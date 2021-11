L'oroscopo di sabato 27 novembre 2021 è pronto a dire la propria in merito a come potrebbe evolvere il primo giorno del nuovo weekend. In analisi nel contesto la classifica con le stelle di sabato rivolta a tutti i simboli zodiacali. Diversamente le previsioni astrali sono relative alla seconda sestina da Bilancia a Pesci. Ansiosi di sapere se il vostro segno rientri tra i favoriti del giorno? Diciamo subito che questo fine settimana di certo andrà "alla grandissima" per coloro nativi della Bilancia o dello Scorpione. Per quanto concerne la parte del periodo meno positiva, a dover sottostare a turbolenze astrali di una certa importanza - negativamente parlando - saranno coloro nativi del Sagittario o dell'Acquario.

Diamo pure voce alle previsioni dell'Oroscopo del giorno 27 novembre analizzando l'amore e lavoro, per poi entrare nel merito della classifica valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni astrologiche del 27 novembre: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: ★★★★★. Sebbene l’umore nei giorni scorsi non sia stato al massimo, questo sabato sarete sicuri del fatto vostro e risponderete colpo su colpo a chi tenterà di generare dubbi nelle vostre certezze. Sfoderando la vostra proverbiale grinta riuscirete ad avere la situazione sotto controllo. Nel lavoro le buone occasioni sono molte, ma evitate di rischiare troppo. Non lanciatevi prima di essere certi che un affare sia alla vostra portata.

In amore, alla base del recente senso di scontento che vi ha pervaso, c’è qualche problema irrisolto del passato: prendetene atto e avrete la soluzione in mano.

Scorpione: ★★★★★. Le previsioni zodiacali di sabato, vista la splendida presenza della Luna in Vergine, predicono che ve la spassate alla grande! Movimento, comunicazione e un look tutto nuovo da sfoggiare, magari in vista di una festicciola o evento importante.

Forniti del giusto mix di simpatia e comunicativa, fascino e autorevolezza, farete furore. Grossi cambiamenti nell’aria per molti, per altri invece non è ancora arrivato il momento di scoprire le proprie carte: mettete a punto eventuali dettagli. In amore attualmente c’è un clima di scontento, ma la passione che vi unisce resta intatta.

Una miccia capace di riaccendere l'amore in qualunque momento.

Sagittario: ★★★. L'oroscopo del 27 novembre al Sagittario predice poco buonumore, in parte garantito dal transito della Luna nel segno amico della Vergine. Tuttavia lavoro e finanze richiedono la vostra attenzione. In questi giorni siete particolarmente poco efficienti e scarsamente precisi, perciò datevi da fare per rimettere un po’ in sesto eventuali situazioni che non tornano. Nel lavoro non è il momento adatto per inoltrare richieste o reclami, anche se legittimi, rischiereste di fare un buco nell’acqua: temporeggiate. In amore se avete qualcosa da farvi perdonare, una bugia o un’assenza ingiustificata, siate docili, solleciti, amorevoli e soprattutto sinceri.

Oroscopo 27 novembre: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: ★★★★. Rafforzata da Urano e dal sestile di Marte, Venere nel segno vi regala il meglio di sé in quanto a buon senso, prudenza e concretezza. Finanze in rialzo! Giornata perfetta per pianificare lavori di ristrutturazione della casa, sperimentare ricette dietetiche ma appetitose. In amore, per avvicinare una persona che vi “intriga” da tempo, evitate di essere troppo diretti. Un approccio sapientemente soft coglierà nel segno. Nel lavoro una bella rassettata a casa, giardino e terrazzo compresi, qualche coccola tributata a voi stessi e poi via, pronti per far visita ad amici che non vedete da un po’.

Acquario: ★★. Le previsioni astrali del giorno invitano a fermarsi un attimo, proprio a voi che siete sempre in movimento, e ad approfittare delle pause dal lavoro per riflettere un po’.

Prendete in considerazione gli errori commessi in passato e aggiustate la rotta perché non si ripetano. È importante che ogni decisione sia presa in armonia con le vostre possibilità, che dovrete valutare con senso critico e con realismo. In amore la compagnia dei vostri soliti amici riuscirà a farvi dimenticare una momentanea battuta d’arresto nei progetti sentimentali.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno 27 novembre indica a molti nativi una giornata di routine. La Luna in Vergine in parte addolcisce, mettendovi in una disposizione di spirito tale che occuparvi delle solite cose di ogni giorno sarà abbastanza piacevole e anche un tantino gratificante. Procedendo con la vostra abituale pacatezza eviterete di impattare in qualche ostacolo.

Nel lavoro programmate un sabato leggero: niente rompicapo, pochi spostamenti, insomma la solita routine e un po’ per volta il ritmo si aggiusterà. L’amore intanto, specie se siete single, potrebbe spuntare quando meno ve lo aspettate, al supermercato o nell’ambiente di lavoro, l’importante è essere aperti e disponibili.

Oroscopo, le stelle del 27 novembre per i dodici segni dello zodiaco

Pronta da consultare, la classifica stelline completa del 27 novembre rende l'idea di come potrebbe evolvere la giornata di sabato. Osservando la scaletta con le stelle del giorno, salta all'occhio la splendida presenza dell'Ariete in prima posizione. A seguire a ruota tre segni appaiati a pari merito: Vergine, Bilancia e Scorpione, trio considerato in giornata a cinque stelle.

In coda al gruppo dei dodici Leone, Sagittario e Acquario. Scopriamo nel dettaglio la situazione segno per segno, in modo da valutare meglio eventuali azioni da prendere in considerazione per questo inizio di weekend.

Le stelle del giorno relative a sabato 27 novembre: