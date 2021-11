Per la settimana che va da lunedì 22 a domenica 28 novembre 2021, l’Oroscopo si presenta sotto l’insegna della Luna, che si trova nella costellazione del Cancro. Ottime prospettive di guadagno si presenteranno per i nati sotto i segni della Bilancia e dei Pesci, mentre ci sarà un rinnovato romanticismo per i nati sotto il segno del Capricorno. Fra i segni che si troveranno alle ultime posizioni della classifica c'è il segno del Cancro.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni della settimana.

L’oroscopo della settimana: Bilancia in testa

1° Bilancia: questa settimana per voi potrebbe costituire un bel salto di qualità sul lavoro, con tante opportunità e remunerazioni, tanti investimenti e magari un po' di shopping. Ora avrete anche tanto romanticismo a cui fare appello nelle serate libere, mentre si prospetta per i single qualche bell’incontro che potrebbe regalare una storia d’amore eccezionale, secondo l’oroscopo.

2° Pesci: lascerete da parte la malinconia per dedicarvi alla vivacità e alla creatività. Questo potrebbe portarvi ad avere molte idee per il lavoro e darvi una spinta in più per una produttività sempre più prolifica. La fortuna inoltre vi darà una mano in quelle occasioni che si presenteranno appositamente per incrementare i vostri guadagni.

3° Vergine: anche se ci saranno alcune sfide da fronteggiare, sicuramente sarete in grado di risolverle anche da soli, nonostante la vostra squadra lavorativa sarà attiva e ottimista. Potrebbero nascere delle amicizie importanti da qualche incontro inaspettato, portandovi anche ad avere più buonumore del solito e dunque anche più creatività da impiegare in molti campi, secondo l’oroscopo.

4° Capricorno: avrete un romanticismo più unico che raro che vi porterà a prendere una decisione positiva e importante nella vostra vita di coppia. Con il partner infatti avrete un senso di responsabilità maggiore che probabilmente stavate attendendo da tanto tempo. Le novità sul lavoro potrebbero darvi una occasione molto favorevole per la vostra carriera.

Ariete innamorato

5° Ariete: per il vostro segno si aprirà uno scenario fatto di tante prospettive per i single di confessarsi alla persona amata e di sorprese al proprio partner. Aumenterà l’affinità di coppia ma anche quella che intercorre all’interno della famiglia. Secondo l’oroscopo, sostenere qualche spesa in più non sarà affatto un problema, con i guadagni in progressivo aumento. Nel fine settimana avrete a disposizione molto tempo da condividere con le amicizie.

6° Acquario: avrete qualche piccola “scivolata” che però vi porterà qualche chiarimento con delle amicizie che non sono state abbastanza sincere. Con il partner invece si prospetta un periodo buono che potrebbe portare a qualche bella sorpresa inaspettata.

Secondo l’oroscopo ci potrebbero essere delle opportunità sul lavoro che vi renderanno indispensabili nella vostra mansione.

7° Leone: questa settimana potrebbe offrirvi qualche giro di vite sul piano professionale, però dovreste evitare di sforzarvi e fare di tutto pur di emergere. Ora come ora dovrete innanzitutto pensare al vostro fisico e donargli un po’ di riposo. Le serate saranno adatte per concedere del tempo al partner, aumentando l’affinità di coppia e incentivando anche qualche progetto in due.

8° Toro: la cautela in amore, soprattutto in un periodo abbastanza turbolento, potrebbe essere un ottimo “antidoto” alla tensione che ha tartassato a lungo la vostra relazione amorosa. L’umore sottotono inoltre potrebbe mettere a repentaglio la concentrazione sul lavoro e rendervi meno produttivi.

Nel fine settimana sarà bene evitare di stressarvi ulteriormente, anche se si tratterà di svago.

Scorpione in calo

9° Gemelli: la settimana che si prospetta per voi sarà abbastanza difficile a causa di qualche scaramuccia all’interno del contesto domestico oppure nella vostra relazione di stampo amoroso. Secondo l’oroscopo dovrete inoltre far fronte a qualche spesa in più e a prendervi qualche ora di riposo in più per non permettere allo stress di aumentare in modo considerevole prima del fine settimana.

10° Scorpione: probabilmente questa sarà una settimana alquanto difficile sul piano professionale, ma ci saranno delle problematiche che effettivamente si risolveranno abbastanza in fretta e senza troppe preoccupazioni.

Avrete modo di rifarvi e di recuperare energie e tempo libero solamente nel fine settimana.

11° Cancro: purtroppo dovrete necessariamente affrontare una settimana fatta di malumore e di nostalgie passate. Questo potrebbe influire non soltanto nei rapporti quotidiani ma anche compromettere qualche incontro che potrebbe fare la differenza sul piano emozionale. Nel fine settimana ci sarà qualche spiraglio grazie a un po’ di svago e a qualche piccola soddisfazione sul lavoro.

12° Sagittario: dovrete essere estremamente cauti con le vostre finanze e attendere dei momenti migliori per poter fare qualche investimento o semplicemente un passo in più. Le spese potrebbero accavallarsi le une sulle altre, mentre in amore ci sarà un periodo di freddezza anche se questo non comporterà affatto la fine della vostra relazione.