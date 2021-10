L'oroscopo di domenica 10 ottobre ha in serbo delle novità per tutti i segni zodiacali. I pianeti, a seconda delle loro posizioni nel cielo, influenzeranno in modo più o meno marcato la vita sentimentale e sociale di ognuno. Ci sarà chi non riuscirà a staccare la spina dal lavoro, ma la maggior parte delle persone sposteranno la propria attenzione su altri ambiti.

Secondo la configurazione astrale di domani il Cancro e il Capricorno si troveranno ai primi posti della classifica, mentre lo Scorpione e il Toro finiranno in fondo.

Oroscopo dei segni più fortunati del 10 ottobre

Cancro - 1° posto: troverete il vostro equilibrio interiore grazie al modo che adotterete di rapportarvi con le persone. Lascerete spazio agli altri e interverrete solo in caso di necessità. Mostrerete empatia, ma senza esagerare e senza diventare eccessivamente protettivi. Il vostro partner vi ringrazierà.

Capricorno - 2° posto: non avrete voglia di rimanere soli e, per questo, deciderete di trascorrere la giornata insieme ai vostri amici. Sarà un 10 ottobre entusiasmante grazie alla compagnia delle persone giuste. Avrete modo di divertirvi, di crescere come persone e di conoscere gente nuova. Forse, ci saranno anche novità in amore.

Acquario - 3° posto: andrete alla ricerca della persona giusta.

Sarete stanchi di dover ascoltare la voce di chi non farà altro che affossare i vostri sogni. L'oroscopo di domani consiglia di scegliere qualcuno affine a voi, in modo da poter condividere aspirazioni e progetti futuri. La famiglia comprenderà bene il vostro punto di vista.

Gemelli - 4° posto: finalmente avrete modo di togliervi qualche sfizio.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La vostra situazione economica vi consentirà di trascorrere la giornata tra le vetrine dei negozi. Lo shopping sarà molto divertente, soprattutto se riuscirete a coinvolgere i vostri amici. Attenzione, però, a non sprecare soldi in acquisti inutili.

Previsioni zodiacali dei segni al centro della classifica del 10 ottobre

Leone - 5° posto: vi sentirete stanchi a causa della settimana appena trascorsa.

Gli alti e bassi subiti, infatti, vi spingeranno a mettere in dubbio il vostro percorso. Per fortuna la costanza e la determinazione avranno la meglio e vi aiuteranno a guardare con fiducia al vostro futuro.

Sagittario - 6° posto: anche se non spiccherete all'interno del gruppo di amici, vi sentirete a vostro agio con loro e non temerete di dare voce alle vostre emozioni. Parteciperete attivamente e avrete modo di stringere un legame inaspettato con una persona in particolare. Non ci saranno novità in ambito romantico.

Vergine - 7° posto: riuscirete a stilare una lista delle vostre priorità e a rispettarla. Metterete al primo posto i sentimenti, perché saprete bene che senza l'affetto delle persone care non riuscirete ad andare avanti.

Il loro supporto sarà fondamentale per ridare grinta al vostro lato emotivo.

Bilancia - 8° posto: il vostro animo altruista potrebbe farvi trovare in una spiacevole situazione. Prima di agire sarà fondamentale valutare i pro e i contro, in modo da non trovarvi in svantaggio. Amici e parenti saranno desiderosi di aiutarvi tenendovi la mano e dandovi consigli preziosi.

Astrologia dei segni meno fortunati del 10 ottobre

Ariete - 9° posto: sarà la giornata giusta per staccare la spina dagli impegni lavorativi e riposare. Anche se sentirete il bisogno di portarvi avanti con le mansioni da svolgere, le previsioni zodiacali vi consigliano di non esagerare e di dedicare il tempo a vostra disposizione al partner, alla famiglia e agli amici.

Pesci - 10° posto: la creatività è il vostro maggior punto di forza ma, in questo 10 ottobre, non vi sarà d'aiuto. Vi spingerà, infatti, a viaggiare con la fantasia, abbandonando le questioni concrete e dando importanza a elementi che non vi saranno d'aiuto nella settimana successiva.

Scorpione - 11° posto: nonostante i vostri sforzi, il rapporto con il partner prenderà una piega inaspettata. Sarà infatti caratterizzato da scarsa comprensione e da atteggiamenti poco collaborativi. L'Oroscopo consiglia di prendere una decisione sul vostro futuro in modo da ritrovare la serenità.

Toro - 12° posto: non sarà una domenica serena per il vostro segno zodiacale. Tenderete a porvi molte domande a cui non saprete dare una risposta. Sarete preoccupati per la vostra situazione economica e anche la storia d'amore con il partner sarà colpita da fraintendimenti e comprensioni.