Le previsioni zodiacali di lunedì 18 ottobre 2021 portano in primo piano la presenza della Luna nel comparto dell'Ariete. La 'musa dei poeti' da questo lunedì sarà nel campo di un segno di Fuoco, sicuramente ben disposta a regalare occasioni o favorire soluzioni in ambito sentimentale anche al Leone e al Sagittario. Target da parte dell'Astrologia quotidiana, i primi sei simboli zodiacali. Pronti a scoprire come sarà il giorno della ripartenza settimanale? Sotto analisi in questo contesto il filotto zodiacale relativo ad Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

In questo caso si prevede molto buona la giornata ai nativi dell'Ariete, con ottime chance anche per Leone e Vergine, entrambi considerati in giornata da cinque stelle. Invece abbastanza impegnativo il periodo per coloro nativi del Toro, indicati in periodo "sottotono".

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno per poi passare all'Oroscopo di domani 18 ottobre su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - Top del giorno: Ariete (Luna nel segno);

2° posto - ★★★★★: Leone, Vergine;

3° posto - ★★★★: Gemelli, Cancro;

4° posto - ★★★: Toro.

Previsioni zodiacali del 18 ottobre, amore e lavoro

Ariete: 'top del giorno'. L'oroscopo del 18 ottobre al segno dell'Ariete preannuncia l'arrivo della Luna nel segno.

In amore, l'Astro d'Argento è pronto ad assicurarvi ottimismo e gioia di vivere. Mentre Venere vi renderà accondiscendenti e altruisti, favorendo sia la vita sociale sia quella tra le pareti domestiche. Il periodo già ottimo si concluderà con una serata dolce e spumeggiante; in primis per le coppie affiatate, saranno felici di stare insieme come fosse la prima volta.

In merito agli affetti in generale, le stelle si preparano ad esaudire quei progetti che tanto desiderate. Nel lavoro, infine, i vostri argomenti toccheranno i tasti giusti: sarà il momento di raddoppiare i vostri sforzi per terminare con successo ciò che avete precedentemente messo in cantiere.

Toro: ★★★. Si preannuncia un lunedì mediocre.

Un vero e proprio "schiaffo" alle aspettative di questo periodo, che sappiamo essere molto alte. Purtroppo, non fate (o non volete fare) nulla in più del minimo sindacale, e questo irrita non poco le persone che avete al fianco o con cui avete a che fare. In campo sentimentale, assisterete di certo ad una giornata poco importante, oseremmo dire quasi anonima: cercate di mettere in chiaro le cose che sembrano non essere in linea con quanto da voi atteso. Per voi dalla scappatella facile, occhio ai tradimenti, soprattutto quelli intesi come "una botta e via!": il partner potrebbe insospettirsi ed iniziare a porsi determinate domande. Nel lavoro, il semaforo sarà acceso sul rosso, quindi non forzate la mano in una questione delicata perché potreste restare delusi o andare incontro a perdite di tempo e di denaro.

Gemelli: ★★★★. L'oroscopo di domani, lunedì 18 ottobre, predice una giornata certamente all'insegna della normalità e della calma apparente. In amore, la vita affettiva sarà dominata da una magnifica intesa col partner: sia intellettuale che sentimentale. In coppia invece, un po' di fantasia non guasterebbe, cercate dunque di organizzare qualche sorpresa per chi vi ama, sarete molto apprezzati. Se poi per essere vincenti nella vita aveste bisogno del sostenimento di qualcuno - partner, amici, famigliari - ditelo senza problemi: chi deve capire, capirà. In ambito lavorativo, qualunque sia la vostra attività, prendetevela con calma e i risultati miglioreranno come per incanto. Buoni propositi e tanta voglia di migliorare: saprete giocare le vostre carte con molta abilità.

Oroscopo e stelle di lunedì 18 ottobre

Cancro: ★★★★. Questo nuovo giorno in amore si prevede abbastanza buono. Se state vivendo un rapporto di coppia già da tempo, sapete bene quali e quante dure prove avete dovuto sostenere. Per fortuna le avete superate tutte, anche se qualcosa "da aggiustare" è rimasto. L'oroscopo giornaliero consiglia di giocare un po' d'anticipo sulle cose messe in programma, visto che il momento si prospetta abbastanza tranquillo. In qualche caso, però, qualcuno di voi potrebbe non sentirsi all'altezza della propria situazione sentimentale. La condizione in ambito di coppia rispecchia un generale nervosismo, condito da lievi picchi di irrequietezza. In campo lavorativo, avrete a disposizione tutti i mezzi per avere successo: intelligenza, impegno ed anche la capacità di ottenere la cooperazione degli altri.

Potrete così portare avanti gli impegni con facilità, anche perché le buone occasioni saranno a portata di mano.

Leone: ★★★★★. In prospettiva una giornata dalle enormi potenzialità, tutte da spendere in modo proficuo. In amore, sarà una giornata estremamente positiva grazie al dialogo più aperto e privo di reticenze con la persona amata. A qualcuno dei nativi sta per arrivare una notizia molto positiva che avrà il potere di far sorridere. Finalmente avrete qualcosa verso cui indirizzare il vostro entusiasmo, grazie anche alle stelle che potrebbero aiutarvi a realizzare un piccolo sogno che avete da tempo in attesa. Riguardo il lavoro, sarà sicuramente un giorno fortunato, almeno secondo le stelle del momento.

Tutto quello che vorrete realizzare sembrerà essere nelle condizioni migliori per essere svolto.

Vergine: ★★★★★. L'oroscopo di domani, lunedì 18 ottobre, predice che partirà con un certo sprint il primo giorno della settimana, per chiudere poi decisamente in modo ottimale a fine serata. In campo sentimentale, il vostro stile fresco e scattante sarà gratificato dall'ottima posizione delle stelle. Soli e gioiosi, vi potrete lanciare in qualsiasi attività che vi aggradi. In massima parte la Luna in Ariete vi renderà solari e vitali: finalmente, verificando alcune circostanze che aspettate da diverso tempo, realizzerete che la vita di coppia sta diventando ogni giorno più coinvolgente ed emozionante.

Nel lavoro, si profila una bellissima giornata per molti di voi nativi. Importantissime novità potrebbero bussare alla porta di chi è autonomo nella professione.

È possibile continuare per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e scoprire la classifica completa di lunedì 18 ottobre.