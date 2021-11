L'Oroscopo di giovedì 25 novembre è pronto a rivelare come sarà la quarta giornata della corrente settimana. In evidenza nel contesto attuale sono le previsioni relative a tutti i 12 segni dello zodiaco.

A livello sentimentale, in questa giornata potrebbero esserci delle problematiche da dover affrontare per alcuni segni, non mancheranno però anche buone notizie. Per qualcuno sarà una giornata quasi esclusivamente imperniata sulle solite cose già da tempo in programma. Per altri, parlando di sentimenti, se c'è stata qualche difficoltà da ora in poi si potrà tentare di superarla.

Intanto, per comprendere meglio il quadro astrologico quotidiano, e per apprezzare nel modo più corretto possibile come gli influssi astrali andranno a modificare le tendenza quotidiana di ognuno di noi incideranno sulla vita di tutti noi, è indispensabile se non raccomandato il saper individuare i principali aspetti planetari del momento. Tra questi a emergere per interesse sono:

Sole in sestile a Saturno;

in sestile a Saturno; Luna in quadratura a Urano;

in quadratura a Urano; Venere in sestile a Marte;

in sestile a Marte; Nettuno in trigono a Marte;

in trigono a Marte; Saturno in trigono a Mercurio;

in trigono a Mercurio; Urano in trigono a Venere;

in trigono a Venere; Mercurio in congiunzione al Sole.

Di seguito tutti i dettagli dell’oroscopo del 25 novembre.

Previsioni zodiacali del giorno 25 novembre dall'Ariete al Cancro

Ariete - Giornata tranquilla, che vi consente di trovare il giusto equilibrio tra la disponibilità verso gli altri e l’attenzione per voi stessi, evitando sforzi inutili. In amore valutate con attenzione le storie che nascono in questi giorni. State attenti soprattutto alle persone che alle spalle hanno un passato un po' difficile.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Nel lavoro, avete la possibilità di guadagnare qualcosa in più ma intanto accettate qualcos’altro che possa farvi crescere professionalmente. Intanto, cercate di non mollare dal momento che ci sono delle buone occasioni per farvi recuperare il terreno perso nei mesi scorsi.

Toro - L’oroscopo del 25 novembre al segno del Toro invoglia a non fermarsi alle apparenze ma a scoprire il lato nascosto e più bello di ciò che vi circonda.

Per i sentimenti, buone notizie in arrivo in questi giorni o massimo per questo fine novembre. Saranno favoriti i nuovi incontri: se avete voglia di vivere un’emozione "forte" datevi da fare già da ora. Nel lavoro, cercate di stare sereni: è meglio evitare qualsiasi tipo di stress, almeno fino alla scadenza delle prossime 24/48 ore. Cercate di superare questo periodo no anche grazie all’aiuto di parenti e amici, fatevi consigliare su cosa fare.

Gemelli - Molto bene il comparto sentimentale. Via libera soprattutto alle situazioni che spezzano il tran tran quotidiano, ma attenzione: modifiche radicali al vostro normale modo di fare possono provocare squilibri. La vostra concretezza non mancherà di dare l’esito sperato.

A livello amoroso, portate avanti con entusiasmo i vostri progetti, senza timore di osare e sperimentare cose nuove. Avete voglia di fare e tanta energia, mettetevi in gioco e ritrovate il buon umore. Nel lavoro, il futuro vi sorride e potrebbe iniziare a prendere forma già da ora. State attenti alle finanze, non è questo il momento degli investimenti.

Cancro - Sperimenterete in prima persona che un sorriso o una parola gentile a volte hanno la capacità di aprire tutte le porte. E i buoni risultati non si faranno attendere. Ipersensibilità e condivisione in famiglia. In amore, avete bisogno di uscire dagli schemi. Vorreste fare qualcosa di rivoluzionario. Si tratta però di un bisogno che manifestate solo per un periodo limitato, perché siete un segno abitudinario che tiene molto alle proprie abitudini.

A livello lavorativo vi sono buone opportunità da cogliere prossimamente, ottime in vista di un futuro migliore: non fermatevi alla prima occasione, potreste pentirvene.

Oroscopo e consigli delle stelle del 25 novembre dal Leone allo Scorpione

Leone - Con un intervento deciso e mirato, sistemerete delle questioni che rischiano di diventare un cruccio per qualcuno, guadagnandovi la sua gratitudine. È un periodo frenetico, pieno di colpi di scena che vanno gestiti con lucidità. In amore, le prossime settimane saranno molto importanti, chiarirete delle situazioni risalenti ad alcuni mesi fa. Nel lavoro, la giornata di domani inizia in maniera molto interessante, potreste anche iniziare una nuova attività: organizzatevi!

Se siete stressati, potrete recuperare soprattutto a partire dal prossimo weekend.

Vergine - Nella giornata di domani potreste vivere piacevoli momenti a livello sentimentale. Troverete l’appoggio delle persone che vi vogliono bene. Nel caso qualcuno di voi avesse bisogno di aiuto basta chiedere. A livello sentimentale, gli astri e le stelle saranno dalla vostra parte, grazie all’aiuto della Luna, prossima ad entrare nel vostro segno. Se siete single, presto ci saranno nuovi incontri, qualcuno davvero molto... molto... interessante. Nel lavoro, buone notizie per chi ha vissuto un periodo di stop. In questi giorni potreste vivere qualcosa di fantastico.

Bilancia - Le previsioni astrologiche del momento indicano che partirà e chiuderà abbastanza bene questa parte della settimana, buona soprattutto per quanto concerne sentimenti, affetti e amicizie.

In ambito affettivo, a partire da queste ore potreste togliervi molte soddisfazioni. Dover sostenere dei sacrifici non vi spaventa, perché alla fine il vostro coraggio pria o poi viene sempre ripagato. Nelle attività lavorative arrivano buone notizie e potrebbero esserci importanti novità non solo dal punto di vista lavorativo. Potrete contare su una buona energia, favorita anche da una condizione astrologica positiva.

Scorpione - La Luna leonina accenderà tra voi e il partner fuochi d’orgoglio e gelosia. Sì al ragionamento e al dialogo, per arginare eventuali incrinature. Non difendete gli amici anche quando hanno palesemente torto. In amore, se vi interessa una persona che verso di voi si mostra vaga è probabile che la mettiate alle strette.

Insistendo - con garbo - avete tutte le potenzialità per vincere questa battaglia sentimentale. Nel lavoro, qualcosa potrebbe cambiare, forse qualche progetto dovrà essere rivisto. Non dovete sottovalutare eventuali proposte.

Astrologia di giovedì 25 novembre dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - Le previsioni zodiacali del giorno preannunciano un giovedì abbastanza tranquillo, alla lunga discretamente positivo. Uno scambio d'idee franco e sincero potrebbe diventare indispensabile per chiarire una questione rimasta in sospeso. Per i sentimenti, il cuore batte forte: ci sono situazioni intriganti. Cercate però di non farvi attirare da situazioni ambigue. A livello lavorativo, evitate le discussioni, anche se qualcuno non fa il proprio dovere non dovete essere sempre voi a criticare.

Non arrabbiatevi se troverete un cambiamento non previsto.

Capricorno - La Luna sta per transitare dal Cancro in Leone e la vita continua magicamente a sorridervi. Soluzioni inaspettate, intuizioni fortunate: prendete la mira e farete centro! A livello amoroso, cercate di avere più fiducia nelle vostre capacità. Questo vale anche per le coppie in crisi, che possono provare a chiarirsi. Se vi sentite un po’ stanchi, rasserenatevi: questa è una giornata utile per chiarire eventuali punti in sospeso. Nel lavoro, chi ha un problema da risolvere ora può farlo. Ci sono sensazioni positive e belle opportunità in arrivo.

Acquario - Questo giovedì comunicativa in abbondanza. Con un amico/a lontano/a vi scrivete di continuo, messaggino dopo messaggino la distanza si dissolve fino ad annullarsi.

Fortunatissimi gli affari e i contatti di ogni ordine e grado. In ambito affettivo, vi servirà una vera e propria verifica del vostro rapporto e cercate di non polemizzare e di non alterarvi. Certamente, molto meglio la mattina del pomeriggio, quando potrebbero sorgere dei problemi nella coppia. Nel lavoro, cercate di rispettare tutti gli impegni eventualmente già presi, anche se sarà difficile mantenerli. I vostri sacrifici presto saranno ripagati.

Pesci - L'oroscopo per la giornata del 25 novembre preannuncia una giornata più che buona. Grazie al "sempre verde" Nettuno, procedete a vele spiegate lanciandovi in un’iniziativa dopo l’altra. Cuore da pazzerelloni, ma testa da persone serie: gli impegni non consentono svarioni.

In amore, entro questo autunno per alcune coppie ci saranno grandi novità. I single dovranno pazientare: tenetevi stretto quel poco che avete: famiglia, amici, etc. Nel lavoro, ci sono state delle offerte che non hanno soddisfatto: continuate a lavorare con impegno, presto otterrete i risultati sperati.