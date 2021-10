Secondo i presagi degli astri e delle stelle questo martedì inizia con qualche imprevisto per il segno della Bilancia, come per esempio un guasto da riparare o un ritardo. Per il Toro è giunto il momento di raccogliere i frutti seminati nel lavoro, mentre i Pesci, laddove hanno iniziato nuovi impieghi o avventure, iniziano a ingranare. Amore romantico per il Leone, anche gli incontri sono favoriti. Approfondiamo di seguito l'Oroscopo completo del 12 ottobre 2021 per tutti i segni, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo 12 ottobre 2021

Ariete: durante questa giornata il cielo potrebbe non proteggere il segno dalle tensioni e dagli scontri. Il consiglio dell’oroscopo è quello di muoversi con cautela e spiegarsi con diplomazia, sia in ambito lavorativo che per quanto riguarda i rapporti interpersonali.

Toro: il duro lavoro dei mesi precedenti sta per essere ricompensato. Dopo tanto impegno è un buon momento per dedicarsi all’amore e alla famiglia, ma anche a se stessi e ai propri interessi.

Gemelli: il consiglio delle stelle per questa giornata è quello di mediare e di cercare accordi. Questo presagio si riferisce soprattutto a coloro i quali lavorano in ambito finanziario o intendono avviare delle trattative.

Amore sereno.

Cancro: è un momento vantaggioso per il lavoro e la carriera e l’attenzione dedicata a questi due aspetti della vostra vita vi rende distratti in amore e in famiglia. Cercate di ritagliarvi dei momenti da dedicare alle persone care.

Leone: l’oroscopo del 12 ottobre 2021 lascia presagire una giornata molto produttiva per quanto riguarda l’ambito lavorativo.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

In amore le vostre stelle continuano a brillare e anche gli incontri sono favoriti per i single.

Vergine: sono giorni di grande carica ed energia per il segno. La vostra mente è in continuo movimento e in ambito lavorativo potreste avere un’idea vincente, capace di aprire porte interessanti. Serenità in amore.

Bilancia: questa di rivela una giornata impegnativa che potrebbe iniziare con qualche contrattempo, come un guasto da sistemare in ambito domestico.

Non lasciatevi prendere dallo stress e curate con attenzione tutti gli aspetti necessari.

Scorpione: l’oroscopo lascia presagire una giornata vantaggiosa per i rapporti interpersonali e i legami sentimentali. Nel lavoro tutto procede al meglio, siete pieni di energie e buone idee.

Sagittario: il consiglio delle stelle per la prossima giornata è quello di fare un attento bilancio, curate con attenzione le questioni finanziarie ed evitare le spese superflue. Amore romantico e passionale.

Capricorno: durante le prossime 24 ore sarà bene non restarmene in disparte. In ambito lavorativo è arrivato il momento di farsi valere, se c’è un obiettivo che desiderate raggiungere è il momento di lottare per arrivare alla meta.

Acquario: l’oroscopo del 12 ottobre consiglia cautela dal punto di vista fisico, meglio essere cauti ed evitare gli sforzi non necessari. Al contrario è un buon momento per l’amore e la carriera.

Pesci: questa giornata di rivela vantaggiosa per quanto riguarda i rapporti con gli altri. È un buon momento per allargare la propria rete di contatti e avviare nuove collaborazioni lavorative. Amore passionale, anche gli incontri sono favoriti.