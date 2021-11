Secondo l'oroscopo del 18 novembre, i nati sotto il segno del Cancro vivranno una giornata molto positiva per quanto riguarda l'amore. Gli Ariete devono essere cauti, mentre gli Acquario sono favoriti sul lavoro.

Approfondiamo di seguito la classifica giornaliera per tutti i segni zodiacali.

Oroscopo per gli ultimi quattro segni

12° in classifica Leone: giornata piena di colpi di scena per i nati sotto questo segno. Evitate di cimentarvi in troppe faccende contemporaneamente, altrimenti correrete il rischio di fare tutto male.

11° Ariete: le previsioni dell'Oroscopo del 18 novembre vi invitano a mantenere la calma in amore.

Se qualcuno sta provando in tutti i modi a minare la vostra serenità, cercate di ignorarlo.

10° Acquario: buon momento per quanto riguarda la sfera professionale. Ci sono delle attività che necessitano di essere rispolverate. In famiglia, però, potrebbe nascere qualche dissapore che inciderà sul vostro umore.

9° Toro: non raccogliete le provocazioni. Contate fino a 10 prima di dire o fare cose delle quali potreste pentirvi. In ambito professionale attenzione alle persone che vi circondano.

Previsioni astrali, le posizioni centrali

8° in classifica Gemelli: avete l'umore un po' altalenante. Cercate di non far sì che le persone che vi circondano incidano sul vostro stato d'animo. Nel lavoro è giunto il momento di impegnarsi un po' di più.

7° Pesci: le previsioni dell'oroscopo del 18 novembre esortano i nati sotto questo segno a non perdere di vista i propri obiettivi. Lottate fino a quando non li avrete raggiunti. in ambito sentimentale ci sono delle novità.

6° Capricorno: ottimo il periodo per fare delle nuove conoscenze. Se siete alla ricerca dell'amore non vi resta da fare altro che guardarvi attorno.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Le cose più belle sono spesso imprevedibili e inaspettate.

5° Scorpione: buon momento per quanto riguarda il lavoro. Se dovete avanzare qualche richiesta, meglio farlo ora. In ambito sentimentale si prospettano giornate molto favorevoli.

Oroscopo 18 novembre, i quattro segni fortunati

4° in classifica Sagittario: non lasciatevi condizionare troppo dal giudizio delle persone che vi circondano Siate più audaci ed evitate di impelagarvi e restare intrappolati nei vostri dubbi.

3° Bilancia: le previsioni dell'oroscopo del giorno 18 novembre denotano una giornata all'insegna dei rapporti sociali. Le amicizie sono favorite, i rapporti sentimentali un po' meno. Nel lavoro ci sono grandi novità in arrivo.

2° Vergine: le stelle vi esortano a investire un po' di più su voi stesse. In questo periodo state capendo effettivamente su quali persone vale la pena contare e quali è meglio tenere fuori dalla propria vita.

1° Cancro: giornata molto positiva per i sentimenti. Anche le relazioni più solide possono vivere dei momenti burrascosi, la cosa importante è aprirsi sempre e non lasciare che i pensieri negativi prendano il sopravvento.