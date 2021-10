L'oroscopo di lunedì 11 ottobre mette in evidenza il modo in cui le diverse posizioni dei pianeti influenzerà la nostra vita lavorativa, sociale e sentimentale. I segni zodiacali si approcceranno in modi sorprendenti alla loro quotidianità, barcamenandosi tra piaceri e doveri. Per avere un quadro più dettagliato si consiglia anche di consultare il profilo del proprio ascendente.

Secondo la configurazione astrale di domani, il Sagittario e la Bilancia saranno ai primi posti della classifica, mentre i Gemelli e i Pesci subiranno un netto peggioramento.

Oroscopo dei segni più fortunati della classifica del 11 ottobre

Sagittario - 1° posto: vi sentirete pronti a cominciare questa nuova settimana con forza e determinazione. Abbandonerete le vostre paure, per lasciare spazio alle opportunità che il lavoro e la vita sentimentale vi offriranno. Gli amici adoreranno trascorrere il tempo con voi e anche la vostra famiglia sarà orgogliosa

Bilancia - 2° posto: l'amore avrà la priorità assoluta nella giornata di domani. Non riuscirete a staccare gli occhi dal partner e non vedrete l'ora di poter condividere con lui ogni aspetto della vostra vita. Anche sul lavoro le cose andranno alla grande grazie alle vostre capacità analitiche.

Scorpione - 3° posto: il rapporto con il partner subirà un grande miglioramento.

Riuscirete a mettere fine ai recenti fraintendimenti e a ridare vita al feeling di coppia. L'oroscopo vi consiglia di sfruttare il momento per organizzare qualcosa di divertente da fare insieme. La condivisione degli interessi aiuterà.

Ariete - 4° posto: sarete concentrati principalmente sul lavoro. Darete il massimo per ottenere la promozione tanto desiderata.

Non delegherete nulla ai vostri colleghi perché temerete di essere considerati poco produttivi. Il legame con gli amici sarà caratterizzato da affetto e gentilezza.

Previsioni zodiacali dei segni al centro della classifica del 11 ottobre

Leone - 5° posto: avrete fiducia in voi stessi e adotterete atteggiamenti positivi. Vi farete travolgere dall'ottimismo e dal desiderio di trionfare davanti alle difficoltà quotidiane.

Sarete di ottima compagnia perché in più occasioni dimostrerete la vostra lealtà. Non ci saranno dei cambiamenti degni di nota in ambito romantico.

Acquario - 6° posto: la famiglia sarà un punto di riferimento fondamentale per voi. Farete di tutto per contribuire al suo benessere e per collaborare all'interno dell'ambiente domestico. Sii creerà un clima di stima e di fiducia reciproca che porterà al rafforzamento del vostro feeling. Il partner, invece, apparirà un po' distaccato.

Cancro - 7° posto: avrete paura di non riuscire a far fronte a tutti gli impegni della giornata. Dedicare tempo alle vostre passioni, però, vi aiuterà a recuperare il controllo della situazione e a trasformare un clima negativo in tante nuove opportunità da sfruttare.

Capricorno - 8° posto: apparirete un po' confusi davanti a un aproposta che potrebbe cambiare il vostro futuro. Non saprete dare subito una risposta, ma avrete bisogno di un po' di tempo per prendere una decisione. Gli amici saranno lieti di consigliarvi nel migliore dei modi, ma la scelta finale riguarderà solo voi.

Astrologia dei segni meno fortunati di lunedì 11 ottobre

Vergine - 9° posto: avrete bisogno di trascorrere un po' di tempo da soli. Proverete a isolarvi dalla vita sociale e a prendervi una pausa da tutti quegli impegni che, in questo periodo, vi stanno arrecando stress. Non sarà semplice, ma con un po' di pazienza riuscirete a ritrovare il vostro equilibrio interiore.

Toro - 10° posto: sarete costretti a compiere dei sacrifici per realizzare i vostri desideri.

Vi dispiacerà rinunciare ad alcune attività e a parte del vostro tempo libero, ma spererete che il vostro impegno, in tempi brevi, possa ripagarvi. L'Oroscopo consiglia di fare attenzione a concedere la vostra fiducia alle persone giuste.

Pesci - 11° posto: non sopporterete l'idea di ricevere critiche. Non le vivrete come un monito a crescere, ma come un insulto fine a se stesso. Questo porterà malcontento e delusione all'interno della vostra giornata. L'oroscopo consiglia di non abbattervi e di provare a non lasciare in disparte i vostri sogni.

Gemelli - 12° posto: purtroppo la fortuna vi volterà le spalle proprio nel momento in cui ne avrete più bisogno. Avrete la sensazione di non riuscire a sfruttare a pieno il vostro potenziale e di non essere abbastanza produttivi. Il rapporto con i colleghi sarà teso e il partner solleverà alcune questioni da risolvere.