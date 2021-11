Giovedì 18 novembre troviamo sul piano astrale Urano assieme alla Luna transitare nel segno del Toro, mentre Venere e Plutone sosteranno sui gradi del Capricorno. Il Sole, Marte e Mercurio, invece, proseguiranno il domicilio in Scorpione, così come Saturno insieme a Giove resteranno stabili nel segno dell'Acquario. Nettuno, in ultimo, continuerà la sosta in Pesci.

Oroscopo quotidiano favorevole per Capricorno e Toro, meno roseo per Ariete e Gemelli.

Sul podio

1° posto Capricorno: finanze top. Il trigono tra Urano in Toro e Venere sui loro gradi potrebbe illuminare le faccende economiche di casa Capricorno in questa giornata novembrina, rimpolpando le casse del segno Cardinale con un'entrata finanziaria non preventivata.

2° posto Toro: gratifiche. La giornata che precede il Plenilunio nel segno avrà buona chance di essere foriera di gratifiche morali per i nati Toro di prima e seconda decade, specialmente per ciò che concernerà le faccende professionali. Serata di coccole in vista, invece, per quelli della terza decade.

3° posto Scorpione: focus sentimentale. Il terzo segno Fisso, nel corso di questo giovedì, si interrogherà probabilmente sulla valenza delle relazioni amorose in essere, valutandone pro e contro in religioso silenzio. Lavoro in secondo piano.

I mezzani

4° posto Vergine: polso fermo. Giornata da incorniciare quella che potrebbero vivere i nati Vergine nel ménage amoroso, in quanto riusciranno a mettere in campo grande fermezza nei riguardi partner riuscendo, come piacevole conseguenza, a modificare una fastidiosa abitudine dello stesso.

5° posto Pesci: step by step. Riuscendo a guardare qualche settimana oltre il presente, per merito del profetico Nettuno, i nati Pesci probabilmente non si cureranno degli eventuali imprevisti che rallenteranno la loro corsa al successo e procederanno a piccoli, ma solidi, passi.

6° posto Cancro: scelte. Giovedì sarà una delle giornate focali per i nati Cancro per operare una scelta sentimentale, così da decidere se un legame traballante e poco soddisfacente necessiti di ulteriori sacrifici o meno.

7° posto Leone: in discussione. Alcune delle certezze che hanno accompagnato i "felini" sino a qualche giorno fa saranno, con tutta probabilità, spazzate via dallo Stellium in Scorpione sommato al reiterato contrasto Urano-Saturno, spingendo i nati Leone a mettere in campo una versione rinnovata di sé stessi.

8° posto Acquario: schietti, Qualcosa potrebbe non quadrare sul versante professionale e i nativi, senza peli sulla lingua, diranno alle persone interessate ciò che li infastidisce, ricevendo delle rassicurazioni in merito che, però, profumeranno di parole al vento.

9° posto Bilancia: comunicazione flop. Dialogare in maniera scorrevole con la prole avrà buone possibilità di essere una chimera in questa giornata per il secondo segno d'Aria, soprattutto per la seconda decade che parrà non riuscire in alcun modo a far comprendere le proprie ragioni.

Ultime posizioni

10° posto Gemelli: di rendita. Nelle relazioni interpersonali, in primis nella cerchia amicale, i nati Gemelli potrebbero non sforzarsi più di tanto per essere di sostegno alla persona cara e, quindi, ricevere una sorta di affetto 'di rendita' dalle amiche di sempre.

11° posto Ariete: taciturni. L'insofferenza in questo giovedì sembrerà covare sotto la cenere ma, malgrado ciò, il primo segno zodiacale deciderà presumibilmente di assumere un mood taciturno, rendendosi conto che se optasse per dire ciò che pensa realmente scatenerebbe un putiferio.

12° posto Sagittario: burberi. Ombrosi e tendenti al borbottio, i nati Sagittario affronteranno probabilmente questa giornata d'autunno con un controproducente sorriso capovolto stampato sul viso, il quale risulterà un pessimo biglietto da visita per coloro che lavorano a stretto contatto con la propria clientela.