete ottimi voti. In amore, per vivere un periodo radioso, superate le vostre insicurezze di fondo e proponetevi con spontaneità. Fortuna e intelligenza vi garantiscono che le scelte e le iniziative condotte oggi saranno azzeccate.

Nel lavoro giornata produttiva, che vi vede smaltire una serie di questioni pratiche, che inevitabilmente tendete a rimandare. Sarete soddisfatti dei risultati.

Vergine - Una bella sorpresa! La Luna dà un’impronta di freschezza alla creatività. Siete pronti a un cambiamento radicale, anche a costo di trasferirvi lontano. Vi sentite liberi di trovare nuovi spazi d’espressione, magari nell’arte o nella musica. Un sogno rivelatore a livello sentimentale vi mette di buon umore. Messi da parte i malumori, in amore è ora di riscoprirvi uniti, passando momenti spensierati e sereni. Nel lavoro parlate poco ma fate molto, rivaleggiando apertamente con chi tenta di mettervi in ombra.

Bilancia - La Luna nel segno indurrà Mercurio, anch'esso nel segno, a spingervi verso qualche innovazione, in casa, nel lavoro e nella vita di coppia.

Avete bisogno di aria nuova. Potreste dare l’avvio a una ristrutturazione della vostra casa oppure cambiare le solite abitudini. In ambito affettivo avvertirete la necessità di uscire dalla prigione delle abitudini e osare come mai avete fatto prima d’ora. Il fascino di una persona davvero speciale vi farà sognare tête-à-tête passionali al chiaro di luna. Nelle attività lavorative tensioni per piccole distrazioni, meglio essere più attenti e concentrati.

Scorpione - Questo mercoledì imparerete a essere pazienti anche con chi vi farà richieste poco realistiche. Riuscirete a meravigliare tutti non perdendo le staffe e mantenendo la calma. Non muovete accuse se non siete certi delle responsabilità e non fate il processo alle intenzioni.

In amore saprete ristabilire un buon equilibrio: rilassandovi con una passeggiata nel verde ce la farete a frenare le lamentele e anche il nervosismo. Nel lavoro avvertirete la forte voglia di rompere con i soliti schemi convenzionali e di agire in modo diverso e innovativo. No alle esitazioni: seguite questo desiderio!

Astrologia di mercoledì 6 ottobre dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - Ravvivate questo mercoledì, che potrebbe rivelarsi un po’ spento, con qualche trovata divertente. Dimenticate le faccende domestiche e uscite di casa. Potete esprimere inventiva, rapidità di decisione, vivacità: non concentratevi sulle cose di poco conto. Per i sentimenti un grazie di cuore alla Luna in Bilancia, che vi rimette in sesto spezzando una lancia a favore del buonsenso e della praticità.

A livello lavorativo non è un mercoledì con effetti speciali, che a voi piacciono tanto, però, cosa non da poco, è ammantato da un piacevole senso di tranquillità. Semplicità: concentratevi sulle questioni pratiche.

Capricorno - Se i progetti che avete in ballo vi tengono un po’ sulle spine, agite con il vostro metodo consueto, pianificando tutto in ogni minimo dettaglio. Non fate scelte affrettate e non lasciatevi condizionare da chi vi vorrebbe più disposti a rischiare. A livello amoroso la giornata scorre all’insegna dell’equilibrio, del buonumore e della socialità. Non pretendete troppo da voi stessi: affrontate una cosa alla volta e, prima di mettere altra carne al fuoco, finite ciò che avete cominciato.

Nel lavoro non avete intenzione di accollarvi altri impegni, così farete orecchie da mercante alle richieste di chi pretenderebbe ulteriori sforzi.

Acquario - Vista la posizione dissonante di Mercurio, prevenite eventuali litigi con il partner, favorendo il dialogo e organizzando insieme il vostro tempo libero. Se vi rendete conto che la vita di coppia vi pesa un po’ troppo, cercate di comprenderne i reali motivi. In ambito generale provate ad ammorbidire incomprensioni e critiche severe verso chi amate, esaltando la dolcezza. Nel lavoro il vostro modo di agire vi farà guadagnare la simpatia e il rispetto di coloro che vi sono intorno. Provate ad ammorbidire eventuali incomprensioni esaltando il buon dialogo.

Pesci - L'oroscopo per la giornata del 6 ottobre predice nessun avvenimento degno di nota in vista. La giornata trascorrerà senza turbamenti o stonature e ciò vi permetterà di rilassarvi con il partner. Una dichiarazione romantica, un bigliettino allusivo o un gesto carico di sottintesi vi stupiranno. Se la persona del cuore vi chiederà di sintonizzarvi con i suoi ritmi, e pretenderà che accettiate i suoi principi, l’accontenterete senza battere ciglio. Nel lavoro potrete valorizzare al massimo le vostre naturali capacità di riflessione, realismo e continuità d’intenti. Non fatevi condizionare da niente e da nessuno. Troverete il tempo anche per far fruttare la vostra economia.