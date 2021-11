L'Oroscopo della settimana dal 22 al 28 novembre 2021 è pronto a comporre il delicato puzzle della positività inerente ai prossimi sette giorni in calendario. Curiosi di sapere quali sono i segni più fortunati nel periodo? Come sempre a tenere con il fiato sospeso è certamente il responso delle stelle in merito alla quarta e ultima settimana piena dell'attuale mese. Iniziamo subito a mettere in chiaro le previsioni e le pagelle della settimana interessanti logicamente i soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Alla testa della classifica settimanale troviamo il Cancro (voto 10), subito dietro invece troviamo la figura della Vergine (voto 9) e quella del Leone (voto 8).

Invece, le previsioni astrologiche da lunedì a domenica non vedono troppo in positivo i prossimi sette giorni per coloro nativi dei Gemelli (voto 5), costretti a stare un po' in disparte in attesa che cambi il vento.

Luna nei segni: transiti della settimana

Prima di cominciare a valutare integralmente ogni singolo segno attraverso le previsioni dell'oroscopo della settimana da lunedì 22 a domenica 28 novembre, ci preme mettere in chiaro quali saranno i prossimi cambi di settore promossi dalla Luna. In questo caso saranno in tutto tre le tappe messe in programma dall'Astro d'Argento per questa settimana. La Luna in Cancro, presente nel segno d'Acqua lunedì 22 novembre alle ore 04:33 darà inizio al giro settimanale.

La dolce "musa dei poeti" mercoledì 24 novembre alle ore 16:58 formerà la figura astrologica che va sotto al nome di Luna in Leone. La settimana sarà infine decisamente archiviata, ovviamente in seno agli spostamenti lunari, con il transito della Luna in Vergine previsto per venerdì 26 novembre.

Da segnalare in questa settimana altri due transiti astrali molto importanti, ovviamente non legati all'astro terrestre.

Parliamo precisamente del passaggio del Sole e di Mercurio entrambi nel segno del Sagittario.

Astrologia e stelle della settimana per Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete: voto 7. Periodo in arrivo da considerare come abbastanza interessante. Infatti nel complesso la settimana entrante è stata valutata con un bel "sette" nelle previsioni dell'oroscopo della settimana, quindi con oltre la buona sufficienza.

Insomma, sulla carta si preannunciano sette giornate positive se prese nell'insieme, anche se in alcuni casi costrette a sottostare agli alti e bassi del periodo. Sarete decisamente di buonumore, gli obiettivi vi sembrano raggiungibili e, comunque, avrete la ferma intenzione di mettercela tutta. Insomma, la fiducia sta scoppiando sia dentro che fuori! Cercate di coinvolgere anche i familiari in questi pensieri, così belli e positivi: tutti insieme potrete vivere momenti dolcissimi. La classifica dei prossimi sette giorni:

Top del giorno sabato 27 novembre;

sabato 27 novembre; ★★★★★ venerdì 26 e domenica 28;

★★★★ lunedì 22 e giovedì 25;

★★★ mercoledì 24 novembre;

★★ martedì 23 novembre.

♉ Toro: voto 7. Se viste da una certa angolazione, cercando di mettere in evidenza i giorni migliori, queste nuove predizioni della settimana saranno ben accette dalla maggior parte di voi del segno.

Certo, a dare maggior lustro all'intero periodo sarà senz'altro la giornata "top" di domenica. La stagione invernale poi e soprattutto le prossime vacanze natalizie porteranno nuovi incontri e nuove conoscenze, oltre a mettere addosso la voglia di trascorrere più tempo fuori casa. Fate attenzione, però, alle persone di cui vi circondate: non tutte sono in buona fede e animate da uno spirito positivo. Insomma, un po’ di selezione non guasterà. La classifica stelline da lunedì a domenica:

Top del giorno domenica 28 novembre;

domenica 28 novembre; ★★★★★ lunedì 22 e martedì 23;

★★★★ mercoledì 24 e sabato 27;

★★★ giovedì 25 novembre;

★★ venerdì 26 novembre.

♊ Gemelli: voto 5. Settimana abbastanza difficile da portare a fine.

Il lavoro sarà al centro dei vostri pensieri, avrete bisogno di riscattarvi e vorreste che il vostro valore fosse maggiormente apprezzato da chi vi comanda. Decodificate per bene le vostre idee prendendo in considerazione qualche nuova sfida. Intanto nutrite eventuali ambizioni ma senza strafare. C’è la possibilità che possiate mettere in pericolo una solida relazione a causa di un colpo di testa e una passione improvvisa: contate fino a dieci prima di farlo, non è detto che ne valga la pena. Per quanto riguarda il lavoro, invece, avete le idee molto chiare e la determinazione a tradurle in realtà il più presto possibile. Bene il prossimo futuro, ancora migliore l'anno che sta per arrivare.

La classifica quotidiana espressa dalle stelle:

★★★★★ venerdì 26 novembre;

★★★★ lunedì 22, giovedì 25 e sabato 27;

★★★ martedì 23 e domenica 28;

★★ mercoledì 24 novembre.

Oroscopo e stelline settimanali per Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro: voto 10. L'oroscopo della settimana predice che è finalmente è arrivato il momento che aspettavate da tempo: pronti a gongolare? Certo che sì, anche perché si presume possa essere davvero interessante la prossima settimana e oggi l'Astrologia ha buoni motivi per affermare una tale ipotesi. Intanto, le effemeridi del periodo sono pronte ad assicurare ben quattro giorni totalmente vincenti, sui sette disponibili. Visto il periodo positivo, avrete uno spirito particolarmente combattivo, oggi.

In molti darete il massimo e pretenderete lo stesso dagli altri. Guai a commettere un errore al vostro cospetto: la vostra ira è pronta a scatenarsi, sia pur con una certa classe. Il punto è che non tollererete chi cercasse di risparmiarsi e/o fare il furbo. Il report astrologico giorno per giorno:

Top del giorno lunedì 22 novembre (Luna nel segno);

lunedì 22 novembre (Luna nel segno); ★★★★★ martedì 23, mercoledì 24 e giovedì 25;

★★★★ venerdì 26, sabato 27 e domenica 28.

♌ Leone: voto 8. La settimana sotto analisi in questo contesto non sarà affatto spiacevole per il segno, anzi. L'Astrologia, a conferma di quanto appena detto, annuncia sette giorni mediamente più che positivi: una su tutte, quella di mercoledì, supportata dalla Luna nel segno.

Invece le uniche giornate "no" saranno quella di sabato 27 novembre (sottotono) e a seguire quella di domenica 28 novembre (ko). Diciamo che si apre un periodo che può essere importante e fruttuoso, a patto che voi ce la mettiate tutta. Impegnatevi, concentratevi e ponderate bene ogni passo: il successo è dietro l’angolo. Non mancherà chi tenterà di ostacolarvi, ma fa parte del gioco. Tirate fuori il guerriero che è in voi! La scaletta con le stelle da lunedì a domenica:

Top del giorno mercoledì 24 novembre (Luna nel segno);

mercoledì 24 novembre (Luna nel segno); ★★★★★ lunedì 22, martedì 23 e giovedì 25;

★★★★ venerdì 26 novembre;

★★★ sabato 27 novembre;

★★ domenica 28 novembre.

♍ Vergine: voto 9. L'oroscopo settimanale 22-28 novembre considera ottima la settimana in arrivo, sia in amore come anche abbastanza riconosciuta nel lavoro.

Senz'altro i prossimi sette giorni si prospettano per la maggior parte vincenti: escludendo il solo lunedì di inizio periodo, i restanti saranno tutti in linea con una positività più o meno marcata. Insomma, vi aspetta una settimana molto piacevole, da trascorrere fuori casa e in buona compagnia. Vi stancherete, forse, ma sarà quella stanchezza positiva e “costruttiva” che alla fine dona tanta buona soddisfazione a voi e a chi avete accanto. In molti vi rifugerete fra le pareti domestiche, concedendovi di tanto in tanto una bella cenetta con in famiglia, magari anche evitando di pensare troppo al domani: poi si vedrà. La scaletta rilasciata dall'oroscopo del periodo:

Top del giorno venerdì 26 novembre (Luna nel segno);

venerdì 26 novembre (Luna nel segno); ★★★★★ mercoledì 24, sabato 27 e domenica 28;

★★★★ martedì 23 e giovedì 25;

★★★ lunedì 22 novembre.

