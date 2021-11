Con l'ingresso di Venere nel segno, inizia per il Sagittario un momento di grande passione e romanticismo in amore, che vede favorite tanto le coppie quanto i single alla ricerca dell'anima gemella. Gli influssi del pianeta dell'amore si riflettono anche sul Leone, rendendolo desideroso di libertà e leggerezza. Amore sottotono per i Pesci. Approfondiamo di seguito l'Oroscopo completo di giovedì 25 novembre 2021 per tutti i segni.

Oroscopo del giorno 25 novembre 2021

Ariete: il cuore si scalda e l’amore riempie la giornata. Sono ore di grande passione e romanticismo.

Qualcuno potrebbe decidere di fare il grande passo o confessare i propri sentimenti alla persona amata, anche gli incontri sono favoriti.

Toro: il consiglio delle stelle per questa giornata è quello di non fidarvi di nessuno, se avete una sensazione seguitela senza dare ascolto ai pareri altrui. Una persona a voi carta potrebbe farvi un torto.

Gemelli: secondo l’oroscopo di giovedì 25 novembre con Mercurio che resta in posizione contraria è bene per il segno muoversi con cautela. Qualcuno potrebbe anche risentire di un calo di energie ed accusare qualche malessere fisico.

Cancro: le stelle sono in una posizione vantaggiosa per quanto riguarda la sfera pratica ed economica. È il momento ideale per concludere un affare o per coloro i quali intendono richiedere un finanziamento.

Meglio approfittare di questo cielo positivo per avanzare proposte e fare richieste.

Leone: Venere in ottima posizione porta libertà e desiderio di evadere. Il vostro coraggio può portarvi lungo un nuovo sentiero e riservarvi grandi soddisfazioni.

Vergine: Mercurio in posizione contraria agita le acque all’interno dei rapporti interpersonali.

Particolarmente difficili potrebbero rivelarsi i rapporti tra genitori e figli. Fisico sottotono.

Bilancia: l’oroscopo del 25 novembre lascia presagire una giornata vantaggiosa per il segno. ln ambito lavorativo è un ottimo momento e si possono stringere alleanze preziose per il futuro. Serenità in amore.

Scorpione: sono 24 ore sottotono per il segno che potrebbe risentire di qualche disturbo a livello fisico.

L’umore non è al massimo, nervosismo e irascibilità potrebbero causare forti contrasti in amore e in famiglia.

Sagittario: l’ingresso di Venere nel vostro cielo porta aria di romanticismo e passione. È un ottimo momento per i rapporti di coppia, soprattutto per coloro i quali intendono fare passi per il futuro, ma anche per i single alla ricerca di nuovi incontri. Le stelle proteggono infatti le relazioni che nascono in questo periodo.

Capricorno: l’oroscopo lascia prevedere una giornata soddisfacente per il segno che finalmente dopo tanto lavoro può vedere realizzati i suoi sogni. In ambito lavorativo si può concludere un affare importante o ricevere una proposta vantaggiosa.

Acquario: Mercurio è in posizione vantaggiosa e favorisce i contatti con gli altri.

Soprattutto in ambito lavorativo qualcuno potrebbe allargare la propria rete di conoscenze e ottenere qualcosa in più. Attenzione ai contrasti in famiglia.

Pesci: Mercurio ambizioso vi rende determinati in ambito lavorativo. L’ambiente intorno a voi offre tutto ciò che è necessario per vedervi realizzati al massimo. Difficoltà in amore. Cautela dal punto di vista fisico.