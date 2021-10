L'oroscopo di giovedì 21 ottobre mette in evidenza come i transiti planetari incideranno sulla quotidianità dei segni zodiacali. Gli aspetti più coinvolti saranno quello sentimentale, lavorativo e sociale.

Secondo la configurazione planetaria di domani il Toro e i Pesci saranno particolarmente fortunati, mentre il Leone dovrà fare i conti con dubbi e ripensamenti. Il Sagittario si sentirà piacevolmente travolto dal suo lavoro e il Cancro deciderà di apportare qualche piccolo cambiamento nella sua vita.

Ecco tutti i dettagli dell'Oroscopo del 21 ottobre.

Previsioni zodiacali di giovedì 21 ottobre: dall'Ariete al Cancro

Ariete: i dubbi lasceranno spazio a una piena fiducia verso il futuro. Finalmente individuerete il percorso giusto da seguire e farete di tutto per renderlo possibile. I sogni del cassetto inizieranno a concretizzarsi e la persona amata farà pienamente parte di questi progetti.

Toro: la buona sorte vi sorriderà e vi accompagnerà durante tutte le attività che deciderete di intraprendere. Potrete contare sull'appoggio di persone che amate e che vi vogliono bene, ma anche su una salda autostima. Il lavoro vi offrirà tante opportunità per crescere e migliorarvi.

Gemelli: dovrete affrontare alcuni fraintendimenti nel rapporto romantico.

Farete fatica a esprimere il vostro punto di vista e preferirete chiudervi a riccio. Gli amici continueranno a starvi accanto e proveranno a consigliarvi nel migliore dei modi. Il lavoro non vi impegnerà eccessivamente.

Cancro: sentirete il bisogno di modificare alcuni aspetti della quotidianità. Vi concentrerete sulle vostre abitudini, cercando di rafforzare quelle che riterrete utili per il vostro futuro.

Il rapporto con il partner andrà a gonfie vele grazie alla collaborazione di entrambi. Potrebbe esserci una piccola sorpresa sul lavoro.

Oroscopo e consigli dalle stelle del 21 ottobre: dal Leone allo Scorpione

Leone: vi sentirete turbati e inclini a tornare sui vostri passi. Ci saranno delle questioni su cui vorrete lavorare, perché vi renderete conto di desiderare qualcosa di diverso.

Non sarà un percorso facile, ma con costanza e determinazione gli elementi della vostra vita assumeranno un colore diverso.

Vergine: anche se il rapporto con il partner subirà dei miglioramenti, continuerete a nutrire alcuni dubbi riguardo alle sue parole. Non vi fiderete ciecamente e avrete bisogno di determinate conferme. Le previsioni zodiacali di domani vi consigliano di non affidarvi troppo al parere altrui.

Bilancia: avrete molte energie da usare al lavoro. Anche se le scadenze saranno vicine, sarete certi di riuscire a portare a termine gli incarichi che vi sono stati affidati. Adorerete trascorrere il tempo con gli amici e proporre nuove cose da fare insieme. Non potrete contare sull'aiuto di Cupido.

Scorpione: dovrete affrontare delle spese importanti. Avrete bisogno di rinunciare a qualche sfizio per mettere da parte del denaro. Sarà una situazione che non vi andrà molto a genio, ma farete di tutto per seguire gli obiettivi che vi prefisserete. L'aiuto del partner sarà prezioso e insostituibile.

Astrologia e profili zodiacali di domani 21 ottobre:

Sagittario: anche se il lavoro occuperà gran parte della vostra giornata, sarete molto fieri di voi stessi. Proverete interesse verso ciò che farete e non avrete dubbi che questa sia la strada giusta. L'amore non figurerà tra le vostre priorità, ma il rapporto con gli amici continuerà a essere essenziale.

Capricorno: avrete tanta voglia di fare e la vostra motivazione raggiungerà dei picchi molto alti.

Troverete il modo per trasformare in realtà le vostre idee e per affrontare sfide del tutto inaspettate. Questo 21 ottobre sarà caratterizzato da spirito di intraprendenza e da una ferrea autostima.

Acquario: la stanchezza prenderà il sopravvento a causa di un riposo notturno non appropriato. Farete fatica a iniziare la giornata e a stare concentrati sul posto di lavoro. Le previsioni zodiacali di domani vi consigliano di non stressarvi eccessivamente e di mettere al primo posto la vostra salute.

Pesci: presterete molta attenzione alla vostra vita sociale. Curerete i rapporti con gli amici e proverete a non far mancare nulla al vostro partner. L'obiettivo sarà quello di sentirvi a vostro agio nel contesto in cui siete inseriti. Potrebbe essere il momento per lasciarvi andare ed esprimere serenamente le vostre emozioni.