Peppa Pig arriva sulle console di nuova generazione. Il gioco distribuito da Bandai Namco è disponibile per l'acquisto e il download su Xbox One, Xbox Series X|S, PS4, PS5, Nintendo Switch, Google Stadia e pc. My Friend Peppa Pig sarà in grado di portare i fan più piccoli di Peppa in un'avventura piena di divertimento, in cui i personaggi giocheranno tutte le parti più importanti del gioco. Vedendosi come se si fosse "nella serie tv", il nuovo gioco di Peppa Pig permetterà di creare il proprio personaggio, di vestirlo e di portarlo via in un viaggio.

Papà Pig ha perso gli occhiali e starà all'utente e a Peppa aiutarlo a ritrovarli. Passando attraverso una varietà di locali, tra cui la spiaggia, il museo e Potato City, My Friend Peppa farà saltare nelle pozzanghere fangose ​​e incontrare e salutare chiunque abbia a cuore una chiacchierata con Suzy Sheep , Miss Rabbit o Danny Dog.

Giocare nel mondo di Peppa Pig

Le caratteristiche chiave del gioco My Friend Peppa Pig sono le seguenti. In primis il controllo genitori, che possono impostare facilmente un limite di tempo nel menù impostazioni. Peppa termina il gioco quando il tempo di gioco è finito. Il secondo aspetto da considerare è la costruzione del personaggio in cui si sceglie e si veste il proprio avatar.

L'utente potrà giocare con Peppa, imparando ad avventurarsi con gli amici. Si passa poi ad ''Esplora il mondo'', visto che si ci può spostare dalla spiaggia, alla foresta, alla città delle patate oltre a far visita alla casa dei nonni.

Una sfida avvincente, con Peppa Pig che da diversi anni è entrata nelle case dei bambini e il cui marchio nel suo insieme ha continuato a scalare le preferenze di milioni di utenti, soprattutto quelli che hanno apprezzato lo spettacolo televisivo accompagnato, non solo adesso dalla strana esperienza di Videogiochi, ma anche dal reale Peppa Pig World, un parco divertimenti molto apprezzato dai più piccoli.

Ora però, con Outright Games (già conosciuta per il gioco di Paw Patrol), è tempo che My Friend Peppa Pig dimostri di poter essere apprezzata anche dagli amanti dei videogiochi. Consigliato per i bambini fan del cartone e per i genitori che vogliono divertirsi insieme ai propri figli, giocando insieme senza avere troppe abilità tecniche o enigmi difficili da risolvere. Il tutto, almeno per gli utenti italiani, è facilitato dal doppiaggio con le nuove voci usate nel cartone animato.