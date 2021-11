Secondo l'oroscopo del giorno 3 novembre, i nati sotto il segno del Capricorno vedranno crescere i rapporti sentimentali. I Bilancia sono un po' turbati, mentre i Sagittario si stanno mettendo in pari.

Oroscopo ultimi quattro segni

12° in classifica Bilancia: qualche piccola incomprensione potrebbe turbare il vostro animo. Ad ogni modo, la settimana andrà a migliorare soprattutto verso gli ultimi giorni, cercate di tenere duro e di non creare troppi danni.

11° Toro: le previsioni dell'Oroscopo del giorno 3 novembre esortano i nati sotto questo segno a fare un passo indietro.

Se avete esagerato nel parlare con qualcuno, non è mai troppo tardi per chiedere scusa e per rimettere ogni cosa al suo posto.

10° Leone: non lasciatevi condizionare dal parere delle altre persone. Accettate i consigli solo se richiesti e costruttivi. Quelli finalizzati solamente a demolire e screditare ignorateli completamente.

9° Ariete: le stelle sono un po' contraddittorie. Dal punto di vista sentimentale questo è un momento un po' burrascoso. In ambito professionale, invece, ci sono delle belle novità in arrivo.

Previsioni astrali 3 novembre posizioni centrali

8° in classifica Scorpione: questo è il momento di calare giù la maschera. Se fino a questo momento avete provato con ogni vostra forza a nascondere le vostre reali intenzioni ed emozioni, adesso è tempo di essere chiari.

7° Pesci: la forza e lo spirito d'iniziativa contraddistingueranno questa giornata. Tali caratteristiche vi saranno molto utili in ambito professionale, specie se svolgete professioni per cui è necessario essere creativi.

6° Cancro: le previsioni dell'oroscopo del giorno 3 novembre vi esortano ad essere più onesti, sia con gli altri sia con voi stessi.

Se siete indecisi su una decisione da prendere, specie se riguarda il denaro, prendetevi un altro po' di tempo.

5° Acquario: in questo periodo potreste ritrovare una persona che credevate di aver perso. Attenzione a non fare qualche colpo di testa. Cercate di mantenere la calma.

Oroscopo primi quattro segni

4° in classifica Vergine: i rapporti di coppia vivranno un momento di grande slancio e positività.

Cercate di non lasciare a situazioni esterne di incidere sul vostro stato d'animo. Tenete separati lavoro e amore.

3° Gemelli: spesso tendete a reprimere le vostre emozioni per paura di soffrire. L'oroscopo del 3 novembre vi invita a mettere da parte l'orgoglio e le barriere in modo vivere la vita nella sua totalità.

2° Capricorno: le amicizie, così come l'amore, vanno coltivate quotidianamente. Così come per le piante, è necessario innaffiare poco alla volta in modo da conservare i rapporti nel tempo.

1° Sagittario: grande ripresa per i nati sotto questo segno. In ambito professionale vi state mettendo in pari, mentre dal punto di vista sentimentale ci sono grandi novità in arrivo.