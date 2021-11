Per la giornata di domani, mercoledì 17 novembre 2021, l’Oroscopo prevede un miglioramento per i nati sotto il segno del Cancro, mentre per i Pesci è previsto un peggioramento a causa di qualche avversità in più. Il Leone e il Capricorno potrebbero avere dei cali leggeri, ma senza ripercussioni molto importanti.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni dello zodiaco della giornata.

L’oroscopo di domani: affari per Acquario

1° Toro: avvertirete qualche spiraglio di luce che significherà molto per la vostra situazione professionale, e con questo presupposto il buonumore salirà a livelli molto soddisfacenti.

La vostra vivacità sarà fonte di divertimento anche per gli altri.

2° Acquario: gli affari con remunerazioni sempre più alte vi daranno modo di investire su qualcosa che probabilmente avete sempre tenuto nel cassetto senza mai realizzare. Anche in famiglia la sintonia potrebbe crescere in modo più stabile e significativo, secondo l’oroscopo.

3° Ariete: le belle sorprese saranno all’insegna di questa giornata. Finalmente si potrebbe aprire uno scenario che prediligerà il piano amoroso, oltre che quello lavorativo. Le fonti di guadagno inoltre potrebbero aumentare grazie agli affari.

4° Leone: avrete delle piccole diatribe all’interno del contesto delle amicizie che dovreste risolvere prima che si intacchi in modo significativo il vostro rapporto.

Per il momento dovrete dapprima avere una buona base per un chiarimento che possa sistemare le cose.

Capricorno responsabile

5° Capricorno: le responsabilità saranno fonte non solo di avvicinamento con le persone amate, ma anche di crescita personale. Ci sarà qualche piccolo scivolamento sul piano professionale, ma vi rimetterete in piedi in modo più stabile di prima.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

6° Cancro: questo lieve rialzo nella classifica dell’oroscopo segnalerà una giornata più armonica con il partner o con la famiglia, indipendentemente dal vostro umore e dalle prospettive lavorative. Vi affiancherete ad amicizie sempre più sincere.

7° Bilancia: questo lieve rialzo potrebbe essere indice di una novità in amore, probabilmente un incontro o un riavvicinamento da parte di una persona che non vedevate da tanto tempo e che ora potrebbe fare la differenza sulle vostre emozioni.

8° Scorpione: avrete sempre meno entusiasmo nei progetti lavorativi e vorreste avere il tempo di staccare la spina per un po’ prima di iniziare un nuovo progetto. Dovrete fare attenzione alle eventuali sfide che si presenteranno: non saranno così semplici da affrontare.

Vergine annoiato

9° Vergine: probabilmente potreste cedere alla noia sul piano sentimentale ed essere decisamente irritati a causa della vostra squadra di lavoro. Sentirvi stanchi non sarà una novità, ma potrete alleviare la spossatezza con qualche pausa in più.

10° Sagittario: il lavoro questa giornata potrebbe lasciare fortemente a desiderare a causa di qualche collega poco disposto a collaborare o all’intera squadra di stampo professionale che potrebbe non essere all’altezza delle vostre aspettative.

11° Gemelli: purtroppo lo stress potrebbe essere molto forte, dunque anche le questioni più semplici potrebbero ingigantirsi a dismisura. L’oroscopo prevede quindi un po’ di riposo, anche se potrebbe apparire abbastanza forzato e molto noioso.

12° Pesci: dovrete fronteggiare qualche sfida che purtroppo potrebbe darvi qualche punta di stress e di stanchezza in serata. Anche il nervosismo e lo stress potrebbero mettersi a rovinare qualche ora che avreste potuto trascorrere più in tranquillità e in compagnia.