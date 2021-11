Prima di accogliere l'ultimo weekend del mese scopriamo quali sono i presagi degli astri e delle stelle per la giornata di venerdì 26 novembre. Le previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute parlano di un momento complicato per la vita sentimentale dei Pesci, nel pieno di un periodo di incertezze e dubbi. Il Cancro si rivela un ottimo stratega e si prepara a concludere affari interessanti. Imprevisti per il Capricorno, ottime stelle per il Sagittario. Approfondiamo di seguito l'Oroscopo del 26 novembre 2021 per tutti i segni.

Oroscopo del 26 novembre 2021

Ariete: è un momento caldo per quanto riguarda l’amore, forse anche troppo. Qualcuno potrebbe lasciarsi trascinare e cadere in qualche tentazione. In ambito lavorativo siete piuttosto distratti e rischiate di commettere degli errori.

Toro: l’oroscopo del 26 novembre 2021 lascia prevedere una giornata faticosa per quanto riguardi rapporti interpersonali. Qualcuno potrebbe avere delle divergenze soprattutto in ambito lavorativo con un socio un superiore. Bene l’amore.

Gemelli: le prossime 24 ore potrebbero rivelarsi ancora un po’ faticose per il segno che dal punto di vista fisico risente di un calo di energie. Le stelle consigliano di muoversi con cautela, evitare gli sforzi e controllare l’alimentazione.

Cancro: è una giornata anche questa vantaggiosa per quanto riguarda gli affari e la sfera lavorativa. Mercurio occupa un ruolo importante al fine di concludere un affare o avviare una compravendita. Novità in amore.

Leone: dopo delle giornate faticose per la mente a causa di incomprensioni nate in amore. Si può pian piano ripartire.

Da parte vostra le stelle raccomandano grande sincerità e voglia di recuperare.

Vergine: l’oroscopo del 26 novembre lascia presagire una giornata sottotono per il segno che potrebbe risentire di qualche fastidio fisico, soprattutto alle vie respiratorie a causa di influenza o raffreddori. Meglio concedersi una pausa e iniziare delle cure adeguate.

Bilancia: questa giornata segna la fine di un interessante percorso che viene coronato con la firma di un nuovo contratto o con il raggiungimento di una posizione ambita. In amore siete vivaci e romantici anche i nuovi incontri sono favoriti dagli astri.

Scorpione: qualcosa disturba il segno durante questa giornata. Qualcuno potrebbe sentirsi alquanto nervoso e causare la nascita di incomprensioni tanto per quanto riguarda la sfera lavorativa che l’amore. Meglio scegliere con cura le parole ed evitare gesti impulsivi.

Sagittario: le stelle lasciano presagire una giornata molto interessante per quanto riguarda i rapporti interpersonali. È il momento di ampliare le proprie conoscenze e mettersi in movimento per allargare la propria rete di contatti.

Capricorno: questa giornata potrebbe iniziare con un imprevisto, come un guasto o un pagamento in ritardo. Meglio attivarsi al più presto per trovare una soluzione, le stelle portano buoni consigli.

Acquario: continua per il segno un momento interessante per la carriera. Mercurio è in posizione interessante per quanto riguarda la sfera pratica e favorisce i progetti che nascono in questo momento. Serenità in amore e in famiglia.

Pesci: queste giornate conclusive del mese di novembre si rivelano vantaggiose per portare dei miglioramenti all’interno della propria sfera professionale. Coloro i quali desiderano candidarsi per una nuova posizione o fare dei concorsi possono approfittarne. Alti e bassi in amore.