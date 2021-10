L'oroscopo di martedì 12 ottobre è caratterizzato da tante sorprese e novità. Le posizioni dei pianeti influenzeranno diversi ambiti della sfera quotidiana, in particolare quello amoroso, lavorativo e sociale. I vari segni zodiacali avranno modo di confrontarsi con sogni e paure, sfruttando tutte le nuove incredibili opportunità a loro disposizione.

Ecco tutti i dettagli dell'Oroscopo di martedì 12 ottobre.

Oroscopo e profili zodiacali del 12 ottobre: dall'Ariete al Cancro

Ariete: sarà importante dosare le energie nel modo giusto. Infatti, uno spreco eccessivo di forze potrebbe rivelarsi controproducente.

Stilare una lista delle vostre priorità potrebbe aiutarvi a capire a quali attività prestare più attenzione. Sicuramente, il lavoro occuperà uno dei primi posti.

Toro: avrete la sensazione di non riuscire a gestire tutti gli impegni della giornata. Il tempo a vostra disposizione sarà poco e il lavoro vi terrà molto occupati. Le previsioni zodiacali consigliano di non farvi prendere dal panico e di continuare a ragionare con razionalità. La soluzione potrebbe essere più facile del previsto.

Gemelli: il passato tornerà a bussare alla vostra porta, ma cercherete di non dargli peso. Non avrete voglia di relazionarvi nuovamente con persone che vi hanno fatto soffrire e che non hanno aggiunto nulla di positivo alla vostra vita.

Il partner sarà d'accordo con voi.

Cancro: il rapporto con il partner sarà caratterizzato da alti e bassi. Non riuscirete a dialogare in modo sereno perché sarà difficile trovare un compromesso accettabile. I consigli degli amici saranno molto diversi tra loro e non faranno altro che confondervi. L'oroscopo consiglia di concedervi un po' di tempo.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Previsioni zodiacali di martedì 12 ottobre: dal Leone allo Scorpione

Leone: Cupido sarà molto generoso nei vostri confronti. Non avrete alcun problema a relazionarvi con il genere opposto e a stringere un legame. Sicuramente, sarà importante scegliere in base al feeling e alle vostre aspettative. Non accetterete l'idea di accontentarvi.

Vergine: desidererete maggiore collaborazione nell'ambiente domestico. Tutti saranno rapiti dai loro impegni, ma questo comporterà maggiore lavoro per voi. La cosa migliore sarà suddividere le faccende in modo equo. Prima di prendere decisioni affrettate, però l'oroscopo consiglia di parlarne.

Bilancia: non sarete molto produttivi sul lavoro. Vi lascerete distrarre da vicende romantiche e dai racconti dei vostri colleghi. Questo potrebbe avere delle ripercussioni negative sul vostro rendimento, ma sarete ancora in tempo per recuperare e per dimostrare al capo il vostro valore.

Scorpione: sarete pronti a perdonare il partner, nonostante i torti subiti. Il vostro desiderio sarà riportare le cose alla normalità e ridare vigore al rapporto di coppia.

Ci saranno degli aspetti, però, da non sottovalutare. Sul posto di lavoro potreste ricevere delle belle sorprese.

Astrologia di domani 12 ottobre: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: avrete un bellissimo rapporto con i vostri amici. Riuscirete a comprendervi senza bisogno di parola e a supportarvi a vicenda. La vostra lealtà sarà messa alla prova da una situazione ambigua. Però, non avrete alcun motivo di cui preoccuparvi.

Capricorno: vi lascerete trascinare dall'istinto e dalle decisioni immediate. Preferirete buttarvi a capofitto nelle situazioni in modo da non dare spazio a ripensamenti dell'ultimo minuto. Questo atteggiamento potrebbe rivelare delle belle sorprese, ma attenzione a non esagerare.

Acquario: gli impegni lavorativi saranno davvero eccessivi. Il vostro senso del dovere vi spingerà a non rifiutare alcun incarico, ma dovrete fare i conti con la stanchezza della giornata e con il desiderio del partner di trascorrere più tempo insieme a voi. L'oroscopo consiglia di non esagerare.

Pesci: sarete attratti da tutte quelle attività che vi consentiranno di dare spazio alla vostra immaginazione. In modo particolare, riuscirete a esprimere il vostro massimo potenziale tramite l'arte e la scrittura. Le persone che vi saranno accanto non potranno fare a meno di ammirare i vostri lavori.