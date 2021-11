Secondo l'oroscopo del 19 novembre, i nati sotto il segno dello Scorpione saranno in grande forma. I Toro devono tenere duro e i Bilancia devono dare più spazio alle persone care.

Oroscopo ultimi quattro segni

12° in classifica Bilancia: in questo periodo state un po' tralasciando i vostri affetti e questo potrebbe portare a delle spiacevoli conseguenze. In ambito professionale è importante darsi da fare.

11° Ariete: i migliori traguardi si raggiungono con calma e pazienza. Non si può avere tutto e subito, quindi, armatevi di tanta calma e preparatevi ad affrontare anche qualche imprevisto di troppo.

10° Toro: in campo professionale potrebbe essere sorto qualche imprevisto. Non date nulla per scontato, né se si tratta di cose e né di persone. Nella vita è importante avere sempre a mente che bisogna lottare per avere ciò che si desidera.

9° Leone: le stelle denotano una situazione piuttosto confusa per quanto riguarda i sentimenti. Mettete da parte l'orgoglio e imparate a chiedere scusa quando necessario. Non siate frettolosi sul lavoro.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Vergine: urge un momento di relax. Se siete stanchi è meglio non sforzare troppo il vostro corpo e la vostra mente. Concedetevi qualche momento di leggerezza con le persone a cui volete bene.

7° Sagittario: in amore dovete prendere una decisione.

Se avete il piede in due scarpe dovete sbrigarvi, altrimenti rischierete di perdere tutto. Nel lavoro siete distratti, per fortuna arriva il week-end per molti.

6° Cancro: le previsioni dell'Oroscopo del 19 novembre vi invitano ad osare un po' di più sul lavoro. Questo è il momento di dare il via a degli investimenti. Naturalmente, valutate bene i pro e i contro.

5° Gemelli: la strada più gratificante non sempre è quella più semplice da percorrere. Credete di più in voi stessi e non chiudetevi a riccio nei vostri pensieri e preoccupazioni.

Oroscopo 19 novembre segni fortunati

4° in classifica Acquario: buon momento per quanto riguarda l'amore. Le persone a cui volete bene vi sono vicine, pertanto, dedicate loro il vostro tempo.

Cercate di vivere senza rimpianti.

3° Capricorno: l'oroscopo del 19 novembre denota una quadro astrale roseo per i sentimenti. Ci sono delle occasioni all'orizzonte, non lasciatevele scappare. Sul lavoro ci sono da fare compromessi.

2° Scorpione: giornata davvero ricca di colpi di scena e di emozioni per i nati sotto questo segno. La mattinata potrebbe cominciare in modo piuttosto fiacco, ma dal pomeriggio potrete risplendere come stelle.

1° Pesci: prima posizione per i nati sotto questo segno che, soprattutto nella giornata odierna, sono molto intraprendenti. La furbizia, talvolta, è opportuna per uscire da un'impasse.