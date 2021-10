Nella settimana dal 18 al 24 ottobre, troveremo sul piano astrale la Luna spostarsi dal domicilio dei Pesci (dove risiede Nettuno) al segno dei Gemelli (dove transita il Nodo Lunare Nord), mentre Giove e Saturno sosteranno nell'orbita dell'Acquario. Il Sole, invece, viaggerà dal segno della Bilancia (dove sostano Mercurio e Marte) allo Scorpione, nel frattempo Venere proseguirà il moto in Sagittario. Urano, in ultimo, resterà nel segno del Toro, come Plutone permarrà in Capricorno.

Oroscopo settimanale favorevole per Acquario e Sagittario, meno roseo per Toro e Cancro.

Sul podio

1° posto Acquario: amore top. Semaforo acceso sul verde per le faccende sentimentali di casa Acquario nel corso di questa settimana autunnale, specialmente per la seconda decade che, presumibilmente, riceverà l'intraprendenza da Marte d'Aria e la passionalità da Venere di Fuoco.

2° posto Sagittario: briosi. Il terzo segno Mobile avrà buone chance, almeno sino al tardo pomeriggio di sabato, di godere di un eccelso tono umorale, figlio delle ultime gratificanti conquiste sul piano pratico e/o professionale. Ottime, inoltre, le prime impressioni che potrebbero suscitare i single nativi in fase di stuzzicante conoscenza affettiva.

3° posto Pesci: mondani. Più scorreranno i giorni di questa settimana e più sarà probabile che il dodicesimo segno zodiacale cominci ad avvertire una spasmodica, quanto meritata, voglia di spensieratezza e divertimento.

A fronte di ciò, complice il favorevole cambiamento del Luminare giallo nella giornata di domenica, i nativi cercheranno di ritagliarsi una scanzonata parentesi mondana.

I mezzani

4° posto Leone: investimenti. Il ritrovato moto diretto del duetto Giove-Saturno in opposizione, sommato allo Stellium d'Aria e alla Bianca Signora di Fuoco indurranno, soprattutto la prima decade felina, a prodigarsi nell'investire tempo e denaro su sé stessi, magari iscrivendosi ad un corso d'aggiornamento oppure tentando di allargare il target clientelare.

5° posto Ariete: weekend top. Il mese dell'anticompleanno per i nati Ariete è stato particolarmente ostico nel corso di quest'anno, ma col cambio delle frequenze planetarie, in atto dal fine settimana, le cose parranno rimettersi sui binari giusti. Sarà difatti nel weekend che il segno di Fuoco avrà buone possibilità di notare come un'intricata faccenda relazionale si risolverà in un batter d'occhi.

6° posto Bilancia: cambio di prospettiva. Il cambio di guardia solare e la marcia diretta gioviale rappresenteranno, con ogni probabilità, i due principali sponsor settimanali che spingeranno i nati Bilancia a mutare la loro prospettiva in merito al quotidiano. Da porre sotto attenzione le giornate del 19 e 20 ottobre quando, a causa del Plenilunio in Ariete, una bugia potrebbe venire allo scoperto nel ménage amoroso.

7° posto Gemelli: lucidi. Martedì, mercoledì e domenica saranno, c'è da scommetterci, le giornate in cui i nati Gemelli godranno di una spiccata lucidità mentale, grazie ai benevoli influssi del duetto Giove-Mercurio, che andrebbe indirizzata nel settore lavorativo, così da trarne ragguardevoli risultati a breve.

8° posto Capricorno: trepidanti. Una notizia tanto attesa riguardante il nucleo famigliare, probabilmente legata alla nascita di un erede o al cambio d'abitazione, renderà probabilmente trepidanti i nati Capricorno, specialmente lunedì e martedì. Sarà, invece, tra giovedì e sabato che il segno di Terra avrà diverse occasioni di ricevere quelle buone nuove da tanto anelate.

9° posto Vergine: focus sul futuro. Le certezze materiali di casa Vergine, già da poco prima del periodo estivo, stavano cominciando lentamente a sgretolarsi ma in questa settimana, a causa dei diversi scossoni planetari che si sono succeduti, anche gli ultimi pilastri, irrimediabilmente, cederanno. Avvicinandosi, inoltre, ad un fine 2021 tutt'altro che scorrevole, i nativi farebbero bene a studiare sin da adesso le prossime mosse esistenziali da mettere in atto quando sarà doveroso.

Ultime posizioni

10° posto Toro: revisioni finanziarie. Il primo segno Fisso, nella seconda parte della settimana, potrebbe dover fare i conti con qualche spesa inaspettata che lo metterà in allarme. Nessuna paura, però, perché sarà la solita prassi richiesta dal Sole opposto a Urano sui loro gradi che li indurrà ad una sorta di doveroso check-point economico.

11° posto Cancro: amore flop. La comunicazione nel focolare domestico di casa Cancro presumibilmente latiterà nelle giornate iniziali, coi nativi che faticheranno a dialogare con la dolce metà senza finire a litigare per futilità. A tal proposito, sarebbe bene che il segno d'Acqua attenda sabato sera prima di lanciarsi in un chiarimento con l'amato bene, così da avere più chance di fare pace sotto le lenzuola.

12° posto Scorpione: rincorsa. Alla stregua di un corridore ai blocchi di partenza, i nati Scorpione potrebbero trascorrere i primi sei giorni settimanali aspettando il fatidico sparo a salve, consci di aver già sistemato ogni faccenda, o quasi, pendente. Domenica, finalmente, vi sarà l'inizio della gara per il terzo segno Fisso, il quale prenderà una grande rincorsa così da partire nel migliore dei modi e proiettarsi, al contempo, verso un mese del compleanno ricco di soddisfazioni.