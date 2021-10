Le previsioni zodiacali di lunedì 18 ottobre 2021 sono pronte ad alimentare sogni e speranze a coloro che amano l'Astrologia.

In questa sede saranno esaminati gli ultimi sei segni dello zodiaco: dunque, ad essere valutati in amore e nel lavoro in questo inizio settimana, saranno Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Il prossimo lunedì, illuminato dall'arrivo della Luna in Ariete, si preannuncia molto favorevole a tutti coloro appartenenti a Scorpione e Sagittario. Invece, per quanto concerne i segni considerati in periodo negativo, gli astri vedono abbastanza sotto stress Bilancia e Capricorno.

Iniziamo a togliere il velo all'Oroscopo del giorno 18 ottobre su amore e lavoro per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali di lunedì 18 ottobre

Bilancia: ★★. La giornata all'orizzonte si prepara a portare delusioni e problemi sia in campo sentimentale che nelle attività lavorative. La settimana comincia con qualche fastidio, ma il bilancio finale sarà positivo perché riuscirete ad aggirare gli ostacoli con una destrezza che sorprenderà anche voi stessi. Per quanto riguarda gli equilibri familiari, sarebbe meglio parlare con più chiarezza ma mostrare anche maggiore tolleranza. La persona amata vi sarà accanto in una questione delicata. In serata è probabile qualche scontro col partner, ma in compenso gli amici sapranno strappare sorrisi distensivi.

Lavoro stabile tendente al miglioramento continuo.

Scorpione: ★★★★★. Le previsioni zodiacali di lunedì indicano che partirà molto bene il frangente riguardante la parte iniziale della settimana, con una giornata molto generosa, in molti comparti. Dunque si prospetta proprio una bella giornata, piena di incontri e confronti.

Sì, i rapporti sociali sono in primo piano, ma anche quelli professionali sapranno dare soddisfazioni. In amore, invece, dovreste correggere un po' il tiro perché ultimamente avete messo più volte il partner in secondo piano a causa dei troppi impegni. I rapporti sociali vanno alla grande e vi regalano soddisfazioni. In famiglia invece potreste essere turbati da una nuvola passeggera.

Nel lavoro saprete dare forma concreta alla creatività e mettere in campo progetti che davvero potrebbe migliorare la vostra posizione, sotto diversi punti di vista.

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo del 18 ottobre al Sagittario preannuncia una giornata molto positiva, in primis nel comparto legato ai sentimenti. La Luna, nel vostro caso (al contrario di altri segni), è una presenza decisamente positiva. Vi mette di ottimo umore e vi infonde grande carica: in qualsiasi ambito sarete un vulcano di idee, e lo stesso vale nella gestione dei rapporti sociali. Avete tanta energia addosso e tanta voglia di canalizzarla nel migliore dei modi. La vita di coppia procede all’insegna di ritmi tranquilli, anche se avverti un lieve senso d’insoddisfazione.

Nel lavoro non tutto può andare come desiderato, ma non è detto che dobbiate per forza scaricare la colpa o la responsabilità su qualcuno. Certe volte basta avere maggiore fiducia, a prescindere da tutto.

Oroscopo e stelle del giorno 18 ottobre

Capricorno: ★★★. La giornata sotto analisi si presume possa avere i connotati dei periodi poco affabili. Infatti è previsto un "ko" davvero inaspettato: cosa fare allora? Si consiglia di osservare uno stop sia in amore che nelle attività lavorative. La realizzazione dei vostri desideri, o almeno di una parte di essi, si sta facendo sempre più vicina. Pensateci, ma allo stesso tempo non pensateci troppo. Portate a termine gli impegni della giornata, dopo di che staccate la spina e cercate di godervi la serata in compagnia degli affetti più cari.

Tutto il resto lasciate che accada. In ambito lavorativo sappiate che non tutti i mali vengono per nuocere e anzi a volte i cambiamenti improvvisi sono i più fruttuosi. Insomma, potrebbe prender forma qualche nuova opportunità

Acquario: ★★★★. Le previsioni astrali del giorno indicano che questo lunedì si preannuncia discreto sotto tanti punti di vista. Diciamo che sarà abbastanza sostenibile per la maggior parte di voi (ascendente permettendo!). Se terrete i nervi saldi e non mollerete, alla fine arriveranno anche le soddisfazioni. Fate una scaletta delle priorità e cercate di muovervi con intelligenza e coscienza. Nella vita sentimentale c’è qualche incertezza, ma potrebbe anche essere frutto della vostra fantasia.

In caso di bisogno, contate fino a dieci, anzi fino a venti. Avrete lo spirito giusto per affrontare questo lunedì nel modo più proficuo possibile e anche per dedicare un po’ di tempo al relax e alla goliardia.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno 18 ottobre annuncia una giornata mediamente in linea con le attese, anche se in certe situazioni potreste soffrire un po' più del solito. La giornata per qualcuno comincia col piede sbagliato, diciamolo chiaramente. Un paio di cosette non andranno per il verso giusto e ciò vi guasterà l’umore. Per fortuna, dopo l’ora di pranzo le cose cominceranno a migliorare nettamente anche grazie a qualcuno che saprà pronunciare le parole giuste. Le previsioni di lunedì, pertanto, in amore consigliano una maggior riflessione.

Nel lavoro invece saprete disporvi verso gli altri nel modo migliore e ciò vi porterà un immediato giovamento. I pianeti in parte vi sorridono, ma sta a voi giocare bene queste carte.

Classifica oroscopo del 18 ottobre, le stelle dei dodici segni

La classifica completa interessante la giornata del 18 ottobre è pronta a dare soddisfazione a più di qualche segno, come anche portare delusione a qualche altro, nel contesto considerato in giornata negativa. Ansiosi di sapere quale posizione in scaletta è stata assegnata al vostro simbolo astrale di nascita? Andiamo subito a scoprirlo analizzando il prospetto preposto a tale scopo, relativo a tutti i dodici segni dello zodiaco.

Le stelline di lunedì 18 ottobre: