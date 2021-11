Per la giornata di domani, giovedì 18 novembre 2021, l’Oroscopo prevede un rialzo per il segno dell’Ariete, finalmente alle prese con una situazione amorosa decisamente favorevole, mentre per il segno dei Pesci ci sarà molto impegno ma poca voglia di fare qualcosa che faccia realmente la differenza. Altri segni ottimali saranno il Leone e lo Scorpione.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni.

L’oroscopo di domani: Leone in ripresa

1° Ariete: finalmente arrivare alla prima posizione della classifica dell’oroscopo significherà avere un risvolto positivo in amore, con gli affetti e con la sfera familiare.

La passionalità all’interno della coppia sarà ottimale, esattamente come per la sfera puramente romantica.

2° Scorpione: questo romanticismo vi darà molte idee brillanti e tanta creatività, secondo l'oroscopo. In famiglia l’atmosfera sarà fra le migliori del mese di novembre, mentre sul lavoro si presenteranno delle occasioni più uniche che rare.

3° Leone: l’oscillazione di queste giornate nella classifica dell’oroscopo fa presagire qualche piccolo insuccesso sul lavoro, ma non sarà il caso della giornata di giovedì, quando avrete molti affari remunerativi e prolifici dal punto di vista professionale.

4° Toro: ancora qualche piccolo sforzo, e i progetti più ambiziosi saranno finalmente conclusi.

L’intraprendenza vi aiuterà ad agire in modo più forte e meno avventato rispetto alle settimane precedenti. In amore ci sarà un romanticismo più tenace.

Guadagni per Gemelli

5° Gemelli: arriveranno i guadagni della vostra dedizione di stampo lavorativo degli ultimi giorni, e con i vostri investimenti potrete finalmente semplificare la vita sia vostra che della vostra famiglia.

Secondo l’oroscopo avrete qualche piccolo fraintendimento sul lavoro.

6° Capricorno: probabilmente il dialogo sanerà alcune ferite del passato che probabilmente emergeranno nel corso del pomeriggio. Avrete però dalla vostra parte una amicizia che saprà come farvi distrarre in serata, secondo l’oroscopo.

7° Bilancia: avrete un calo sensibile dell’entusiasmo all’interno del contesto amoroso, e una difficoltà sostanziale nel comunicare all’interno della squadra dei colleghi.

Dovrete necessariamente organizzarvi prima di intavolare un progetto.

8° Cancro: avrete i primi frutti di una sfida portata a termine nel modo più egregio possibile, con qualche guadagno che non sarà molto alto, ma certamente utile per alcune spese che in questo periodo si stanno facendo sempre più esigenti.

Spese per Acquario

9° Acquario: avrete delle spese e delle responsabilità molto pesanti da affrontare, ma i supporti emotivi e familiari sicuramente non mancheranno affatto, soprattutto se saranno completamente disinteressati oppure se derivano dal vostro partner.

10° Sagittario: probabilmente qualche amicizia o qualcuno che è attorno a voi non si sta esprimendo in modo sincero. Perciò dovrete fare attenzione non soltanto agli atteggiamenti, ma anche a qualche voce che si rivelerà infine ingiusta e infondata.

11° Pesci: l’oroscopo di domani prevede qualche sforzo in più da sostenere e poca voglia di mettervi in gioco sulle questioni di stampo burocratico e lavorativo. Continuate a tenere duro anche quando gli impegni saranno sempre più numerosi e allo stesso tempo importanti.

12° Vergine: dovrete affrontare delle sfide considerevolmente grandi prima di potervi dedicare a qualche passatempo che possa distrarvi. Ora con le amicizie state vivendo un periodo abbastanza turbolento dal quale dovreste assolutamente uscire.