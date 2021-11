Le previsioni zodiacali di giovedì 18 novembre 2021 sono ben disposte a calare le cosiddette "carte in tavola", parlando ovviamente di previsioni zodiacali. Nel mirino dell'Astrologia, quest'oggi applicata ai sei segni inerenti la seconda metà dello zodiaco, i settori del quotidiano legati a doppio filo con i gli affetti e le attività routinarie. Sarà buono o portatore di incognite il prossimo giovedì? E questa è la domanda a cui ci appresteremo a dare la giusta (si spera) risposta nell'articolo di oggi.

L'Astrologia del giorno senz'altro mette in primo piano i simboli dello zodiaco relativi a Sagittario e allo Scorpione: il primo tra i due risulta essere posizionato al primo posto in classifica, quindi in giornata "top"; il secondo un pelino al di sotto, pur sempre altamente fortunato in amore e nel lavoro, perciò da considerare in giornata a cinque stelle.

Iniziamo a togliere il velo all'Oroscopo del giorno 18 novembre su sentimenti e attività lavorative per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali di giovedì 18 novembre

Bilancia: ★★★★. La giornata in analisi in questo contesto sarà per voi nativi decisamente stabile ed anche abbastanza lineare. Tutto sommato buone le speranze di portare a buon fine una parte degli impegni quotidiani che vi aspettano, anche se a tratti potrebbero esserci lievi intoppi da superare. In amore, date ascolto ai vostri pensieri ma soprattutto al vostro animo: ci sono già dei sentimenti ben precisi da mettere in pratica che aspettano solo di essere esternati al vostro partner.

Single, secondo l'oroscopo potete contare ad occhi chiusi sicuramente su amori importanti, perché la giornata vi regalerà una luce che vi illuminerà in tutto il vostro splendore. Potreste così fare incontri interessanti avendo le stelle a favore, il che incoraggerà le prossime scelte. Nel comparto lavoro, sicuramente in molti avrete un grosso aiuto dal cielo, il che darà una grande forza mentale e perché no, tanta faccia tosta.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Quest'ultima se ben usata potrà dare ottimi risultati.

Scorpione: ★★★★★. Le previsioni zodiacali di giovedì indicano che partirà e si concluderà molto bene questa parte centrale della settimana, sicuramente positiva in quasi tutti i settori della vita. Con il favore delle stelle riuscirete anche ad impostare buone basi per dei progetti anche abbastanza importanti.

Per i sentimenti, si consiglia pertanto di non allentare la concentrazione. L'arrivo di questo nuovo giorno farà uscire fuori tutta la vostra vena romantica: vi organizzerete per rendere unica ed indimenticabile questa giornata, specialmente la serata, logicamente da vivere insieme alla persona amata. Single, vivrete sicuramente un periodo molto fortunato: tanta la felicità messa in conto per voi dalle stelle. In linea di massima diciamo che molti dubbi attualmente in essere svaniranno e potrete finalmente vedere chiaro laddove forse eravate un po' offuscati. Nel lavoro, l'invito è quello di non esitare a puntare su ogni cosa in grado di catapultare sempre più in alto. Le novità saranno numerose e soprattutto vantaggiose.

Del resto, non avreste mai creduto di arrivare fin qui, bravi!

Sagittario: 'top del giorno'. L'oroscopo del 18 novembre al Sagittario indica che questa parte centrale della settimana senza dubbio potrebbe essere portatrice di tangibili riscontri positivi in diversi campi. I vostri astri saranno attivi e pimpanti, sicuramente ben portati a dare supporto: come sarà in amore? Ebbene, in ambito sentimentale se siete in coppia il vostro legame imboccherà una strada nuova, soprattutto perché vi mostrerete più disponibili a venire incontro alle esigenze del partner ed a corrispondere con maggior intensità emotiva alle attenzioni dell'altro. Per i single, buone notizie o novità improvvise renderanno scintillante questa giornata.

Fate pure molti progetti, perché siete già in una fase di attivismo tale che vi sarà facile mantenere tutte le promesse che fatte a voi stessi o agli altri. La parte riguardante il lavoro, una lieta notizia vi darà una carica pazzesca: sarete più energici e propositivi del normale ricevendo una marea di complimenti per quanto state facendo.

Oroscopo e stelle del giorno 18 novembre

Capricorno: ★★★★. La giornata del prossimo giovedì, in calendario coincidente con la parte centrale della settimana, si preannuncia in linea con la classica normalità, dunque non troppo positiva e nemmeno tanto negativa. Forse un incontro decisivo potrebbe cambiare per sempre la vostra vita, tenetelo a mente. In merito agli affetti, senz'altro riuscirete ad essere in discreta armonia con voi stessi, magari orientati a favorire il conseguimento di un'affermazione personale grazie all'influenza abbastanza positiva da parte delle effemeridi quotidiane.

Saprete dimostrarvi intraprendenti e grazie a questo raggiungerete la serenità. Single, otterrete risposte alle domande che sono rimaste in sospeso per un lungo periodo di tempo. Questo vi permetterà di mettere più entusiasmo nelle decisioni e farvi avanti nel caso foste sentimentalmente interessati verso qualcuno. Nel lavoro, riuscirete a portarvi avanti con le vostre sole forze e non avrete bisogno di nessun aiuto per far fede ai vostri impegni. Tutto questo sarà una grossa soddisfazione che vi riempirà di gioia.

Acquario: ★★★. Le previsioni astrali del giorno indicano che partirà non troppo bene questa giornata, con un giovedì messo 'agli atti' come in prevalenza sottotono. la vita di coppia potrebbe risentire di una fase critica, pertanto evitate di portare a galla vecchi problemi.

Le stelle del periodo consigliano quindi in amore di stare alla larga dalle discussioni: non mettetevi in mente di averla vinta a tutti i costi! Non impegnatevi con troppa foga ma prendete in seria considerazione possibili resistenze che potreste incontrare nel corso della giornata. Single, non sarà tempo di coltivare nuove relazioni, almeno per chi le stesse alacremente cercando. Consiglio: tenetevi stretti gli affetti vicini e le amicizie di una vita e non pensate ad altro per il momento. Nel lavoro, rimuginare sui fatti vostri potrà esservi d'aiuto per restare calmi, a meno che un'emergenza non vi trattenga sul posto dove opererete, rendendovi così ancora più nervosi.

Pesci: ★★. L'oroscopo del giorno 18 novembre preannuncia l'arrivo di una giornata in linea di massima negativa, valutata a priori con la spunta relativa ai periodi da "ko".

Cosa fare e come comportarsi dunque? Purtroppo, visto il quadro astrale assolutamente non buono, invitiamo a tenere un profilo abbastanza abbottonato nei riguardi di qualsivoglia situazione, soprattutto se di una certa importanza. In amore visto il periodo poco affidabile, cercate di mantenere la calma, lasciate perdere le discussioni inutili e in serata mettete in conto di andare a letto abbastanza presto. La giornata in alcuni casi vi vedrà affaticati: soprattutto, potrebbe instaurarsi un clima di insoddisfazione generale. Per coloro ancora single invece, alcune situazioni renderanno irascibili e scontrosi con tutti. Nessuno sarà in grado di farvi ragionare, sarà meglio per voi e per le persone vicine a voi di trovare qualcosa che vi faccia rilassare: un massaggio o un bel bagno caldo, perché no?

Vedrete, l'umore tonerà come nuovo. Il lavoro andrà a spot: nulla di preoccupante perché la vostra buona dialettica e il vostro modo di esprimervi aiuteranno a trarvi d'impaccio.

Classifica oroscopo del 18 novembre, le stelle dei dodici segni

La classifica completa interessante la giornata del 18 novembre è pronta a dare soddisfazione a più di qualche segno. Ansiosi di sapere quale posizione in scaletta è stata assegnata al vostro simbolo astrale di nascita? Andiamo subito a scoprirlo analizzando il prospetto preposto a tale scopo, relativo a tutti i dodici segni dello zodiaco.

Le stelline di giovedì 18 novembre: