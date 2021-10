La prima settimana di ottobre sta per giungere al termine e, grazie all'Oroscopo, si prepara per lasciare il posto a un nuovo periodo ricco di emozioni e di tante novità. Qualche cambiamento, piccolo per alcuni e abbastanza radicale per altri, potrebbe sopraggiungere già nel corso della settimana in questione per coloro nati sotto al segno dell'Ariete e raggiungere l'apice nella giornata di venerdì. Una posizione ottimale di Venere renderà il weekend in arrivo decisamente magico e fortunato per i nativi del Sagittario, mentre il segno del Cancro potrà iniziare a tirare un sospiro di sollievo e prepararsi ad abbracciare le novità positive che stanno per avvicinarsi.

Chi gode dell'influenza positiva della Bilancia avrà finalmente la possibilità di raccogliere i frutti di ciò che si è seminato nel corso di questo periodo di transizione, tenendo conto dei sacrifici e del tempo speso per riuscire a farsi notare dalle persone giuste. Non tutti saranno in grado di cogliere ciò che sta tra le righe e proprio per questo motivo ci sarà qualcuno che non riuscirà a godersi appieno le giornate che stanno per sopraggiungere con molta rapidità.

Di seguito, l'oroscopo nel dettaglio per ogni segno zodiacale.

Oroscopo del weekend, da Ariete a Vergine

Ariete - per i nativi del segno la settimana appena trascorsa non è stata altro che un periodo di continui cambiamenti e il weekend, volente o nolente, non potrà essere diversamente.

Varie notizie giungeranno alle orecchie dell'Ariete e anche se la maggior parte saranno positive, ce ne sarà qualcuna che potrebbe strappare via qualche attimo di serenità, anche se non per molto. La vicinanza della famiglia e delle persone amate aiuterà a superare un momento complicato.

Toro - il segno del Toro, secondo l'oroscopo, sarà finalmente in grado di riprendere in mano le varie situazioni e affrontare la vita con la giusta motivazione.

Il weekend in arrivo aiuterà a conoscere meglio se stessi e a comprendere quale potrebbe essere il modo migliore per camminare a testa alta e riuscire a raggiungere almeno parte di quelli che sono i propri obiettivi, collezionando così soddisfazioni e avvicinandosi alla realizzazione dei propri sogni.

Gemelli - la ruota della fortuna non sembra essere ancora intenzionata a posizionarsi correttamente per il segno dei Gemelli, rendendo anche il prossimo weekend un po' ingarbugliato e difficilmente comprensibile.

Affidarsi all'aiuto di persone più esperte in determinati campi non è di certo qualcosa di cui doversi vergognare, così come non dovrebbe esserci vergogna nell'ammettere di non essere in grado di compiere determinate gesta. L'amore, nonostante la confusione iniziale, sarà sempre presente e vivo.

Cancro - l'oroscopo di questo secondo weekend di ottobre preannuncia l'arrivo di giornate migliori per il segno del Cancro. La gioia e la felicità potranno finalmente fare ritorno, anche se non tutti riusciranno ad avvertirne la presenza già dalla giornata di venerdì. Attenzione a non distogliere l'attenzione mentre si è sul luogo di lavoro: un piccolo errore potrebbe allontanare di molto la serenità e portare alla nascita di dubbi e sofferenze.

Leone - anche per il segno del Leone, secondo quanto previsto dall'oroscopo, l'influenza positiva di Venere aiuterà a organizzare giornate indimenticabili. La complicità del partner non verrà meno e la presenza delle persone care si farà avvertire anche nel corso del weekend che sta per sopraggiungere, favorendo la nascita di situazioni particolari e intrise di felicità. Nonostante non sia possibile prevederlo con certezza, qualcuno potrebbe ricevere una o più sorprese.

Vergine - nonostante in ambito lavorativo il segno in questione può contare sul favore di molti astri, all'interno della vita di coppia potrebbero nascere situazioni spiacevoli. Le incomprensioni potrebbero essere all'ordine del giorno, considerando soprattutto la lontananza di Venere, impegnato a donare la propria influenza positiva ad altri segni zodiacali.

L'importante, nonostante tutto, è non abbassare mai la testa e prepararsi ad accogliere momenti migliori in compagnia del partner e delle persone amate.

Oroscopo del fine settimana, da Bilancia a Pesci

Bilancia - come già specificato, coloro nati sotto al segno della Bilancia continueranno a raccogliere i frutti che la vita ha deciso di spargere lungo il loro cammino, molti dei quali conserveranno al loro interno la gioia e la felicità, mentre altri potrebbero celare una o più novità in grado di portare qualche cambiamento positivo nel prossimo futuro. L'arrivo di una proposta lavorativa migliore, o anche di una proposta inaspettata, aiuterà a mantenere il sorriso anche oltre il weekend in questione.

Scorpione - secondo le previsioni dell'oroscopo di questo secondo weekend del mese di ottobre, lo Scorpione potrebbe non essere tra i segni maggiormente favoriti da Venere. La lontananza di questo astro si farà sentire specialmente nella giornata di venerdì, quando la stanchezza e lo stress si metteranno in mezzo alla vita di coppia per portare qualche flebile nuvola di malcontento. Basterà ritagliare qualche attimo di tempo per rigenerare le proprie energie e organizzare una gita fuori porta o una cena a lume di candela.

Sagittario - l'astro che sembra avere abbandonato alcuni segni zodiacali, porterà il proprio favore a coloro nati sotto al segno del Sagittario. La fortuna, specialmente quella in amore, accompagnerà il segno in questione già dalla giornata di mercoledì e per tutto il weekend che sta per sopraggiungere.

Secondo l'oroscopo riuscire ad allontanare i momenti di gioia e serenità sarà complicato, ma non difficile: proprio per questo è consigliabile allontanare ogni tipologia di pensiero negativo e dedicarsi alla costruzione di un rapporto stabile e duraturo.

Capricorno - la stanchezza sembra accompagnare il Capricorno anche durante il weekend, ma non sarà certo come durante l'inizio di questa settimana. L'oroscopo prevede l'avvicinarsi di momenti interessanti e intriganti per coloro nati sotto a questo segno. Chi fino a ora non ha avuto modo di cimentarsi in una relazione stabile, potrà ritrovarsi conteso tra due spasimanti. Attenzione però a non strafare: sentirsi desiderati è bello, ma approfittarne lo è un po' meno.

Chi vive all'interno di una coppia già stabile avrà la possibilità di portare la propria relazione a un livello superiore.

Acquario - qualche rallentamento, secondo quanto previsto dall'oroscopo, potrebbe sopraggiungere all'interno dell'ambito lavorativo anche nel weekend, portando a un celere, ma gestibile, innalzamento dei livelli di stress. In amore e in ambito relazionale non dovrebbe esserci nulla di cui doversi preoccupare. Qualunque sia l'occupazione attuale, che si tratti di un hobby o di un lavoro, l'importante è non strafare.

Pesci - la settimana appena trascorsa non è stata certamente tra le migliori e qualcuno ha avuto la sfortuna di testarlo sulla propria pelle. Con l'avvicinarsi del weekend, grazie a una posizione astrale più favorevole, si avrà la possibilità di migliorare le proprie giornate e rafforzare i rapporti interpersonali. L'oroscopo prevede una strada tutta in discesa, almeno fino all'arrivo della nuova settimana di ottobre.