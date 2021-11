Secondo l'oroscopo del 27 novembre i nati sotto il segno dei Pesci devono andarci piano con le emozioni. I nativi dell'Acquario devono prendere delle decisioni, mentre i Bilancia sono in forma.

Approfondiamo le previsioni astrologiche della giornata per tutti i segni, con la relativa classifica giornaliera.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Pesci: andateci piano con le emozioni. Spesso tendete ad aprire il vostro cuore con troppa facilità e questo potrebbe portare alla nascita di problemi irreparabili.

11° Ariete: non cambiate mai per nessuno al mondo.

In amore è importante venirsi in contro e smussare alcuni lati caratteriali, tuttavia, non bisogna mai pretendere di stravolgere completamente il proprio io.

10° Vergine: l'Oroscopo del giorno 27 novembre vi invita a mantenere la calma. Spesso tendete ad arrabbiarvi e a perdere la pazienza anche per cose futili. Cercate di essere propositivi in ambito professionale.

9° Acquario: in amore dovete prendere delle decisioni. Temporeggiare non vi porterà da nessuna parte. Per quanto riguarda le faccende professionali, invece, è meglio non esporsi troppo in questo periodo.

Previsioni 27 novembre posizioni centrali

8° in classifica Scorpione: molti di voi non si sentono ancora pronti ad amare, pertanto, potreste scappare dinanzi alcune situazioni.

Ad ogni modo, l'amore viene all'improvviso e quanto lo fa è inutile resistere.

7° Sagittario: le previsioni dell'oroscopo del 27 novembre esortano i nati sotto questo segno a cimentarsi in nuove avventure. Non chiudetevi a riccio nei vostri pensieri in quanto potreste finire per perdere occasioni importanti.

6° Gemelli: giornata di consapevolezze e di prese di coscienza.

Cercate di essere più propositivi e di mettervi in gioco. Sia in ambito professionale sia sentimentale dovete mettervi in gioco.

5° Cancro: non lasciate nulla al caso. In tutti gli ambiti è necessario essere precisi. Specie dal punto di vista professionale ci sono delle grandi novità in arrivo

Oroscopo primi segni

4° in classifica Leone: i nati sotto questo segno sono molto creativi.

Cercate di mettervi in gioco il più possibile, soprattutto dal punto di vista professionale. In amore è importante creare situazioni nuove.

3° Toro: le previsioni dell'oroscopo del 27 novembre esortano i nati sotto questo segno ad intrattenere nuove relazioni in quanto siete particolarmente espansivi. Anche in ambito professionale ci sono delle opportunità in vista.

2° Capricorno: interessanti risvolti in ambito sentimentale. A partire da queste ore ci sono delle situazioni che potrebbero cambiare, spingendovi a vivere delle emozioni inaspettate.

1° Bilancia: in ambito lavorativo siete molto determinati. Questo è un momento sfavillante sotto tale punto di vista, tuttavia, cercate di non trascurare i vostri affetti più cari.