Si avvicina un nuovo fine settimana per tutti i 12 segni zodiacali. Approfondiamo quindi come andrà la giornata di venerdì 19 novembre a livello lavorativo, sentimentale e professionale salutare per tutti i segni, dall'Ariete fino ai Pesci.

La prima sestina

Ariete: in amore fate attenzione a possibili dubbi che potrebbero sorgere in questo periodo, evitate le discussioni. Per quel che riguarda l'ambito lavorativo potreste sentirvi agitati.

Toro: a livello sentimentale il fine settimana sarà promettente per i sentimenti, potrete recuperare buone energie.

In ambito professionale sarà meglio recuperare alcune situazioni lasciate in sospeso.

Gemelli: sarà possibile fare incontri per i single del segno, avete voglia di lasciarvi coinvolgere. Per quel che riguarda il lavoro potete farvi avanti dopo un periodo di stop.

Cancro: con la Luna nel segno presto potrete recuperare le situazioni che in questo momento sono in certe. In amore sarà possibile fare una scelta. Per quel che riguarda il lavoro potrete risolvere alcune questioni.

Leone: per il quinto segno zodiacale la giornata di venerdì 19 novembre sarà caratterizzata da opportunità sentimentali. I sentimenti tornano ad essere per voi importanti. Migliora anche la situazione lavorativa.

Vergine: portate avanti progetti lavorativi interessanti in questo periodo, sarà possibile anche ricevere delle proposte.

In amore potrete fare degli incontri inaspettati.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali della seconda sestina

Bilancia: momento di agitazione per il segno, in particolare in campo amoroso sarà meglio evitare tensioni. Nel lavoro è possibile che dobbiate svolgere dei nuovi compiti.

Scorpione: il weekend inizia in modo nervoso per quel che riguarda il lavoro.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

In amore provate a cercare delle soluzioni.

Sagittario: per i nati sotto questo particolare segno la giornata sarà caratterizzata da stanchezza, in particolare nella seconda parte. Con Saturno in buon aspetto potrete però portare avanti questioni lavorative rimaste da parte. Per quel che riguarda l'amore momento sottotono.

Capricorno: con Venere nel segno potrete vivere delle belle emozioni in questo inizio weekend, qualcuno potrebbe ricambiare i vostri sentimenti.

Per quel che riguarda il lavoro la giornata è favorevole, ci saranno delle buone intuizioni da dover sfruttare.

Acquario: per il penultimo segno zodiacale la giornata del 19 novembre vedrà ancora la Luna in opposizione, possibili incomprensioni sentimentali. Nel lavoro periodo interessante per iniziare delle nuove collaborazioni.

Pesci: sarà meglio non fare più di quanto richiesto in ambito lavorativo. Per quel che riguarda l'amore possibili polemiche in particolare nelle coppie che faticano a comunicare.