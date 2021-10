L'oroscopo dal 18 al 24 ottobre è pronto a valutare il probabile andamento della terza settimana del mese corrente. Secondo le stelle sarà una settimana di incertezze per i nati in Toro, mentre i nativi del Cancro dovranno assolutamente evitare di fare spese folli. Periodo di recupero per i nati sotto il segno della Vergine, mentre i Pesci saranno iperattivi sul posto di lavoro.

Vediamo che cosa dicono le previsioni astrologiche relative alla settimana che va da lunedì 18 a domenica 24 ottobre per tutti i segni zodiacali.

La settimana 18-24 ottobre secondo l'oroscopo: da Ariete a Cancro

Ariete – Sul fronte amoroso, le stelle in questa nuova settimana ottobrina non vi riservano un brutto cielo, per cui non dovrebbero essere sorprese almeno che voi non facciate predominare la parte più istintiva di voi. I single dovrebbero sfruttare questo periodo per capire se fidarsi o no delle nuove conoscenze. Parlando di lavoro, avete l’esigenza di rinnovarvi e di lasciare indietro gli errori commessi nel passato; non mancheranno nuovi progetti in vista del mese natalizio, ma anche i vecchi meritano di essere ripresi e modificati. In salute, vi conviene mantenere la calma in quanto siete sotto pressione e questo potrebbe portare il nervosismo e lo stress a un livello molto alto.

Toro – Per l’amore si prospetta una settimana di incertezze, perplessità, dubbi. Molte coppie sull’orlo del precipizio iniziano a chiedersi se vale ancora la pena portare avanti la relazione. Le coppie che non sono colpite da una crisi, invece, non devono perdere la calma davanti a un dubbio che si rivelerà infondato. Se siete single non dovete buttarvi tra le braccia della prima persona che capita, o che magari vi ha riempito di complimenti: sarebbe sbagliato.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

In campo lavorativo, è il momento di incalzare per cui non potete permettervi distrazioni e nuovi nemici. Un affare potrebbe concludersi positivamente in questa settimana. Se siete alla ricerca di un lavoro ben retribuito, potrebbe aprirsi una porta per voi ma dovrete dimostrare di esserne all’altezza. In salute, in questo periodo siete uno dei segni zodiacali che godono di buona forma fisica.

Se avete avuto qualche problema in passato, questo periodo favorisce la ripresa.

Gemelli – In amore, il vostro cuore finalmente si mostra più disponibile agli affari di natura sentimentale. Se siete ancora single e non siete riusciti a trovare la vostra anima gemella in questi ultimi mesi, non arrendetevi e ritentate: sicuramente in questo periodo sarete fortunati. Se avete la persona giusta al vostro fianco, potreste proporre un progetto serio e duraturo. Sul fronte lavoro, se in estate avete dovuto sostenere parecchie spese che vi hanno scoraggiati, questo periodo aiuta a migliorare la situazione e a farvi respirare meglio. A metà settimana avete l’occasione di riprendere un progetto lasciato a metà per la mancanza di fondi o di collaborazione.

In salute, all’inizio della settimana non vi sentirete in forma, ma dovrete avere pazienza in quanto vi sentirete meglio con il passare dei giorni.

Cancro – In campo amoroso, notizie positive in arrivo, soprattutto per coloro che sono docili con il proprio partner d’amore. Le coppie che sono irrequiete è perché non sanno benissimo cosa vogliono e cosa si aspettano dal partner. Se dovete fare delle scelte in amore, questa è la settimana adatta per seguire la voce del vostro cuore e aprirsi di più con le persone interessanti. I single che hanno conosciuto due persone interessanti dovrebbero fare una pausa di riflessione e decidere da che parte andare. In campo lavorativo, vi mostrate poco brillanti in questa settimana e questo vi penalizza in ambito economico.

Non permettete alla concorrenza di toccare la vostra reputazione. Evitate spese folli ed eccessive. In salute, nonostante gli alti e bassi nella vita, sarete graziati sia a livello fisico che mentale.

Previsioni settimanali dal 18 al 24 ottobre: da Leone a Scorpione

Leone – In amore, è la settimana adatta per apportare qualche cambiamento nei rapporti di coppia, nel matrimonio, nei legami genitori-figli. Mettete a tacere la vostra impulsività e viziate il vostro partner con coccole e parole dolci. I single del segno non devono esaltarsi troppo al primo appuntamento, perché questo periodo non regala grandi scintille. Potete conoscere tante persone, ma se sarà amore lo scoprirete soltanto nel prossimo mese.

In campo lavorativo, sfruttate questa settimana per raccogliere un po’ di idee utili per il futuro, la carriera. Ascoltate le persone che hanno più esperienza di voi, in modo da capire i vostri eventuali errori e capire qual è il percorso giusto per voi. Non avventuratevi in qualcosa di più grande di voi. In salute, potreste sentirvi confusi, ma avete una tempra d’acciaio. I malanni stagionali possono colpire chiunque, ma voi dovete fare particolarmente attenzione ai disturbi intestinali.

Vergine – È un periodo di recupero per l’amore e i sentimenti. Tuttavia, tenete i piedi a terra, uscite da un periodo fatto di complicazioni e sofferenze, avete la tendenza a ingigantire le situazioni. Negli ultimi tempi avete lottato sia con il partner che contro i pregiudizi della gente, ma adesso è il momento di raggiungere la tranquillità e aspettare che il tempo faccia il suo corso.

Non tenete il fiato sul collo a nessuno. L’Oroscopo consiglia ai cuori solitari di avere più fiducia nel prossimo. Ignorate i problemi del passato e fatevi del male rimuginato vecchi amori. Guardate sempre avanti e lasciatevi trasportare dal vento delle novità. In campo lavorativo, avete attraversato un periodo particolare, ma è acqua passato. Adesso siete più determinati, grintosi e sicuri di voi stessi. Grazie a questo atteggiamento riuscirete a farvi temere e imporre i vostri punti di vista. Se ci sono progetti in cantiere, cercate di realizzarli in breve tempo. La salute è in ripresa, non fatevi impressionare da qualche malanno stagionale.

Bilancia – Si prospetta una settimana piena di sentimenti, di amore.

Se nei mesi scorsi avete abbandonato l’idea romantica dell’amore, in quanto presi da altri impegni, questo è il periodo adatto per dedicarsi completamente alla persona che vi sta accanto. I single farebbero bene ad avere degli slanci affettivi, ma senza esagerare. Dovrebbero cercare di non illudersi e non ferire qualcuno che non ricambia i sentimenti. Evitate le doppie relazioni, perché portano sempre complicazioni. Sul fronte lavoro, i vostri sogni potrebbero diventare realtà, basta crederci. Qualcuno potrebbe farvi una proposta allettante, anche se vi farete mangiare dalle indecisioni. Il momento peggiore per la vostra salute è passato, adesso siete forti e pieni di energia. Cercate di non affaticarvi troppo per raggiungere i vostri scopi.

Scorpione – In amore, è un periodo positivo per le coppie, in quanto ritroveranno la propria dimensione. Ogni dubbio che si è insinuato nei rapporti amorosi scomparirà per lasciare il posto a un positivismo sfrenato. Non abbiate paura di mostrare le vostre debolezze alla persona che amate. Avete ancora un po’ di tempo per decidere alcune questioni importanti. I single del segno dovrebbero stare alla larga da persone sentimentalmente impegnate, che potrebbero portare solo guai e vergogna. È tempo di grandi ripartenze anche dal punto di vista lavorativo, quindi, dovreste tenere gli occhi ben puntati sui vostri obiettivi. Ci sono tante occasioni per dar vita ai vostri progetti. Ovviamente, nulla si ottiene senza aver sudato sette camicie.

È un periodo positivo dal punto di vista della salute, il vostro fisico risponde bene a questa stagione autunnale e l’energia non vi manca.

L'oroscopo da lunedì 18 a domenica 24 ottobre: da Sagittario a Pesci

Sagittario – In campo amoroso, dovete prendere assolutamente una decisione importante. Siete troppo buoni e generosi per fare del male a qualcuno, ma se è giunto il momento di rompere, non potete più rimandare. Le coppie stabili non hanno questo tipo di problemi, ma l’oroscopo consiglia più intimità, sincerità e meno discussioni. I single del segno si sentono a posto con la coscienza, ma a qualcuno verrà il dubbio di aver perso qualcosa d’importante, qualcosa che avrebbe potuto cambiargli la vita.

In campo lavorativo, destini diversi per i nati in Sagittario. C’è chi è vincolato al proprio lavoro e chi non ha nessun entusiasmo nel fare il proprio dovere. Coloro che si accontentano non avranno grandi sorprese. Parlando di salute, inizia la fase di recupero e finalmente riacquisterete più fiducia in voi stessi.

Capricorno – È una settimana molto intensa per l’amore, in quanto molti nodi verranno al pettine. Molti di voi potrebbero aver difficoltà a gestire certe situazioni complicate, soprattutto dal punto di vista sentimentale. I cuori solitari, invece, saranno baciati dalla fortuna verso il fine settimana, quando saranno più tranquilli e avranno più tempo libero per approfondire alcune conoscenze.

In campo lavorativo, siete sempre più grintosi. Le persone si rivolgono a voi molto volentieri, ovviamente avete sempre le mani un po’ bucate. L’oroscopo rinnova le raccomandazioni di non fare scelte e spese azzardate. State alla larga dagli ex colleghi che non sopportavate quando lavoravate insieme. In salute, un po’ di nervosismo nei primi giorni della settimana, evitate le discussioni. Se riuscite a tenere sotto controllo questo nervosismo non avrete nessun problema di salute.

Acquario – In campo sentimentale apparite molto irrequieti, forse non avete ben chiaro i vostri obiettivi e potreste facilmente illudervi o illudere qualcun altro. Se procedete su più binari, è molto probabile che qualcuno si faccia male. Vi piace giocare, ma in questo periodo è meglio stare lontano dai guai e dai cattivi pensieri che potrebbero farvi assumere atteggiamenti strani. I single del segno non devono perdersi d’animo, molto presto troveranno l’amore della propria vita. In campo lavorativo, avete la fortuna dalla vostra parte. Un piccolo sforzo può portare a risultati accettabili, anche se non ottimi. Non siete in perfetta forma, ma non vi interessa. Siete svogliati e preferite concedervi tanti vizi per compensare lo stress e la frustrazione del lavoro.

Pesci – In amore, molti di voi sono scoraggiati soprattutto sentimentalmente. In realtà, questo periodo riserva buone possibilità per il futuro delle coppie innamorate e per costruire qualcosa di concreto. Dovete solo modificare, migliorare il vostro atteggiamento verso gli altri. Se dovete prendere delle decisioni decisive, fatelo nel fine settimana. Pertanto, cercate di scavare dentro di voi per capire meglio i vostri sentimenti. Per i cuori solitari del segno è giunto il momento di pensare al proprio futuro. In campo lavorativo, in questa settimana siete iperattivi. Avete grande creatività che vi porterà molto lontano. Potreste anticipare alcuni affari o progetti che porterebbero guadagni e vantaggi. Non dovete trascurare la salute, poiché è più importante di tutto il resto. Non mancate di fare dei controlli periodici e non scherzate con l’alimentazione.