L'oroscopo di mercoledì 17 novembre è caratterizzato da cambiamenti e imprevisti. I segni zodiacali dovranno rapportarsi con i lati più nascosti dei loro caratteri e trovare soluzioni alternative per risolvere i problemi.

La configurazione planetaria mostra:

Sole, Mercurio e Marte in Scorpione;

Luna in Ariete;

Venere e Plutone in Capricorno;

Giove e Saturno in Acquario;

Urano in Toro;

Nettuno in Pesci.

Ecco tutti i dettagli dell'Oroscopo del 17 novembre.

Oroscopo di mercoledì 17 novembre: dall'Ariete al Cancro

Ariete: sarete piuttosto collaborativi in casa.

Vi piacerà avere la situazione sotto controllo e aiutare i membri della vostra famiglia. Un ambiente sano e sereno vi aiuterà anche a concentrarvi di più sul lavoro. I colleghi vi mostreranno tutta la loro stima e vi coinvolgeranno nelle mansioni più importanti.

Toro: vi sentirete abbastanza in forze per affrontare la giornata lavorativa. Proverete a dare il meglio di voi stessi perché vorrete salire di grado. In famiglia le cose andranno per il meglio e anche il rapporto con il partner sarà caratterizzato da tanta serenità. Un amico potrebbe chiedervi un consiglio.

Gemelli: vi sentirete in forma smagliante. In amore sarete dei grandi seduttori e avrete tutte le intenzioni di mettervi alla ricerca dell'anima gemella.

Adorerete incontrare nuove persone e interagire con ambienti fuori dalla vostra zona di comfort. Il lavoro procederà tra alti e bassi.

Cancro: il rapporto con il partner non sarà dei migliori. Affronterete un momento complesso, caratterizzato da incomprensioni e dialoghi poco rivelatori. Le previsioni zodiacali di domani vi consigliano di non arrendervi e di non farvi travolgere dalla rabbia.

Con un po' di pazienza le cose miglioreranno.

Previsioni zodiacali di domani 17 novembre: dal Leone allo Scorpione

Leone: avrete bisogno di tirare fuori il vostro coraggio. Sarà una giornata difficile da superare a causa di determinate situazioni. Temerete di non avere la forza necessaria per farcela, ma le vostre risorse vi sorprenderanno.

Inoltre potrete contare sull'affetto degli amici.

Vergine: la situazione finanziaria vi metterà sotto pressione. Avrete bisogno di affrontare spese importanti, ma temerete di non avere le risorse economiche sufficienti. Le previsioni zodiacali di domani vi consigliano di non farvi prendere dal panico e di eliminare tutto ciò che non è necessario.

Bilancia: finalmente avrete modo di dare una svolta alla vostra relazione sentimentale. Non riuscirete più a trattenere le vostre emozioni e deciderete di affrontare l'argomento. Sarà una conversazione ricca di significato, che vi porterà a prendere in considerazione nuovi aspetti della vostra vita.

Scorpione: avrete voglia di organizzare una giornata divertente con i vostri amici.

Sarete stufi di farvi trascinare dalla monotonia quotidiana. Il partner, però, la vedrà diversamente e proverà a farvi cambiare idea. Attenzione a non trasformare la discussione in un conflitto.

Astrologia del 17 novembre: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: non vi sentirete pronti a conoscere nuove persone. Darete molto peso all'amicizia e vorrete essere certi di interagire solo con coloro a cui volete bene. La giornata lavorativa sarà piuttosto positiva, anche se vi metterà alla prova e vi spingerà a sperimentare strategie del tutto sconosciute.

Capricorno: deciderete di rimettervi in forma e di dare un po' di spazio all'esercizio fisico. All'inizio sarà difficile stare al passo, ma poi le cose tenderanno a migliorare.

Se allo sport abbinerete una dieta bilanciata vi sentirete ancora più in forze. Il partner potrebbe condividere questo percorso con voi.

Acquario: il rapporto di coppia sarà caratterizzato da una certa tensione emotiva. Farete fatica a dimenticare il passato e a lasciarvi scivolare addosso gli errori commessi. Il partner, invece, apparirà molto più rilassato e disponibile al dialogo. La vostra riservatezza, però, lo innervosirà.

Pesci: tenderete a preoccuparvi per le persone care. Il vostro senso di protezione, però, rischierà di compromettere i rapporti che avete costruito. Le previsioni zodiacali di domani vi consigliano di non essere troppo invadenti: dovrete lasciare agli altri la possibilità di scegliere.