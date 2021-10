Secondo le previsioni dell'oroscopo del 18 ottobre 2021 i nati sotto il segno della Bilancia dovrebbero essere cauti. I Vergine sono in forma, mentre i Leone vivranno dei colpi di scena.

Oroscopo ultimi quattro segni

12° in classifica, Bilancia: in ambito professionale potrebbero nascere delle divergenze, quindi meglio mantenere la calma. Cercate di non intromettervi in faccende che non vi riguardano.

11° Toro: cercate di mantenere la calma in ambito professionale. Oggi potrebbero nascere dei disguidi, pertanto è il caso di stare attenti. Sul fronte dei sentimenti, invece, siete un po' tesi.

10° Sagittario: badate alla sostanza e non alla forma. Se non volete correre rischi in un rapporto, forse è il caso di essere sinceri. Evitate di fare promesse che non potete mantenere.

9° Capricorno: buon momento per quanto riguarda i rapporti di coppia stabili. Quelli appena nati, invece, potrebbero portare qualche piccolo dissapore. Dal punto di vista professionale, invece, siete poco lungimiranti.

Previsioni astrali 18 ottobre posizioni centrali

8° in classifica, Cancro: le stelle sono dalla vostra parte, quindi lottate fino in fondo. In amore è opportuno fare un po' di chiarezza. Siete un po' confusi e questo potrebbe portare a delle spiacevoli conseguenze.

7° Acquario: l'Oroscopo del 18 ottobre 2021 invita i nati sotto questo segno a darsi da fare sul lavoro.

Se avete ricevuto da poco una gratifica, evitate di adagiarvi sugli allori. Non abbassate mai la guardia.

6° Scorpione: attenti ai nuovi incontri. Questo è un periodo fervido di novità. Cercate di tenere gli occhi ben aperti in modo da non lasciarvi sfuggire nulla e siate meno impazienti in amore.

5° Leone: giornata piena di colpi di scena per i nati sotto questo segno.

Oggi potreste sentire il bisogno di intavolare delle discussioni semplicemente per il gusto di farlo. Però non tutte le persone che vi circondano la pensano come voi.

Oroscopo segni fortunati

4° in classifica, Pesci: la fortuna gira dalla vostra parte, quindi se stavate pensando di dare luogo a un investimento, questo è il momento giusto.

In ambito sentimentale, invece, mettete da parte l'orgoglio e non ve ne pentirete.

3° Ariete: momento importante per quanto riguarda le relazioni. L'amore è favorito, quindi continuate a lottare se volete raggiungere un obiettivo. In campo professionale, invece, non dovete essere troppo permalosi.

2° Gemelli: l'oroscopo del giorno 18 ottobre 2021 esorta i nati sotto questo segno a prendere questa settimana con leggerezza. Il vostro umore è decisamente migliorato rispetto ai giorni scorsi, quindi approfittatene.

1° Vergine: giornata molto fortunata per i nati sotto questo segno. Questo è un periodo di transizione, se state preparando un evento importante, questo è il periodo delle decisioni.