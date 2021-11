Secondo le previsioni dell'oroscopo del 17 novembre, i nati sotto il segno del Capricorno devono prepararsi a delle grandi novità. Gli Ariete devono essere più audaci, mentre i Bilancia devono mantenere la calma.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Bilancia: giornata un po' impegnativa per i nati sotto questo segno. Se state vivendo una fase di transizione, questo è il momento giusto per farsi delle domande. In ambito sentimentale meglio essere più cauti.

11° Leone: meglio non essere troppo spavaldi in campo professionale. Mantenere un profilo basso e umile ripaga sempre, quindi, non siate presuntuosi.

In amore è importante mettersi in gioco, anche se il destino si diverte spesso a mescolare le carte.

10° Pesci: le emozioni sono un po' ballerine in questo periodo. Meglio agire con cautela specie per quanto riguarda le scelte importanti. Non fatevi prendere dal panico per i cambiamenti di programma inattesi.

9° Cancro: l'Oroscopo del giorno 17 novembre esorta i nati sotto questo segno a non darsi per vinti. Anche se le cose prenderanno una piega differente da quella che vi eravate immaginati questo non vuol dire che non possiate essere ugualmente felici.

Previsioni astrologiche posizioni centrali

8° in classifica Sagittario: coloro i quali stanno pensando di cimentarsi in una nuova relazione devono valutare attentamente i pro e i contro.

Non sempre la strada più semplice è quella giusta da percorrere, talvolta bisogna scendere a compromessi

7° Scorpione: le previsioni dell'oroscopo del 17 novembre denotano una giornata molto ricca dal punto di vista delle emozioni. Se state cambiando le vostre abitudini fatelo senza pormi troppe domande.

6° Toro: seguire il proprio cuore, talvolta, è l'unica strada da percorrere.

Se non volete rischiare di impelagarvi in situazioni troppo difficili, evitate le storie impossibili. Sul lavoro è opportuno mettersi in gioco.

5°Vergine: giornata piuttosto interessante per quanto riguarda la sfera emotiva. Non tutte le persone con le quali vi state relazionando si stanno comportando in modo sincero, quindi, è necessario prendere le distanze da alcuni soggetti.

Oroscopo 17 novembre segni in forma

4° in classifica Acquario: nella vita è importante prendere le decisioni con maturità e vigore. In ambito professionale state per affrontare delle situazioni davvero piacevoli. Non è escluso che possiate ricevere una promozione o una gratifica.

3° Gemelli: l'oroscopo del 17 novembre esorta i nati sotto questo segno a cogliere la palla al balzo in ambito professionale. Certi treni non sono soliti ripassare, pertanto, è opportuno catturare al volo le opportunità. In amore smettetela di farvi domande e agite.

2° Capricorno: dal punto di vista sentimentale vi sentire piuttosto appagati, tuttavia, in ambito professionale potrebbe esserci qualche rallentamento. Ad ogni modo, non temete, perché entro la fine dell'anno potreste ricevere una notizia davvero interessante.

1° Ariete: non esitate a mettervi in gioco soprattutto in ambito professionale. La vita vi sta offrendo un'opportunità che non potete assolutamente lasciarvi sfuggire. In amore dovete rischiare il tutto per tutto.