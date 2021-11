Le previsioni zodiacali di mercoledì 17 novembre 2021 sono pronte a mettere sul podio più alto della classifica due segni super-fortunati, più altri tre in 'odore' di positività. Vediamo innanzitutto di mettere in vetrina i favoriti dalle stelle per questo mercoledì. Curiosi di sapere quali sono i segni più fortunati del giorno? In assoluto ad essere in giornata fortunata sarà il Toro, favorito dall'ingresso della Luna nel segno. Interessante questo mercoledì, specialmente nella parte riguardante il lavoro, per i nativi dei Gemelli.

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno per poi passare all'Oroscopo di domani 17 novembre su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - Top del giorno: Toro (Luna nel segno)

2° posto - ★★★★★: Gemelli;

3° posto - ★★★★: Ariete, Cancro, Leone;

4° posto - ★★★: Vergine.

Previsioni zodiacali del 17 novembre, amore e lavoro

Ariete: ★★★★. L'oroscopo del 17 novembre al segno dell'Ariete indica che partirà un po' al rallentatore questa parte della settimana, poi, verso metà/fine pomeriggio riprenderà la giusta direzione. Fate attenzione a non riversare tensioni personali su chi opera a contatto con voi. In amore, si prospetta una bella giornata, all'insegna della comprensione e dell'affetto. Mettete da parte lavoro e amici e dedicatevi alla vostra metà, perché è da tempo che non passate una giornata assieme.

Sarà così estremamente positiva, grazie al dialogo più aperto e privo di reticenze con la persona amata. Per molte coppie si preannunciano assestamenti affettivi e maggiore vivacità. Single, col cielo azzurro e schierato dalla vostra parte, potrete tirare un sospiro di sollievo: tutto va, almeno per ora, nella direzione sperata, sia in casa che fuori.

Avete in calendario tanti bei progetti, tutti finalizzati a staccare dalla routine. Siete socievoli come non mai e sapete cosa fare per spassarvela alla grande. Nel lavoro, giornata molto fruttuosa dal punto di vista economico, scoprirete come aumentare le vostre disponibilità monetarie.

Toro: 'top del giorno'. Una giornata superlativa?

Diciamo di sì, almeno questo è quanto lascia presagire la Luna nel vostro segno. Sarete intuitivi e preveggenti. In campo sentimentale, con la Luna e Urano a favore, avrete l'universo in pugno! Cercate di gestire al meglio le vostre energie che in questo momento sono veramente esuberanti. Usate la vostra creatività e la vostra passionalità per creare qualcosa di magico e di particolare con il vostro partner. Single, giornata grandiosa sotto ogni punto di vista, il che vi permetterà di fare nuove conoscenze o di scoprire qualcosa di nuovo ed interessante. Largo anche ai progetti futuri e a nuovi amori. Ricordatevi che ciò che conta è avere la mente in continuo allenamento, perché aiuta a crescere.

Nel lavoro, giorno fantastico per la stragrande maggioranza di voi e in particolare per chi ha un'attività commerciale. Non mancheranno certo le energie per produrre e migliorare; chi invece lavora alle dipendenze altrui saprà dimostrare talento e capacità organizzativa.

Gemelli: ★★★★★. Giornata piacevole e molto interessante nel lavoro. Molti dei vostri progetti sono destinati ad andare in porto, in tutti i campi, ma non siate troppo precipitosi. In amore, il cielo sarà perfettamente in sintonia col vostro segno e vi regalerà una giornata molto stimolante, ricca di propositi costruttivi. Coinvolgerete partner e familiari in una vostra iniziativa: perché grazie al loro sostegno procederete molto più velocemente.

Giorno davvero generoso per l'amore, l'ideale sarebbe progettare una bella vacanza oppure raggiungere un luogo isolato, ma magico, solamente voi due. Single, le stelle vi stuzzicheranno con i messaggi di una persona che sta cercando in tutti i modi di conquistarvi. Effettivamente, grazia a Venere che vi renderà irresistibile, sarete belli, sensuali, gentili, con tutte le persone che vi sono vicino. Potrete aspettarvi di passare momenti di intensa passionalità, ed emotività, insieme a chi vi piace, perché la posizione armonica di questi pianeti potenzierà la forza dei sentimenti. Nel lavoro, coglierete al volo un'occasione che potrebbe dare una svolta alla vostra posizione: serviranno solamente, maggiori capacità organizzative ed efficienza per migliorarsi.

Oroscopo e stelle di mercoledì 17 novembre

Cancro: ★★★★. In merito alla giornata di mercoledì, riguardo il periodo della settimana di competenza, si aggirano svariate ipotesi. Per i sentimenti, migliorerà l'umore rispetto ai giorni scorsi. Così gli affetti andranno in pole position, con un filo di possessività in amore e tanta tenerezza nei confronti dei vostri figli, ma anche disponibilità verso gli amici e, udite udite, perfino un'ombra di empatia con i suoceri, che di solito non sopportate ma oggi, in stato di grazia, all'improvviso vedrete sotto un'altra luce. Single, con il cielo, schierato dalla vostra parte, tutto andrà alla grandissima: vi attenderà così un mercoledì ricco di incontri, di emozioni, di esperienze stimolanti.

Creatività e fantasia sforneranno iniziative fortunate da portare avanti con slancio, senza tralasciare qualche divertente fuori programma, insieme ai vostri amici. Nel lavoro, e nelle questioni pratiche, quanto più sarete disposti a lottare, tanto più segnerete punti a vostro favore. Perché avrete la capacità di farvi valere più del solito!

Leone: ★★★★. L'oroscopo indica un mercoledì non proprio entusiasmante, questo è certo, tuttavia non deluderà affatto se saprete gestire alcuni momenti fondamentali del periodo. In amore, cambierà di molto l'atmosfera rispetto ai giorni precedenti. La vita affettiva sarà in primo piano, al centro dell'attenzione: l'amore e i sentimenti saranno straordinariamente forti e così intensi da non consentirvi il minimo riposo, creando un clima di complicità nelle coppie collaudate grazie all'armonia tra cuore e sensi.

Single, se volete coccolarvi un pochino cercate di riposare di più e dedicate più tempo del solito alla cura del vostro fisico e del vostro aspetto. Le stelle amiche vi invoglieranno a distrarvi cercando svago con vecchi e nuovi conoscenti. Non perdete l'occasione: rivivete il fascino della notte in cui l'amore vi aveva travolto o semplicemente, un film da non perdere, insieme ai vostri amici. Perché avrete tutte le risorse psicologiche impensabili, per ottenere quello che desiderate! Nel lavoro, il cielo, vi renderà particolarmente entusiasti e felici di ogni cosa che farete, perché stanno finalmente arrivando i riconoscimenti e le gratificazioni che aspettavate da tempo.

Vergine: ★★★. L'oroscopo di domani, mercoledì 17 novembre, mette in chiaro che non andrà troppo bene questa parte della settimana, poco stabile in più di qualche occasione.

Avrete la possibilità di adottare dei cambiamenti ma dovrete analizzare i vostri limiti. In campo sentimentale, di difficoltà oggi ne incontrerete poche, ma saranno gli altri, a loro volta manipolati dagli astri, a rovesciarvele addosso. Litigare col partner non sarà un'ipotesi così remota, lo stesso varrà per la famiglia e con i vicini. Vi sentirete sotto pressione e questo potrà indurvi a essere meno attenti a voi stessi: al fisico e all'aspetto. Single, il cielo vi farà lo sgambetto, ma non vale la pena prendersela troppo: vi basterà puntare sulla vostra calma e sulla vostra capacità di persuasione. In casa ci potrà essere qualche tensione in più per delle decisioni da prendere, ma tranquilli, nulla di cui agitarsi e preoccuparsi.

Nel lavoro, presi da mille interessi, avrete la tendenza a iniziare troppe cose insieme senza riuscire però a portarne a termine neanche una.

È possibile continuare per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e scoprire la classifica completa di mercoledì 17 novembre.