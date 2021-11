La terza settimana di novembre è già entrata nel pieno delle sue forze e in poco tempo si prepara a lasciare il proprio posto a un periodo sicuramente differente da quello attuale. L'Oroscopo del nuovo weekend del mese preannuncia l'arrivo di giornate decisamente ottimali per coloro nati sotto il segno dell'Ariete e di alcune giornate di serena e rapida ripresa per i nativi della Bilancia. Tra i segni zodiacali che, invece, non avranno vita facile per i prossimi giorni spiccano il Leone e il Sagittario: entrambi immersi in qualche piccolo problema all'interno dell'ambito familiare e relazionale, specialmente per quanto riguarda la vita di coppia.

Si tratta di un weekend che, nonostante qualche piccola sfumatura negativa per qualcuno, riuscirà a portare il sorriso e la gioia nella vita di molte persone, accompagnandole nella realizzazione dei propri sogni e dei vari obiettivi.

Di seguito l'oroscopo nel dettaglio per ogni segno zodiacale.

Oroscopo del weekend, da Ariete a Vergine

Ariete - come già anticipato, le previsioni per le prossime giornate risultano molto positive e motivanti per il segno zodiacale in questione. Il terzo weekend del mese si prospetta non poco fortunato e in grado di permettere all'Ariete di portare a compimento i propri lavori e di creare qualcosa di unico per il proprio futuro. Riuscire a organizzarsi tra i vari impegni non sarà complicato e grazie alla creatività e alla grinta mostrati ci si potrà imbattere in situazioni sicuramente proficue e remunerative per coloro che hanno in mente di crearsi la propria famiglia, o anche semplicemente di gestire in autonomia la propria vita.

Toro - l'oroscopo del terzo weekend di novembre prevede l'avvicinarsi di un periodo non troppo positivo, ma neanche così disastrato da costringere il Toro a gettare la spugna e arrendersi. Qualcuno potrebbe imbattersi in alcuni ritardi in ambito lavorativo, ma non sarà assolutamente nulla di cui doversi seriamente preoccupare, mentre altri avranno la possibilità di "cibarsi" dei frutti del proprio raccolto.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Gestire la propria vita, sia quella lavorativa che quella sentimentale, non sarà troppo complicato.

Gemelli - anche il segno dei Gemelli si ritroverà immerso in un fine settimana in grado di portare il sorriso sulle labbra e la gioia nei cuori di coloro nati sotto al segno zodiacale in questione. La fortuna ha deciso di continuare a osservare i Gemelli anche durante le giornate del prossimo weekend, rendendo quasi un gioco da ragazzi il riuscire a realizzare i propri desideri.

Attenzione però a non esagerare: la fortuna c'è, ma non sarà alla base dei prossimi giorni.

Cancro - l'opposizione di alcuni astri, secondo quanto previsto dall'oroscopo, potrebbe portare ad alcuni rallentamenti all'interno dell'ambito lavorativo, con una piccola probabilità di vedere innalzare i livelli di stress. Tale innalzamento manterrà i valori comunque al di sotto della soglia minima di sopportazione, permettendo al Cancro di godersi, in un certo senso, le prossime giornate. La vicinanza della famiglia e delle persone care si renderà utile per mantenere sotto controllo i livelli di stress e alleggerire il carico di responsabilità.

Leone - come già anticipato, coloro nati sotto al segno del Leone potrebbero imbattersi nella nascita di qualche discussione all'interno del nucleo familiare, specialmente per quanto riguarda la vita di coppia e le decisioni che non possono in alcun modo essere prese senza il parere del partner.

Riuscire a trovare un punto di comune accordo non è semplice, me non per questo sarà impossibile.

Vergine - il segno zodiacale in questione, secondo le previsioni dell'oroscopo, si ritroverà immerso in un weekend decisamente ottimale sotto ogni punto di vista. In amore non ci sarà nulla di cui potersi lamentare, specialmente se si considera l'intimità e la complicità che si è creata con il partner nelle ultime settimane. In ambito lavorativo, osservando anche il quadro economico, ci si potrebbe imbattere nell'arrivo di una o più notizie interessanti.

L'oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia - il segno della Bilancia, secondo quanto comunicato dall'oroscopo del terzo weekend del mese, potrà finalmente immergersi in un periodo di rapida ripresa, che servirà a mandare via tutte le energie negative accumulate nel corso delle giornate appena trascorse.

Chi non ha avuto ancora la possibilità di trovare il lavoro più adatto a sé, potrà finalmente imbattersi in una o più occasioni da vagliare attentamente. Anche in amore potrebbero esserci risvolti interessanti.

Scorpione - varie opportunità si presenteranno lungo il cammino dello Scorpione e ognuna di queste potrebbe aprire una porta verso un nuovo mondo da scoprire. Affrontare qualcosa del genere non sempre sarà semplice, specialmente se non ci si affida alla mano di qualcuno decisamente più esperto, poiché le varianti che si paleseranno per la strada non saranno certo poche. Ascoltare attentamente i consigli e osservare le probabili conseguenze di una possibile scelta aiuterà a percorrere il sentiero migliore.

Sagittario - come già anticipato, l'oroscopo del prossimo weekend non sembra essere tra i migliori per il segno del Sagittario. All'interno dell'ambito relazionale potrebbero sorgere situazioni poco semplici da superare in cui viene richiesta una pazienza non da poco. Non verrà messa in alcun modo in discussione la fedeltà del partner, ma determinate questioni potrebbero far uscire dalla bocca parole e discorsi che non si pensano realmente. Meglio tenere a bada le proprie emozioni e ragionare prima di dire qualcosa.

Capricorno - anche per il Capricorno sembra ergersi all'orizzonte un weekend ricco di emozioni e sensazioni positive. Durante le prossime giornate, secondo le previsioni dell'oroscopo, sarà possibile imbattersi in un partner accondiscendente e disposto ad affiancare il Capricorno nella realizzazione dei propri desideri, senza frenarlo o mettergli i bastoni fra le ruote.

Un passo importante potrebbe essere fatto nei prossimi giorni e la persona amata sarà sempre lì a donare il proprio aiuto.

Acquario - la settimana appena trascorsa non è stata certamente tra le migliori e lo stress e il nervosismo accumulato ne sono la prova inconfutabile. Affidarsi alla propria famiglia e alle persone amate potrebbe giovare i giorni del weekend che sta per avvicinarsi. Non tutti riusciranno a recuperare i rapporti danneggiati a causa del proprio atteggiamento, ma la maggior parte delle persone ferite saranno in grado di accogliere le scuse e lasciarsi alle spalle le eventuali discussioni.

Pesci - l'oroscopo del prossimo weekend prevede il seguito di un periodo non poco fortunato per i nativi del segno dei Pesci.

La gioia e la serenità si faranno fidate accompagnatrici delle prossime giornate e renderanno possibile la realizzazione di alcuni obiettivi, così da permettere di portarsi avanti nel lavoro e farsi notare dai superiori. La grinta e le energie non mancheranno di certo.