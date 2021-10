L'oroscopo di domenica 17 ottobre ha in serbo tantissime novità per tutti i segni zodiacali. I pianeti influenzeranno la vita sentimentale, emozionale e sociale, causando reazioni diverse.

Osservando il cielo di domani, sarà possibile scoprire la configurazione astrale. Sole, Mercurio e Marte saranno in Bilancia, mentre Giove e Saturno si troveranno in Acquario. La Luna e Nettuno si sposteranno nel segno dei Pesci, al contrario di Venere, Urano e Plutone che rimarranno rispettivamente in Sagittario, Toro e Capricorno.

Di seguito approfondiamo tutti i dettagli dell'Oroscopo di domani 17 ottobre.

Previsioni zodiacali e consigli dalle stelle del 17 ottobre

Ariete: sarete precisi in tutto ciò che farete. Non vi tirerete indietro davanti alle vostre responsabilità e farete di tutto per rendere felici le persone che avrete accanto. Alcuni comportamenti, però, vi feriranno nel profondo e non sarete disposti ad accettare ulteriori umiliazioni. A differenza della altre volte, darete voce al vostro disappunto e proverete a mettere le cose in chiaro.

Toro: sarà una giornata molto positiva per il vostro segno zodiacale. Il rapporto con il partner andrà a gonfie vele e vi aiuterà a osservare il modo da un altro punto di vista. Vi sentirete travolti da un'ondata di ottimismo e di positività che vi consentirà di raggiungere tutti i vostri obiettivi.

La famiglia sarà felice di vedervi così sereni e spensierati. Anche gli amici condivideranno la vostra gioia.

Gemelli: il lavoro continuerà a occupare uno spazio importante nella vostra giornata. Nonostante sia un giorno di festa, non riuscirete proprio a staccare la spina. Inizierete a organizzare gli impegni della prossima settimana e proverete ad avvantaggiarvi.

Il partner non accetterà di buon grado questo vostro comportamento e ve lo dimostrerà in diversi modi.

Cancro: la prima parte della giornata non renderà giustizia al vostro umore, ma con il passare delle ore le cose andranno molto meglio. Sarà importante essere voi stessi e rapportarvi con gli altri in modo naturale. Il partner vi dimostrerà affetto incondizionato e vi darà forza con le sue attenzioni.

Potrebbe essere il momento giusto per scoprire nuovi hobby.

Oroscopo e profili zodiacali di domenica 17 ottobre: dal Leone allo Scorpione

Leone: il vostro corpo vi suggerirà di riposare, ma voi sarete intenzionati a concludere gli impegni che non siete riusciti a portare a termine durante la settimana. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di non tirare troppo la corda perché potrebbe spezzarsi. Sarà necessario dedicare del tempo al riposo e alle uscite con gli amici. Il risultato potrebbe sorprendervi.

Vergine: avrete bisogno di inserire qualche elemento di novità nella vostra routine quotidiana. Non sarete troppo esigenti, ma vi sentirete annoiati dalle solite attività. Gli amici, per fortuna, non vi lasceranno soli e avranno delle idee divertenti da proporvi.

Se riuscirete a coinvolgere anche il partner, il tutto vi apparirà ancora più entusiasmante.

Bilancia: la relazione con il partner sarà caratterizzata da alti e bassi. Farete fatica a liberarvi dello stress e la rabbia potrebbe diventare un problema preoccupante. L'oroscopo di domani consiglia di cercare una soluzione assieme al partner, in modo da poter decidere quali saranno le prossime mosse da compiere. Attenzione, però, a non fare scelte affrettate.

Scorpione: sarà una giornata ricca di sorprese. Il partner vi lascerà senza parole e anche la famiglia non sarà da meno. Vi sentirete apprezzati e coccolati. Questo vi metterà di buon umore e vi spingerà a ricambiare le attenzioni ricevute. Potrebbe essere il momento giusto per coltivare nuove amicizie e per uscire dalla vostra zona di comfort.

Astrologia e influenze planetarie di domani 17 ottobre

Sagittario: finalmente, avrete del tempo da dedicare solo a voi stessi. Deciderete di prendere le distanze dagli impegni quotidiani e di pensare solo a divertirvi. Vivrete momenti di svago, ricchi di gioia e di serenità. Gli amici condivideranno con voi l'entusiasmo e anche il partner sarà pronto a supportarvi. In famiglia, al contrario, potrebbero esserci alcuni battibecchi.

Capricorno: la situazione con il partner diventerà piuttosto tesa. Il confronto non avrà esiti positivi e vi spingerà solo ad allontanarvi ulteriormente. Avrete bisogno di riflettere sull'accaduto e di ricevere un consiglio che possa aiutarvi. Gli amici saranno pronti a guidarvi e a offrirvi momenti di distrazione, ma attenzione a non dire cose di cui poi potreste pentirvi.

Acquario: proverete a godervi al massimo questa domenica. Vi dedicherete ai vostri hobby preferiti e lascerete libera la vostra immaginazione. La famiglia non vedrà l'ora di organizzare qualcosa assieme a voi, in modo da poter trascorrere momenti ricchi di affetto e di divertimento. Il partner vi dedicherà molte attenzioni e non si tirerà dietro se ci sarà da offrire un contributo.

Pesci: verrete colti da un profondo timore nei confronti del vostro futuro. Avrete paura di non riuscire a realizzare i vostri sogni e di non poter sfruttare tutte le occasioni che vi verranno offerte. Questo rovinerà la vostra giornata e vi provocherà una forte tristezza interiore. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di provare a distrarvi con i vostri hobby preferiti.