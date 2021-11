L'oroscopo della giornata di giovedì 18 novembre prevede una certa agitazione da parte dei nativi Leone, colpa della Luna in quadratura, mentre una splendida Venere regalerà sorrisi ai nativi Toro e Capricorno. Sagittario sarà molto comprensivo nei confronti del partner, mentre Bilancia dovrà essere più consapevole della situazione che sta vivendo. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di giovedì 18 novembre.

L'oroscopo della giornata di giovedì 18 novembre 2021 segno per segno

Ariete: ancora messi in difficoltà da questo cielo, in particolare da Venere in quadratura.

Vi sentirete quasi esclusi dalla vostra vita sentimentale, ciò nonostante non dovrete incolpare il partner o qualcun altro, perché siete voi che non avete una grande voglia di sorridere alla vita. Per quanto riguarda il lavoro non mancherà l'impegno da parte vostra con i vostri progetti, tuttavia, meglio non fare la voce grossa con chiunque. Voto - 6️⃣

Toro: oroscopo della giornata di giovedì 18 novembre che vedrà un ottimo cielo per voi nativi del segno. In amore ci penseranno la Luna e Venere a rendere la vostra vita di coppia attiva, movimentata e romantica. Se siete single in questa giornata avrete le idee molto chiare sui vostri sentimenti, soprattutto se siete nati nella seconda decade.

Nel lavoro invece non sarete così convinti di ciò che state facendo. Forse un aiuto potrebbe farvi comodo. Voto - 7️⃣

Gemelli. configurazione astrale più che valida per un vivere una giornata serena. Non ci saranno astri contro di voi, il che significa che in amore avrete mille occasioni per essere voi il motore di ogni situazione.

Single oppure no, dunque, cercate di rendere più movimentata la vostra vita sentimentale. Nel lavoro le soddisfazioni non mancheranno grazie a Giove e Saturno favorevoli, che vi aiutano a svolgere alla perfezione i vostri progetti. Voto - 8️⃣

Cancro: settore professionale stabile durante questo giovedì. Dopo qualche piccola incertezza, adesso saprete come portare avanti efficacemente i vostri progetti, soprattutto se siete nati nella seconda decade.

In amore siete piuttosto confusi al momento. Meglio evitare certe discussioni al momento, perché quando le cose vanno male, potreste dire cose che non pensate veramente. Se siete single faticherete molto a mostrare il vostro lato tenero. Voto - 6️⃣

Leone: con questa Luna in quadratura sarete piuttosto agitati o mansioni dal punto di vista sentimentale. Questo vostro atteggiamento non farà bene al vostro rapporto, o se state corteggiando qualcuno voi single. Cercate di gestire la pressione. Per quanto riguarda il lavoro, se siete davanti a nuovi progetti o occasioni da accettare, meglio non agire d'istinto e avere ben chiaro ogni dettaglio prima di prendere una decisione. Voto - 6️⃣

Vergine: sfera sentimentale dove continuerete a eccellere secondo l'oroscopo della giornata di giovedì 18 novembre.

I rapporti con il partner vanno a meraviglia, e nulla vi vieta di provare a fare qualcosa di nuovo insieme. Non abbiate paura delle novità. Se siete single è arrivato il momento di smetterla con questo autocontrollo e lasciarsi andare di più. Nel lavoro sarete in grado di prendere scelte ben oculate per i vostri progetti, in particolare i nati nella seconda decade. Voto - 9️⃣

Bilancia: non è un cielo meraviglio questo, e ormai ve ne siete accorti dai mille problemi della vostra vita quotidiana. Ebbene, in questa giornata sarete più consapevoli della situazione che state vivendo, e sarà il momento di cercare una soluzione, per la vostra relazione di coppia o per la vostra fiamma qualora siate single.

Settore professionale nel complesso soddisfacente grazie a Giove e Saturno. Voto - 6️⃣

Scorpione: questa Luna in opposizione vi farà perdere un po’ di serenità secondo l'oroscopo. In amore infatti, non è un periodo all'altezza delle vostre aspettative, complice un po’ d'ansia e confusione. Se siete single e volete prendere delle decisioni importanti, valutate i rischi, ma soprattutto assumetevi la responsabilità di eventuali fallimenti. Per quanto riguarda il lavoro andrete piuttosto bene, ciò nonostante se qualcosa non va come previsto non entrate nel panico più totale. Voto - 7️⃣

Sagittario: giornata serena per quanto riguarda i sentimenti secondo l'oroscopo. In questo giovedì sarete piuttosto comprensivi nei confronti del partner, da riuscire a godere di un bel rapporto.

Se siete single potrebbe essere un buon momento per fare nuovi incontri, ma attenti a non strafare. Per quanto riguarda il lavoro attenzione a qualche piccolo dubbio o incertezza che avrete. Voto - 7️⃣

Capricorno: Venere in congiunzione continua a regalarvi sorrisi secondo l'oroscopo. Dal punto di vista sentimentale non abbiate paura di manifestare i vostri sentimenti a chi più amate, single oppure no. Per quanto riguarda il lavoro prenderete nuove iniziative con un certo entusiasmo, merito di Marte e Mercurio che vi faranno sentire fin da subito a vostro agio, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voto - 9️⃣

Acquario: previsioni astrali sottotono per voi nativi del segno, ma sarete in recupero già a partire da domani.

In ambito sentimentale imporre il vostro punto di vista a tutti non sarà un metodo valido per risultare simpatici. Dunque, single oppure no, rispettate sempre l'opinione altrui. Nel lavoro Marte e Mercurio tendono a sfavorirvi, ma voi avete ancora Giove dalla vostra parte per buttare giù qualche buona idea. Voto - 6️⃣

Pesci: giovedì piuttosto piacevole con questa fantastica Luna in sestile. Venere favorevole inoltre vi renderà affascinanti, con la voglia di sentirvi felici insieme a chi più volete, che si tratti del partner o di un amico importante. In ambito lavorativo gli imprevisti possono accadere, questo sì, ma se saprete prendere in mano la situazione sarete in grado di risolverla in men che non si dica. Voto - 8️⃣