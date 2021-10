L'Oroscopo di martedì 26 ottobre è pronto a rivelare come sarà la seconda giornata della corrente settimana. In evidenza nel contesto le previsioni relative a tutti i dodici segni dello zodiaco, dall'Ariete sino a Pesci. Pronti a togliere il velo dai simboli astrali più fortunati del giorno? Tra questi certamente a emergere sarà il Cancro favorito dalla Luna, quindi superfortunato sia in amore che nel lavoro. Ottimo il martedì in analisi anche per gli amici nativi del Toro, insieme a quelli del Sagittario e dello Scorpione.

Per apprezzare meglio il quadro astrologico quotidiano, dunque per individuare nel modo più dettagliato possibile come gli influssi astrali incideranno sulla vita di tutti noi, è indispensabile conoscere i principali aspetti planetari del periodo.

A dettare le regole questo martedì saranno le seguenti formazioni astrologiche:

Sole in quadratura a Plutone nel segno del Capricorno;

Luna in Cancro in trigono al Sole e in sestile a Urano in Toro;

Marte in trigono a Giove in Acquario;

Giove in Acquario sestile a Venere;

Nettuno in quadratura a Venere in Sagittario;

Venere in sestile a Mercurio in Bilancia.

Di seguito tutti i dettagli dell’oroscopo del 26 ottobre segno per segno.

Previsioni zodiacali del giorno 26 ottobre dall'Ariete al Cancro

Ariete - Questo martedì estro e comunicativa in abbondanza. Con un amico/a lontano/a vi scrivete di continuo, messaggino dopo messaggino la distanza si dissolve fino ad annullarsi. Fortunatissimi gli affari e i contatti di ogni ordine e grado, favoriti dalla vostra innata voglia di sperimentare.

In amore, con un’aura romantica e poetica saprete trasformare ogni cosa, dalla sfera esistenziale al sogno passando per la realtà quotidiana. Dalla vostra il terzetto Sole-Mercurio-Marte che rende il tutto più intenso ed emotivamente appagante. Nel lavoro, creatività potente. In generale, diventate ancora più ricettivi e gli input che ne traete danno vita a produzioni fantasiose e ricche di stimoli.

Toro - L’oroscopo del 26 ottobre al segno del Toro preannuncia tanta buona energia dalle stelle del periodo. Grazie alla Luna, in sestile al vostro Urano, approfondirete gli argomenti che più vi coinvolgono e interessano, e accrescerete le vostre competenze professionali e non. Complice una persona amica, riuscirete ad allargare i vostri orizzonti arricchendo le relazioni con gli altri.

Per i sentimenti, se siete single, una vecchia amicizia potrebbe aiutarvi ad ampliare le conoscenze e a far nascere nuove storie. Se avete un partner, slanci appassionati e tanta sensualità in arrivo. Nel lavoro, non assumetevi troppi impegni che sapete fin d’ora di non riuscire a reggere. Sappiate dire anche di no.

Gemelli - Il perfezionismo brucia nelle vostre vene, ma farete meglio a liberarvene, perché tende a stressarvi e incide negativamente specie sui rapporti di ogni genere. Organizzate un bel viaggio: vi consentirà di stringere contatti interessanti con persone nuove, simpatiche e all'altezza del vostro carattere. A livello amoroso, l’incontro con qualcuno che non vedevate da tempo farà riemergere la fiamma di una vecchia passione.

Se vi sentite condizionati dalle richieste e dai giudizi di un familiare, ponetevi l’obiettivo di prendervi una maggiore libertà d’azione. Nel lavoro, è inutile continuare ad attendere cambiamenti: siete voi che dovete agire per promuoverli.

Cancro - Nella giornata di martedì la Luna nella brillante orbita del vostro segno vi favorirà in tantissime situazioni. Buone intuizioni vi permetteranno di esprimere al meglio idee che saranno vincenti. Con l'aiuto dell'Astro d'Argento potrebbero emergere qualità latenti, tenute fin qui sotto controllo per pudore o semplicemente per timidezza. In amore, potreste aprire un nuovo capitolo nelle vostre relazioni amorose. Accogliete a braccia aperte la forza positiva della Luna, che vi aiuta a rinnovarvi e a rendere la vostra vita sempre più interessante e vantaggiosa.

A livello lavorativo, non assecondate eventuali pensieri tristi che a volte ronzano per la testa. Lasciateli andare: il silenzio aiuta.

Oroscopo e consigli delle stelle del 26 ottobre dal Leone allo Scorpione

Leone - Martedì giornata di riflessioni. Gli astri invitano alla prudenza, non soltanto verso i vostri cari, ma soprattutto nei confronti di coloro che hanno a cuore il vostro benessere. Anche le finanze reclamano cautela e parsimonia. Non è il caso di fare castelli in aria se dovete valutare una spesa importante: analizzate bene pro e contro. In amore, avete proprio bisogno di un cambiamento forte! Allora, tanto vale osare giocando il tutto per tutto. La giornata favorisce intanto la messa a punto di propositi inerenti la casa, l’educazione dei figli, i viaggi e le prossime vacanze.

Nel lavoro, emergono segnali di scontentezza e lievi incomprensioni con i colleghi: pretendete troppo da chi collabora con voi.

Vergine - Vitalità garantita da Venere e dalla Luna in Cancro, entrambi favorevoli al segno. A evitarvi colpi di testa provvede il Sole in Scorpione, che regola lo spirito del vostro entusiasmo. A livello sentimentale, la spinta al cambiamento è positiva, ma prima mettete bene in chiaro dentro di voi cosa volete veramente. Cambiamenti da accettare se la situazione fosse divenuta fuori controllo: opporre resistenza non farebbe che inasprire gli animi. Ormai i giochi sono fatti, al di sopra della vostra testa incombe una decisione: o si o no! Nel lavoro, armonia con i colleghi: con loro non si parla solo di griffe o di auto, ma di progetti, ambiente e questioni personali.

Se lavorate in proprio, un bell’afflusso di clientela vi renderà soddisfatti.

Bilancia - L’amore questo martedì non risponde alle vostre aspettative, anzi se voi dite bianco, la controparte replica nero. Divergenze con il partner o qualcuno dei vostri famigliari: cercate di sdrammatizzare. In vostro aiuto Venere e Giove, che vi portano lontano con la fantasia, facendovi volteggiare sul suo tappeto volante. Probabilmente dovrete interessarvi delle piccole cose del quotidiano riuscendo anche ad apprezzare persino il ripetitivo tran tran. Siete particolarmente organizzati e produttivi, per questo l'invito è di approfittare per mettere un po’ d’ordine alle cose di casa. Nelle attività lavorative, la giornata appaga.

Scorpione - In arrivo belle emozioni da una Luna complice, sospinta dalla forza emotiva rilasciata dal trigono con il Sole. Ciò preclude buonissimi rapporti anche con la dea dell’amore, Venere, che vi promette flirt e tenere amicizie a go go. Questo martedì siete coccolati anche sul fronte delle amicizie: protagonisti della scena che elargisce tanta fortuna alle vostre prossime iniziative. Finanze in crescita, anche se di tanto in tanto vi togliete qualche sfizio, soprattutto moda e bijoux: per i gioielli avete una vera e propria passione! Nel lavoro, profilo professionale buono, ma ancora migliorabile. Sì a un corso di aggiornamento o di specializzazione.

Astrologia di martedì 26 ottobre dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - All'orizzonte si profila per voi nativi una giornata tranquillissima. In famiglia alcuni nodi verranno al pettine: siate sinceri e disponibili, ma lasciate che anche gli altri si assumano le proprie responsabilità. Lo spirito propositivo non vi manca, anche se dovrete fare i conti con l’ambiente che vi circonda. Per i sentimenti, incontri speciali o situazioni inaspettate vi coinvolgono piacevolmente. Proponendovi con sicurezza, riscuoterete emozioni davvero soddisfacenti che riuscirete a conservare nel cuore per molto tempo. A livello lavorativo, limitatevi a seguire eventuali programmi già impostati, senza lasciarvi tentare da scorciatoie che potrebbero rivelarsi controproducenti.

Capricorno - Questo martedì non sfuggite alle contrarietà ma le affrontate con grinta, pronti a mandare fuori combattimento chi osa mettervi i bastoni fra le ruote. Contro ogni logica, un incontro, un sms o una mail inaspettata vi procurano un forte batticuore a livello amoroso. Una notizia inattesa invece potrebbe aprirvi gli occhi su una persona che finora avete sottovalutato: siate pronti a rivedere in meglio il vostro giudizio. La Luna vi regala una marcia in più, dispensando vitalità e il coraggio di rimettervi in gioco. Nel lavoro, pazienza e diplomazia dovrebbero essere le parole chiave, ma difettano sia l’una che l’altra: occhio o combinerete qualche pasticcio! Possibili emicranie, dovute alla tensione con un collega.

Acquario - Si apre per voi una giornata bellissima. Rendete molto, fate affari d’oro e intrecciate contatti utili per il futuro. Risultati positivi anche in amore. Un tocco frizzante e romantico aggiunge una bella verve al rapporto di coppia. Non sprecate le opportunità che vi vengono offerte. Un feeling perfetto unisce la logica all’intuito: le situazioni intricate si appianano. I rapporti con i vostri cari dovrebbero acquistare spessore, stima e fiducia reciproci. È il momento di scagliare più frecce possibili dal vostro arco. Fate appello alla sensibilità, per comprendere le ragioni di chi avete nel cuore. Obiettivi realizzati o realizzabili a breve. Nel lavoro, state riscoprendo il piacere della stabilità o di alcuni valori ultimamente trascurati.

Pesci - L'oroscopo per la giornata del 26 ottobre rivela un periodo abbastanza impegnativo, all’insegna degli imprevisti. Veicolati dalla quadratura Venere-Nettuno, una serie di disguidi mette in forse i vostri prossimi programmi. Chiedete molto a voi stessi e agli altri, ma non potete pretendere di imporre la vostra visione del mondo ad ogni costo: siate elastici, pazienti e comprensivi. In amore, la situazione è in evoluzione, ma bisogna saperla gestire con metodo, pianificando ogni cosa fin nei dettagli. Nel lavoro, momento decisamente di attesa, un po’ in tutti gli ambiti. Non mancheranno discrete opportunità sulle quali poter investire. Abbastanza buoni i rapporti con i colleghi, un po' meno con chi comanda. Amministrate meglio i vostri soldi.