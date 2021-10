L'oroscopo del weekend che va dal 23 al 24 ottobre prevede Marte e Venere in buona posizione per il Leone, forte di un’intesa di coppia davvero convincente, mentre Gemelli ospiterà una fortunata Luna piena nel segno. Luna che invece potrebbe infastidire i nativi Sagittario, soprattutto dal punto di vista sentimentale, mentre Scorpione non saprà dire no alle richieste intriganti del partner. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo del fine settimana, dal 23 al 24 ottobre.

Previsioni oroscopo weekend 23-24 ottobre 2021 segno per segno

Ariete: fine settimana davvero affiatato tra voi e la vostra anima gemella.

Questo cielo non smette di stupirvi, e la vostra relazione di coppia vivrà momenti intriganti. Nel lavoro potreste aver bisogno di qualche garanzia in più, ma dovrete impegnarvi per trovarle. Voto - 8️⃣

Toro: un weekend nel complesso valido per voi nativi del segno. In ambito sentimentale godrete di una bella e tranquilla relazione. Ogni cosa che desiderate sarà possibile, purché sia entro certi limiti. In ambito lavorativo per ritrovare la bussola, forse sarà necessario essere sé stessi, e credere di più nelle proprie capacità. Voto - 7️⃣

Gemelli: oroscopo del prossimo weekend che vi vedrà ospitare una magnifica Luna piena. Dal punto di vista sentimentale, pretendere così presto un rapporto stabile e armonioso è tanto, ma forse potreste riuscire a fare qualche passo avanti con il partner.

Molto bene nel lavoro, grazie a ottime stelle che sostengono le vostre imprese. Voto - 7️⃣

Cancro: si chiuderà abbastanza bene questa settimana per voi. Certo, non sarete tra i segni zodiacali migliori e più stabili al momento, ma per ora va bene così. In fin dei conti, quando avete un partner che vi vuole bene, e un lavoro che nel bene e nel male va avanti, sarete felici così.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Voto - 7️⃣

Leone: con Marte e Venere in buona posizione, in aggiunta alla Luna in sestile, ci saranno tutti gli ingredienti per un fine settimana movimentato e romantico per voi nativi del segno. Piccole soddisfazioni arriveranno anche in ambito lavorativo, ciò nonostante per il momento, accontentatevi dei risultati. Voto - 8️⃣

Vergine: Luna in quadratura che insieme a Venere metteranno i bastoni tra le ruote dal punto di vista sentimentale.

Pretendere sempre che siano gli altri a fare il primo passo e a chiarire quello che provate per loro non è la strategia giusta. Un po’ meglio nel lavoro, anche se con un po’ d'impegno potreste ottenere di più. Voto - 5️⃣

Bilancia: configurazione astrale ottima per quanto riguarda i sentimenti. L'amore è nell'aria in questo weekend, e non si escludono momenti estremamente romantici. Nel lavoro state mettendo da parte qualcosa per migliorare le vostre finanze, oppure potrebbe essere un importante progetto nella vostra mente. Voto - 8️⃣

Scorpione: oroscopo del fine settimana nel complesso discreto per voi nativi del segno. Certo, non sarà un cielo eccellente, ma in amore le cose tra voi e il partner funzionano egregiamente, e a voi starà bene così.

Dove potete migliorare invece è in ambito professionale. Anche se questo cielo non è un granché, forse potreste provare a rischiare qualcosa. Voto - 7️⃣

Sagittario: un oroscopo purtroppo per voi sottotono. La Luna in opposizione v'infastidisce, e nel vostro rapporto potrebbe esserci qualcosa da rivedere. Meglio essere chiari fin da subito. Per quanto riguarda il lavoro saprete gestire piuttosto bene le vostre finanze, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voto - 7️⃣

Capricorno: è stata una settimana di alti e bassi per voi nativi del segno, ma secondo l'oroscopo, in questo weekend potrete contare su un po’ di stabilità in più, soprattutto dal punto di vista sentimentale. Fate in modo che sia così più a lungo.

Nel lavoro attenzione alle offerte che vi verranno proposte, perché non sempre potreste fare l'affarone. Voto - 7️⃣

Acquario: periodo piuttosto convincente per quanto riguarda i sentimenti secondo l'oroscopo. Questo cielo v'invita a essere voi stessi in amore, e vedrete che la resa potrebbe essere davvero alta, perché potreste trovare qualcuno più adatto a voi. In ambito lavorativo idee e risorse non vi mancheranno per i vostri progetti, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voto - 8️⃣

Pesci: purtroppo per voi, sarà un altro fine settimana difficile, con un cielo che vedrà la Luna e Venere allearsi contro di voi. In amore attenzione a non essere impulsivi nei confronti del partner. Per quanto riguarda il lavoro si attendono sviluppi sui vostri progetti, ma forse non dovrete aspettare molto. Voto - 6️⃣