L'oroscopo di mercoledì 20 ottobre avrà in serbo una giornata molto intensa per tutti i segni zodiacali. Gli astri incideranno in modo marcato sulla vita sentimentale, lavorativa e sociale di tutti noi.

Secondo la configurazione planetaria di domani, Sole e Marce saranno in Bilancia, mentre Giove e Saturno rimarranno in Acquario. Luna, Venere e Urano si troveranno rispettivamente in Ariete, Sagittario e Toro, al contrario di Nettuno e Plutone che saranno in Pesci e in Capricorno.

Ecco tutti i dettagli dell'Oroscopo di domani 20 ottobre.

Oroscopo e consigli dalle stelle di domani 20 ottobre: dall'Ariete al Cancro

Ariete: agirete seguendo il vostro istinto. Non vi fermerete a riflettere sulle situazioni perché avrete fretta di trovare al più presto una soluzione. Questo potrebbe costituire un'arma a doppio taglio. Le previsioni zodiacali consigliano di dare più spazio al vostro lato razionale.

Toro: agirete come dei veri combattenti. Non darete peso agli ostacoli e farete di tutto per far trionfare la vostra ambizione. Anche se dovrete fare delle rinunce e sacrificare parte del vostro tempo libero, non vi tirerete indietro. Il partner, però, farà un po' fatica a mettersi nei vostri panni.

Gemelli: farete affidamento alla vostra routine quotidiana per combattere lo stress.

Le azioni ripetute, infatti, vi tranquillizzeranno e vi aiuteranno a ragionare con calma. In amore, il rapporto con il partner sarà caratterizzato da alti e bassi. Le discussioni non mancheranno, ma il confronto sarà produttivo.

Cancro: farete fatica a trattenervi dall'esprimere la vostra opinione. Ci saranno situazioni, soprattutto sul lavoro, in cui il silenzio sarebbe la soluzione più opportuna, ma vi rifiuterete di sottostare alle critiche altrui.

Anche con il partner, tenderete a essere chiari nel descrivere le aspettative per il futuro di coppia.

Previsioni zodiacali del 20 ottobre: dal Leone allo Scorpione

Leone: darete molte più attenzioni alla vostra situazione sentimentale. Vorreste sistemare le cose con il partner e cercare di mettere fine alle recenti incomprensioni.

Non sarà facile senza scendere a compromessi. I consigli di un amico potrebbero rivelarsi indispensabili.

Vergine: sentirete il bisogno di apportare dei cambiamenti all'ambiente domestico. Nella vostra mente, visualizzerete già le modifiche che vorrete introdurre, ma non potrete agire senza esservi consultati con la vostra famiglia. Il confronto potrebbe dare via a idee inaspettate.

Bilancia: avrete bisogno di migliorare la vostra situazione economica in vista delle imminenti spese. Non sarà facile trovare un'altra attività che vi dia uno stipendio solido, ma non vi arrenderete. Sarete pronti ad accettare nuove sfide e a confrontarvi con qualcosa di mai provato prima.

Scorpione: sarete pronti a mettervi nuovamente in gioco a livello sentimentale.

Avrete voglia di sperimentare nuove emozioni, ma preferirete farlo nella sicurezza della vostra zona di confort. Non sopporterete, infatti, di rimanere delusi un'altra volta. Gli amici rappresenteranno la vostra ancora di salvezza.

Astrologia di mercoledì 20 ottobre: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: il rapporto con il partner sarà simbiotico. Vi sentirete uniti da un filo invisibile che vi permetterà di comprendere alla perfezione le emozioni dell'altro. Non avrete paura di dire qualcosa di sbagliato perché sarete certi di non essere giudicati. Potrebbe essere il momento giusto per dare voce ai vostri desideri.

Capricorno: anche se sarete determinati a portare a termine i vostri impegni, un evento inaspettato vi impedirà di farlo nel migliore dei modi.

Dovrete sfruttare al meglio le vostre capacità di adattamento per riuscire a superare questo momento. In ogni caso, dopo un'iniziale confusione interiore, ce la farete.

Acquario: farete fatica ad aprirvi con la vostra famiglia. Il lavoro vi preoccuperà a tal punto da spingervi a isolarvi dall'ambiente esterno. Vi sembrerà di non poter trovare alcuna soluzione, ma basterà guardare le cose da un altro punto di vista. La realtà dei fatti potrebbe lasciarvi piacevolmente sorpresi.

Pesci: potrebbe essere il momento giusto per tornare sui vostri passi e modificare alcune scelte prese in precedenza. Ovviamente, non potrete cancellare il passato, ma vi sarà possibile dare un'altra direzione al vostro futuro. Fate attenzione alle persone che farete entrare nella vostra vita.