Le previsioni zodiacali di sabato 20 novembre 2021 sono pronte a fornire tanti buoni consigli in merito alla quotidianità. Sotto analisi in questo contesto è il prossimo sabato, valutato in relazione ai simboli astrali di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, ossia alla seconda sestina. Diciamo subito che il più fortunato tra questi non sarà solo uno, bensì due segni: Sagittario e Capricorno. I predetti segni, grazie alla positiva situazione astrale avranno ottime opportunità da sfruttare in campo sentimentale, sia in coppia che da single.

Periodo poco positivo invece per coloro nativi della Bilancia o dello Scorpione, sottomessi a turbolenze astrali abbastanza difficili da tenere sotto controllo.

Iniziamo a togliere il velo all'Oroscopo del giorno 20 novembre su amore e lavoro per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali di sabato 20 novembre

Bilancia: ★★. Si annuncia per voi nativi un giorno decisamente poco fortunato, sia in campo affettivo che nel lavoro. A questo giro le amate stelle non daranno quel fascino particolare a cui siete ormai abituati, quindi sappiate essere ben sicuri di voi e delle vostre azioni prima di partire in quarta. Il settore dell'amore potrebbe risentire di un po' più di trascuratezza da parte vostra: il motivo?

Ebbene, forse state dando troppo nel lavoro, con la dolce metà pronta a farvelo notare. In coppia altresì, non tutto filerà liscio come l'olio in questo giorno: il nervosismo sarà ai livelli di guardia e la capacità di sopportazione ridotta ai minimi termini. Single, se siete attratti da una persona in particolare, questo non sarà il momento per rivelare le vostre intenzioni.

Gli astri non aiuteranno a comunicare con chiarezza e quindi potreste rovinare se non tutto, abbastanza. Nel comparto lavoro, non dovrete abbassare la guardia, anzi cercate di confidare nei vostri ideali: gli invidiosi saranno sempre sulla soglia della vostra porta e potrebbero cercare di ostacolarvi.

Scorpione: ★★★. Le previsioni zodiacali di sabato preannunciano l'arrivo di un inizio weekend classificato con le stressanti tre stelle relative ai periodi da "sottotono".

Parlando in generale, se adotterete un atteggiamento perseverante senz'altro avrete la possibilità di anticipare i tempi in alcune situazioni di vostro interesse. Per i sentimenti, poche o nessuna novità rispetto al solito. Ultimamente, soprattutto per qualche nativo con già vecchi dissapori alle spalle, si è vissuta una situazione difficile con la persona amata. Questo fatto non farà altro che aumentare lo stress già portato dal periodo un po' così. In molti casi vi sentirete un po' come smarriti, senza trovare soluzioni ai vari casi. Single, il vostro obiettivo in questo momento è quello di cercare una certa stabilità affettiva con l'intento di iniziare un nuovo rapporto sentimentale basato sulla fiducia e soprattutto duraturo.

Nel lavoro, questo giorno si prospetta più pesante del previsto, anche perché pretenderete dagli altri più di quanto possano darvi.

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo del 20 novembre al Sagittario predice una giornata davvero molto positiva. Ci sono tante buone idee da mettere in campo, magari opportunità eccellenti da cogliere o nuove proposte da prendere in considerazione. Anche le prospettive economiche sono parecchio favorevoli. In amore, questa prossima giornata porterà senz'altro sorrisi e tanta fortuna. Molti di voi nativi pur passando spesso per tipi ombrosi e solitari, atteggiandovi diversamente riuscirete a dare a chi vi interessa una sensazione diversa di voi, certamente meno aggressiva dal solito.

La tenerezza della persona amata intanto, invoglierà al relax affettivo e al desiderio impellente di fare insieme qualcosa di diverso. Per i single, avrete una gran voglia di divertirvi, a maggior ragione se riuscirete a stare con i vostri amici di sempre. Approfittate di questo momento positivo anche per incontrare altre culture e altri modi di pensare diversamente da voi, vedrete che sarà interessante. Nel lavoro, non mancherà certo l'entusiasmo, né la volontà di iniziare qualche cosa di nuovo: sentirete la necessità di aprirvi ad altre esperienze professionali.

Oroscopo e stelle del giorno 20 novembre

Capricorno: ★★★★★. Giornata dalle grandi potenzialità, specialmente in campo sentimentale e interpersonale grazie.

Questa parte della settimana infatti è stata messa in preventivo a voi nativi con le cinque stelline della buona sorte, quindi andranno sfruttate a dovere. In merito agli affetti, sarete dei fortunelli, caratterizzati da una volta celeste veramente fantastica. Un cielo migliore di questo bisognerebbe inventarselo. In generale, diciamo che sarà propizio per la maggioranza delle coppie, con un pelino più a favore per quelle già in buona armonia. Single, il rianimarsi di alcune emozioni che sembravano sopite aumenterà il vostro fascino e la vostra passionalità, risvegliando l'interesse verso una bella persona. Se volete, aprite nuovamente il vostro cuore a chi sapete. Nel lavoro, cercate di pianificare gli impegni in modo da distribuire efficacemente le risorse.

Nonostante qualche ritardo, vedrete avanzare molti dei vostri progetti.

Acquario: ★★★★. Le previsioni astrali del giorno sarà abbastanza positivo, certamente convincente per la maggior parte di voi nativi. In generale per quanto riguarda il periodo, la giornata si preannuncia mediamente in linea con le attese anche se in certe situazioni potreste soffrire un po' più del solito. In campo sentimentale, l'Astrologia consiglia di avere stima e fiducia di se stessi. Se siete in una situazione incerta in questa giornata avrete il modo di avere chiarezze o di cacciar via dubbi che magari vi stavano tormentando da giorni, se non da settimane.

Single, più che ad una relazione stabile sarete interessati a un legame poco impegnativo (come al solito), ovviamente che non limiti il vostro desiderio di libertà. Un contrattempo, una telefonata che non arriva o una discussione con qualcuno del vostro giro sarà da includere nelle complicazioni quotidiane. Nel lavoro, infine, sarete molto efficaci in tutto quello che andrete a fare. In molti casi non avrete difficoltà a capire quello che si aspettano da voi gli altri.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno 20 novembre indica che partirà decisamente al rallentatore la parte iniziale di questa giornata, con un sabato abbastanza buono solo da metà pomeriggio in poi. Consiglio: dovete saper stare al passo con i tempi, dando prova di buon senso e anche di lungimiranza; imporre secchi "no", ora come ora significherebbe poter contare su migliori prospettive.

In amore sarà quasi tutto sereno: la vostra vita sentimentale ed, in particolare, alcuni inequivocabili atteggiamenti da parte vostra, arriveranno facilmente agli occhi del partner. Quest'ultimo vi capirà d’istinto e sicuramente non vi deluderà. Per coloro ancora single sappiate che eventuali incontri con gente nuova, portati avanti questo giorno, aiuteranno anche a tenere in forma il vostro cervello. Se poi queste interazioni a livello umano dovessero toccare la sfera passionale, allora anche il tono fisico ne gioverà. Nel lavoro alcune circostanze decisamente fortuite potrebbero capitare a favore assecondando i vostri desideri, magari cambiando in meglio progetti futuri.

Classifica oroscopo del 20 novembre, le stelle dei dodici segni

La classifica completa interessante la giornata del 20 novembre è pronta a dare soddisfazione a più di qualche segno. Ansiosi di sapere quale posizione in scaletta è stata assegnata al vostro simbolo astrale di nascita? Andiamo subito a scoprirlo analizzando il prospetto preposto a tale scopo, relativo a tutti i dodici segni dello zodiaco.

Le stelline di sabato 20 novembre: