L'Oroscopo di lunedì 18 ottobre è pronto a rivelare come andrà il primo giorno della settimana. In primo piano le previsioni zodiacali relative a tutti i dodici segni dello zodiaco. Vogliosi di conoscere quali saranno i segni fortunati del momento? A dare risposta, come sempre, l'Astrologia, fonte inesauribile di consigli e dritte sull'amore e sulla quotidianità in generale. In questo avvio settimanale a tenere alta la curiosità è certamente la presenza della Luna in Ariete, sganciatasi da poco dal segno dei Pesci e subito in ottimo sestile con Saturno.

Prezioso il trigono Sole-Plutone, come anche il sestile Sole-Marte. Pochi segni troveranno giovamento in campo sentimentale, come anche nelle relazioni parentali, di amicizia e in ambito lavorativo.

Per comprendere meglio il quadro astrologico quotidiano e per osservare nel miglior modo possibile come gli influssi astrali impatteranno sull'andamento della quotidianità, scopriamo quali saranno gli aspetti planetari nel periodo in esame:

Sole, Marte e Mercurio a Bilancia;

Luna in Ariete;

Venere in "casa 9" del Sagittario;

Nettuno in "casa 12" nel segno dei Pesci;

Saturno e Giove in Acquario;

Urano in "casa 1" del Toro;

Plutone in Capricorno.

Di seguito tutti i dettagli dell'oroscopo del 18 ottobre valido per tutto lo zodiaco.

Previsioni zodiacali del giorno 18 ottobre dall'Ariete al Cancro

Ariete - Fase all'insegna della riflessione, che vi fa raggiungere buoni risultati. Potete finalmente sentirvi liberi di fare le vostre scelte, senza renderne conto a parenti o amici. Le finanze sono il leitmotiv della giornata: tra la spesa settimanale, il centro estetico e qualche extra, il bancomat è sempre in azione!

Obiettivi ambiziosi da ridimensionare, amici e colleghi vi danno consigli utili da seguire alla lettera. L'impazienza allunga un'ombra su un rapporto ancora fragile. Realtà e aspettative, in ambito sentimentale, potrebbero non coincidere. Nel lavoro guardare al futuro con fiducia e ottimismo magari non cambierà il mondo, ma di sicuro trasformerà il vostro modo di affrontare le cose.

Toro - L'oroscopo del 18 ottobre al segno del Toro preannuncia l'arrivo di belle notizie. Questo è proprio il momento buono per: chiedere un aumento di guadagno, compravendite vantaggiose e firmare contratti proficui. Datevi da fare! La vostra naturale simpatia sarà esaltata da una socievolezza prorompente: sarete davvero speciali. Per i sentimenti, non starete ad aspettare che le cose accadano da sole, giocherete d'anticipo esponendovi in ​​prima persona per conquistare ciò che desiderato. Non rimandate un impegno che sembra di poco conto, ma che invece frutterà parecchio. Nel lavoro ascolterete diligentemente le opinioni di tutti, raccogliendo informazioni preziose che, in tempi brevi, si riveleranno utilissime.

Con i colleghi, anche a distanza, l'intesa è perfetta, potreste passare ore a parlare con loro, di tutto e di più.

Gemelli - Svaghi e vita mondana in questo lunedì passano la mano: la socievolezza è in calo. Non vi conviene chiudervi in ​​casa, potreste perdere occasioni speciali. Le iniziative professionali acquisteranno solidità e concretezza, per il momento siete in fase di transizione. A livello amoroso, con l'aiuto di profonde riflessioni, potete mettere a punto decisioni importanti per la casa e la famiglia. Giornata perfetta per fare nuove conoscenze: se da tempo siete soli e avete voglia di un po' di compagnia, unitevi ai vostri amici. Nel lavoro valutate meglio le persone che vi sono vicino, indagate sui loro sentimenti e sulle loro sensazioni.

Questo potrebbe aiutarvi a capire di ciò di cui avete bisogno, anche da loro! Cercate poi di essere più disponibili al dialogo.

Cancro - State avvertendo il desiderio di essere più indipendenti e intraprendenti in ogni attività, come vi suggerisce anche la congiunzione Sole-Marte. Non sarà proprio una passeggiata, ma se ci mettete cuore e mente potreste raggiungere obiettivi importanti. In amore si consiglia di lasciarsi trascinare dal buonumore di questa giornata e sorprendere il partner con una trovata fantasiosa. Una piacevole sensazione di complicità nel rapporto vi darà la spinta giusta per risolvere intoppi e disguidi. Sappiate che la fortuna tifa per voi, forse è il caso di indicarvi la strada e le persone giuste.

A livello lavorativo cambiamenti indispensabili da effettuare ora nella professione, ma anche nei rapporti di collaborazione. Meglio fare una pausa di riflessione.

Oroscopo e consigli delle stelle del 18 ottobre dal Leone allo Scorpione

Leone - La Luna in Ariete vi sostiene, caricandovi di tanto buonumore e curiosità. Giornata serena da vivere in tutta spensieratezza. In serata, tra chiacchiere e progetti, un incontro speciale fa ben sperare per il futuro amoroso. In amore conquiste facili, provocate è il vostro forte, ma se il cuore è impegnato non spingetevi oltre: i sensi di colpa vi assalirebbero. Camminare in questi giorni vi rilassa. Anche se le giornate si sono un po' accorciate, dopo gli impegni si può fare una passeggiata nel parco o un giro in centro.

Nel lavoro, a dispetto di qualche situazione imprevista, realizzerete quanto vi proponete di mantenere: un ordine nelle idee e tranquillità nell'agire.

Vergine - Lunedì vivace, movimentato e ricco di contatti. In testa avete tante idee e progetti e riuscirete presto a coinvolgere chi vi è accanto. In una serata attrazione fisica e complicità intellettuale potrebbe fondersi in un piacevole incontro. Creatività esplosiva in arrivo e la responsabile è la Luna in Ariete. È il momento di un grande amore con molti fatti e poche parole. Utilizzate le energie in favore del vostro benessere, evitando sia gli sforzi non necessari che gli strapazzi di vario genere. Nel lavoro non tutti i contrasti in ambito professionale devono essere considerati negativi: possono aiutare ad aprire gli occhi sulla realtà.

Bilancia - Novità bollono in pentola per voi del segno. Preparatevi, perché vi verrà richiesta l'adesione a interessanti progetti. State lontani da coloro che non possono capirvi, non vi fissate con una persona lontana e distratta. Se cerca una storia seria guardate altrove. Prendete pure in considerazione l'aiuto di un familiare per risolvere una difficoltà. Per i single un'avventura, in apparenza fugace, potrebbe trasformarsi in una relazione fissa e stabile. Maggiore complicità di coppia. Accettando l'invito di amici, in serata, vi si presenterà l'occasione per trascorrere del tempo in piacevole relax. Nelle attività lavorative tutto come al solito.

Scorpione - Belle novità in arrivo questo lunedì per molti del segno.

Con l'aiuto della Luna in Ariete sarà facile affrontare e superare ogni problema. Una ventata di buona fortuna in questo periodo è proprio quello che ci voleva. Energia e ottimismo scendono in campo per darvi manforte: con simili alleati il ​​successo è garantito. In amore non sarà affatto difficile trovare dei punti in comune, in modo da non litigare e andare d'accordo per tutto il tempo. Se proprio volete, potete fare di più, in modo che l'altro non possa che provare ammirazione. Nel lavoro cogliete al volo l'occasione preziosa che vi capiterà sotto il naso, senza cercare troppe conferme e appoggi esterni: buttatevi!

Astrologia di lunedì 18 ottobre dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - Periodo all'insegna del recupero in molti settori della vita.

Le tensioni si sciolgono e qualche grana si risolve. Finalmente potete concedervi un po' di riposo: avete un gran bisogno di rilassarvi. Regalatevi un po' di tempo libero e fatevi venire un'idea per trascorrerlo come più desiderate. Per i sentimenti la precisa Luna in Ariete aumenta in voi il desiderio di un dolce e fortuito incontro, ma se non sarete più che puntuali perderete ogni chance. La scorciatoia consigliata a volte si rivela la strada peggiore. Meglio mettere il navigatore per non rischiare di rimanere imbottigliati. A livello lavorativo, dopo qualche giorno poco produttivo, la competizione o il senso del dovere vi spingono a tornare a occuparvi delle vostre faccende.

Capricorno - Non tutte le ciambelle riescono con il buco a voi che siete così precisi e meticolosi, perciò non fatela più grave di quanto non sia.

Anziché farvi assalire dai sensi di colpa, ragionate su cosa potete fare per rimediare a eventuali errori commessi. A livello amoroso vivrete un innamoramento travolgente per una persona piena di charme, anche se forse non potrà essere vissuto alla luce del sole. Per la salute non fatevi carico dei problemi altrui, se non è più che necessario. Nel lavoro otterrete i riconoscimenti che vi spettano. Agite sempre in sordina, ma non si può fare a meno di notare le vostre qualità.

Acquario - Lunedì giornata consacrata quasi tutta al lavoro, così vuole la Luna in Ariete e soprattutto le vostre ambizioni. Bene, lasciate comunque il giusto spazio anche ai sentimenti. Al momento siete così indaffarati che sembra che non abbiate voglia di trovare il tempo da dedicare a coccole o effusioni.

In ambito affettivo tutto fila liscio nel rapporto di coppia. Forse manca un po' di brio, ma la visita di alcuni vecchi amici servirà a movimentare parte del periodo. Per la salute giornata positiva sotto il profilo dell'equilibrio emotivo. Nel lavoro obiettivi ambiziosi diventano sempre più vicini, ma occorre selezionare meglio certe idee. Troppe varianti potrebbero confondere, la fase sarà esaltante, specie se avrete delle buone carte da giocare.

Pesci - L'oroscopo per la giornata del 18 ottobre indica un periodo stabile. Nonostante l'umore non sia al massimo, questo lunedì sarete sicuri del fatto vostro e risponderete colpo su colpo a chi tenterà di generare dubbi sulle vostre certezze. Sfoderando la vostra proverbiale grinta, riuscirete ad avere la situazione sotto controllo. In amore ricordate che più il dialogo con la dolce metà scorrerà sui binari della comprensione, più riuscirete a vivere serenamente. Per la salute è sconsigliato, almeno in questo periodo, viaggiare. Nel lavoro vi state perdendo dietro sogni di vanagloria e ogni attitudine al buonsenso svanisce, così facendo rovinerete più di un'opportunità.