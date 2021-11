L'Oroscopo settimanale dal 22 al 28 novembre 2021 vista la carta astrale, è pronto a mettere in rilievo i segni più fortunati del periodo. A fare da tramite, l'Astrologia, nel contesto applicata alla quarta e ultima settimana piena dell'attuale mese. A tenere alta la curiosità, oltre alle previsioni zodiacali inerenti i segni della seconda sestina e le stelline quotidiane riguardanti i prossimi sette giorni in calendario, soprattutto la classifica settimanale valida per tutti i segni.

Astrologicamente parlando, ovviamente escludendo i transiti lunari dei quali parleremo dettagliatamente in altra sede, il periodo in analisi sottolinea due importanti transiti capaci di rivoluzionare gli attuali rapporti di forza in essere tra i dodici simboli dello zodiaco.

Ansiosi di conoscere di cosa si tratta? Ebbene, il prossimo lunedì 22 novembre vedremo il Sole cambiare di segno, dallo Scorpione passerà in quello del Sagittario. Altro transito interessante riguarderà il pianeta Mercurio che, sempre dallo Scorpione, entrerà anch'esso in Sagittario a far buona compagnia allo stesso Sole.

Andiamo ai dettagli analizzando in modo mirato le previsioni dell'oroscopo da lunedì a domenica.

Astrologia e stelle della settimana per Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia: voto 6. La settimana non inizia in modo proficuo ma sono in arrivo ugualmente soddisfazioni e ottime chance nella seconda e ultima parte del periodo. Non state troppo sulle vostre e non cercate sempre il classico "pelo nell’uovo" a tutti i costi.

Negli ultimi giorni il vostro umore non è stato buono, ma in questo prossimo periodo diciamo che senz'altro migliora decisamente. Volendo, potete staccare la spina e dedicarvi agli amici, all’amore e alle cose che più vi fanno stare bene. Dalla prossimo dicembre sappiate che alcune regole di vita potrebbero cambiare: non è escluso che decidiate di prendere nuovamente di mira un traguardo a cui avevate rinunciato...

Avrete mille cose da fare, ma anche le persone giuste intorno. A voi le stelline giornaliere di competenza del segno:

★★★★★ sabato 27, domenica 28;

★★★★ lunedì 22, giovedì 25, venerdì 26;

★★★ martedì 23 novembre;

★★ mercoledì 24 novembre 2021.

♏ Scorpione: voto 6. Sufficiente abbastanza quasi tutto il periodo, ovviamente escludendo le sole due giornate di lunedì e mercoledì, non proprio come nelle attese.

Diciamo che la parte più interessante arriverà da metà a fine periodo: venerdì e sabato valutati nelle previsioni della settimana con le cinque stelle della buona sorte. Quella che sta per chiudersi è stata una settimana a dir poco impegnativa, ma adesso potete rallegrarvi: nei sette giorni che stanno per arrivare avrete ciò di cui avete bisogno, ovvero relax e divertimento. Potrete stare con gli amici a cui tenete di più e scaricare tutto lo stress a colpi di risate. L’amore non va come vorreste, abbiate un altro po’ di pazienza. Intanto annotate in agenda le giornate decisive:

★★★★★ venerdì 26, sabato 27;

★★★★ martedì 23, giovedì 25, domenica 28;

★★★ mercoledì 24 novembre;

★★ lunedì 22 novembre 2021.

♐ Sagittario: voto 9.

In arrivo una settimana decisamente splendida, tutta all'insena del Sole e di Mercurio, entrambi in entrata nel vostro segno. Se aveste programmato qualcosa di importante nei prossimi sette giorni, state sereni perché tutto andrà alla perfezione. In questo periodo è consigliabile coltivare le pubbliche relazioni manifestando apertamente ogni idea. Intorno a voi ci sono persone che possono assumere un ruolo molto importante, soprattutto per quanto riguarda il vostro futuro prossimo: coltivate al meglio questi rapporti e preparatevi a un cambiamento che da una parte vi metterà addosso un po’ di incertezza, ma dall’altra potrà portare decisamente molto lontano. Curate di più l’alimentazione, ultimamente un po' trascurata.

Intanto, prendete pure nota dei giorni buoni e meno buoni:

Top del giorno martedì 23 novembre;

martedì 23 novembre; ★★★★★ lunedì 22 (Sole nel segno), mercoledì 24 (Mercurio nel segno), giovedì 25;

★★★★ venerdì 26, domenica 28;

★★★ sabato 27 novembre.

Oroscopo e pagella settimanale per Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno: voto 6. Settimana decisamente poco performante e in alcuni giorni al limite della sufficienza ma, visto il periodo, sarà da considerare assolutamente non negativa. L'oroscopo della settimana dal 22 al 28 novembre infatti, pur non avendo la possibilità di mettere a disposizione la giornata al top, indica che potrete contare ugualmente su cinque giorni non negativi. Da mantenere la calma e non mettere troppa carne al fuoco, questo l'unico consiglio: di solito non fate passi affrettati, invece in questi giorni tendete ad agire in modo diverso, quasi di getto e senza pensare.

Non va bene, perché la fretta è una cattiva consigliera. Di certo state facendo un percorso giusto, ma è sufficiente camminare di buon passo anziché mettersi a correre. Osservate e annotate la qualità delle stelle relative ai singoli giorni:

★★★★★ lunedì 22, domenica 28;

★★★★ martedì 23, mercoledì 24, sabato 27;

★★★ venerdì 26 novembre;

★★ giovedì 25 novembre 2021.

♒ Acquario: voto 6. Si presume possa arrivare a voi del segno una settimana in parte decisamente fortunata, certamente interessante in alcuni frangenti e assolutamente non negativa. A parte gli alti e bassi previsti alla fine del periodo (sabato e domenica manderanno "a benedire" l'agognato weekend), potrete senz'altro contare su due splendide giornate a cinque stelle: mercoledì 24, giovedì 25 novembre.

In questo periodo avrete intenzione di affrontare alcune spese per migliorare la qualità della vostra vita quotidiana: ponderate bene ogni eventuale scelta e non fatevi guidare soltanto dall’entusiasmo. Per quanto riguarda il lavoro, sarà una settimana impegnativa ma tutto sommato tranquilla. L’amore avrebbe bisogno di maggiore brio e, magari, qualche piccola novità. Il responso direttamente dall'Astrologia:

★★★★★ mercoledì 24, giovedì 25;

★★★★ lunedì 22, martedì 23, venerdì 26;

★★★ domenica 28 novembre;

★★ sabato 27 novembre 2021.

♓ Pesci: voto 7. Settimana tutto sommato buona per voi nativi del segno di Acqua, ad eccezione del solo inizio e fine periodo. Infatti, purtroppo, sia lunedì che domenica registreranno una fase poco positiva; peccato soprattutto per il fine settimana: non ci voleva proprio!

Diciamo che ad essere colpito sarà soprattutto la fine del weekend e questo è quanto fatto trapelare dal vostro cielo nel periodo, quindi non angustiatevi e abbiate pazienza. Invece martedì e ancor di più giovedì in arrivo finalmente un po’ della sospirata tranquillità, quella che vi è decisamente mancata nell’ultimo periodo. Il cielo nei primi giorni del periodo vi è favorevole e vi trasmette buonumore, un buonumore che a vostra volta trasmetterete a chi vi circonda. Per quanto riguarda il lavoro, al vostro fianco avete persone leali e appassionate con cui percorrere la stessa strada. Scopriamo come evolveranno i prossimi sette giorni:

Top del giorno giovedì 25 novembre;

giovedì 25 novembre; ★★★★★ martedì 23, venerdì 26;

★★★★ mercoledì 24, sabato 27;

★★★ lunedì 22 novembre;

★★ domenica 28 novembre 2021 .

Classifica dell'oroscopo settimanale per tutti i segni

Il periodo interessante i prossimi sette giorni del mese di novembre è pronto per essere valutato.

Come al solito quindi, è senz'altro d'obbligo chiedersi quali saranno i segni fortunati e quelli eventualmente in difficoltà. A rispondere all'ardua domanda è compito esclusivo della nostra classifica della settimana da lunedì 22 a domenica 28 novembre, in questo contesto valida per l'intero comparto zodiacale. Diciamo subito che il segno al "top" la prossima settimana, sarà il Cancro.

Le posizioni dei dodici segni zodiacali espresse dall'oroscopo:

1° posto - Cancro , voto 10 segno al ' top della settimana ';

, voto 10 segno al ' '; 2° posto - Vergine, Sagittario, voto 9;

3° posto - Leone, voto 8;

4° posto - Ariete, Toro, Pesci, voto 7;

5° posto - Bilancia, Scorpione, Capricorno, Acquario, voto 6;

6° posto - Gemelli, voto 5.

Il report relativo all'oroscopo settimanale dal 22 al 28 novembre 2021, a questo giro impostato sulla quarta e ultima settimana di novembre giunge al capolinea. Vi ricordiamo, volendo, che il prossimo incontro con le previsioni zodiacali della settimana metteranno in analisi il lasso temporale interconnesso dal 29 novembre al 5 di dicembre 2021.