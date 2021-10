L'oroscopo di sabato 9 ottobre è caratterizzato da molteplici mutamenti. I pianeti incideranno profondamente nella vita sentimentale, sociale e lavorativa di ciascuno di noi. Lo studio della configurazione astrale di domani permette di comprendere quali saranno gli aspetti che più colpiranno la nostra quotidianità.

Secondo la posizione degli astri, il Leone e l'Ariete saranno primi in classifica, mentre la situazione non sarà altrettanto fortunata per la Vergine e il Sagittario.

Oroscopo dei segni più fortunati del 9 ottobre

Leone - 1° posto: finalmente, dopo giorni di lenti miglioramenti, riuscirete a raggiungere la cima della classifica.

Agirete con costanza e precisione, seguendo il vostro istinto e prestando attenzione agli obiettivi prefissati. Il rapporto con le persone a voi care andrà a gonfie vele.

Ariete - 2° posto: avrete buone notizie sul posto di lavoro. La vostra situazione economica potrebbe subire grandi miglioramenti grazie al vostro impegno. Se continuerete su questa strada, non avrete alcun problema a fare ulteriori passi in avanti. Il partner vi ricoprirà di affetto.

Bilancia - 3° posto: tutta la vostra attenzione sarà catturata dalla relazione romantica. Il rapporto di coppia procederà senza ostacoli e si creerà tra voi un feeling invidiabile. Saprete come gestire le diverse situazioni e come dialogare per trovare soluzioni utili ai problemi.

Toro - 4° posto: vi sentirete pronti a guardare al futuro con rinnovata fiducia. Saprete di dover apportare alcuni cambiamenti alla routine quotidiana, ma questo non basterà a farvi gettare la spugna. Mostrerete audacia e determinazione, soprattutto sul posto di lavoro.

Previsioni zodiacali dei segni al centro della classifica del 9 ottobre

Cancro - 5° posto: sarà una giornata piuttosto tranquilla. Anche se non ci saranno molte novità, vi sentirete a vostro agio e pronti a migliorare i vostri rapporti sociali. Non avrete alcun problema a relazionarvi con gli amici grazie alla vostra empatia e anche la relazione con il partner sarà caratterizzata da stima e affetto.

Gemelli - 6° posto: potrebbe essere il momento giusto per mettervi alla ricerca di qualcosa di nuovo. Non vedrete l'ora di testare le vostre capacità e di stupire tutti con talenti nascosti. Il partner sarà molto comprensivo nei vostri confronti e riuscirà a donarvi tutto il supporto emotivo necessario.

Capricorno - 7° posto: sentirete il bisogno d'intervenire sul lavoro dei vostri colleghi. Avrete paura che l'errore di un singolo possa compromettere l'impegno di tutti, ma questo non vi metterà sotto a una buona luce. Potreste ricevere accuse e aspre critiche a causa dell'atteggiamento adottato.

Acquario - 8° posto: nonostante non vi sentiate molto fortunati, proverete comunque a portare a termine tutte le attività che avevate un programma.

Sarà un sabato ricco di eventi e di sorprese. Forse incontrerete una persona che non vedevate da tempo: attenzione a non farvela sfuggire.

Astrologia dei segni meno fortunati del 9 ottobre

Pesci - 9° posto: all'improvviso Cupido vi volterà le spalle e getterà un'ombra sulla vostra relazione sentimentale. Non vi sentirete compresi dal partner e non perderete occasione per farglielo notare. Chiederete consiglio agli amici e ai familiari, nella speranza di poter risolvere il problema il prima possibile

Scorpione - 10° posto: il rapporto di coppia tornerà ad avere dei seri problemi. Il dialogo sarà difficoltoso per colpa di entrambi. Nessuno di voi, infatti, vorrà abbandonare il proprio punto di vista.

L'Oroscopo consiglia di prendersi del tempo per smaltire la rabbia e iniziare a ragionare in modo più razionale.

Sagittario - 11° posto: la stanchezza prenderà il sopravvento e vi costringerà a rallentare. Dovrete dare la priorità al vostro benessere personale per riuscire a riprendervi e a tornare produttivi come noi giorni passati. Qualche ora all'aria aperta vi sarà d'aiuto.

Vergine - 12° posto: avrete la sensazione di essere trascurati dal partner e dagli amici. Cercherete di attirare l'attenzione, ma tutti saranno troppo presi dai loro impegni. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di non abbattervi e di attendere che questo brutto momento passi.