Le giornate iniziali dell'ultima settimana di ottobre si rivelano positive per il Leone, creativo e intuitivo in ambito pratico. Per lo Scorpione, che intende migliorarsi e ampliare le proprie conoscenze, è un momento di crescita, ma ci sarà da lavorare. Bene la sfera finanziaria e gli investimenti per i Gemelli, Toro fuori forma. Approfondiamo di seguito l'Oroscopo completo di martedì 26 ottobre 2021 per tutti i segni, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo del 26 ottobre 2021

Ariete: le previsioni astrologiche del giorno lasciano presagire 24 ore complicate per i rapporti interpersonali e i legami familiari, soprattutto quelli tra figli e genitori.

Siate cauti.

Toro: continua un momento positivo per l’amore e la carriera, ma al centro dei vostri pensieri oggi ci sarà la forma fisica. Da un po’ vi sentite appesantiti, poco soddisfatti del vostro corpo. Potreste valutare di cambiare le vostre abitudini e iniziare a praticare un po’ di sport.

Gemelli: prima della fine del mese concentratevi sulle questioni finanziarie, è un buon momento per gli investimenti e le trattative bancarie. Il prossimo mese non sarà altrettanto vantaggioso da questo punto di vista, meglio approfittarne.

Cancro: la settimana è iniziata in maniera un po’ faticosa per il fisico, il consiglio dell’oroscopo è quello di non esagerare con gli sforzi, coccolatevi e lasciatevi coccolare.

Leone: l’oroscopo del 26 ottobre consiglia al segno di dare fiducia al proprio intuito. Qualcuno potrebbe avere delle percezioni inconsce ma non sbagliate, soprattutto per quanto riguarda la sfera pratica e lavorativa.

Vergine: potreste sentirvi vulnerabili, scoperti verso attacchi esterni. Per fortuna nel tempo avete creato intorno a voi una forte rete di protezione, dunque non avete nulla da temere.

Bilancia: l’oroscopo lascia presagire una giornata faticosa per i rapporti con gli altri. In amore o nel lavoro potrebbero nascere delle rivalità. Ok il fisico.

Scorpione: sono 24 ore vantaggiose per il lavoro e gli studi. È un buon momento per chi intende migliorarsi, ampliare le proprie conoscenze o provare un'esperienza all’estero.

Sagittario: giornata frenetica tra conti e questioni da sistemare. In ambito familiare occorre sistemare le carte inerenti a una vendita o un acquisto, cercate di mediare e gestire tutto con cautela.

Capricorno: giornata vantaggiosa e produttiva per quanto riguarda la sfera lavorativa. Le stelle favoriscono soprattutto i lavoratori dipendenti e coloro che operano in un team. Amore sereno.

Acquario: l’oroscopo lascia presagire una giornata vantaggiosa per i giovani e quelli che sono alla ricerca di un impiego. Anche chi desidera una promozione può avanzare delle proposte. Serenità e armonia in amore e in ambito familiare.

Pesci: il mese di ottobre si conclude con i riflettori accesi sull’amore e i sentimenti. Siete il giusto mix tra sensualità e dolcezza e questo avvantaggia anche i single alla ricerca dell’anima gemella. Nel lavoro dovete dare di più.