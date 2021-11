Per la giornata di domani, mercoledì 3 novembre 2021, l’Oroscopo prevede un rialzo del segno dello Scorpione grazie alla fortuna che sarà appannaggio dei nati sotto questo segno, così come il Pesci, anch’esso segno di acqua. Ancora in ribasso i segni di fuoco come il Leone e il Sagittario.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni.

L’oroscopo di domani: incontri per Pesci

1° Scorpione: la fortuna sarà presente sul lavoro nella giornata di domani, specialmente con quei progetto per i quali avete faticato molto. Secondo l’oroscopo ci saranno anche delle piacevoli novità sul piano affettivo e sentimentale.

2° Pesci: farete un incontro molto interessante, che potrebbe cambiare in meglio la qualità della vostra vita di stampo sentimentale oppure per quanto riguarda le amicizie. Avrete un pomeriggio frizzante con una persona che amate, secondo l’oroscopo.

3° Ariete: sarà il vostro momento di sperimentare nuove prospettive amorose e di rendere la vostra relazione sentimentale più importante e solida, in grado di superare qualsiasi avversità e di gioire di fronte alle bellissime novità in serbo per voi.

4° Capricorno: una giornata di pausa sarà molto prolifica dal punto di vista affettivo. Ma riuscirete anche ritagliarvi del tempo per voi stessi e per le vostre amicizie, magari facendo shopping o trovando svago nei passatempi preferiti, secondo l'oroscopo.

Tregua per Gemelli

5° Acquario: avrete qualche piccolo ostacolo a causa di qualche divergenza di intenti all’interno del contesto lavorativo, ma nel complesso ci sarà molta affinità, soprattutto con quei colleghi che conoscete da tanto tempo a questa parte.

6° Gemelli: avrete una tregua dalle faccende lavorative che vi permetterà di dedicarvi id più alla famiglia e alle amicizie, evitando al contempo di escludere totalmente le responsabilità professionali che secondo l’oroscopo potrebbero darvi quella marcia in più.

7° Cancro: avrete qualche ora di pausa in più in cui sarà necessario riposarvi anche se non vi sentite particolarmente stanchi. Potreste avere qualche bella idea colma di tanta creatività, ma questa giornata non sarà adatta per metterla in atto, secondo l’oroscopo.

8° Toro: anche se state vivendo un momento né molto buono ma neanche molto negativo, ci saranno comunque delle novità che vi faranno sperare bene, soprattutto sul piano professionale.

In amore ci potrebbe essere un po’ di noia, cercare di ravvivare la situazione potrebbe essere un'ottima soluzione.

Problematiche per Leone

9° Leone: avrete delle problematiche in famiglia che dovrete assolutamente risolvere con calma e serenità, anche facendovi aiutare da qualcuno che possa realmente fare la differenza. Ora i compromessi potrebbero darvi qualche vantaggio, secondo l’oroscopo.

10° Sagittario: dovrete evitare di innervosirvi facilmente e di essere preda dell’ansia che in questo momento il contesto lavorativo potrebbe mettervi addosso. Potrete dare un nuovo assetto ai vostri progetti quando il periodo sarà meno “turbolento”.

11° Bilancia: l’ansia e lo stress potrebbero prendere il sopravvento su una conversazione di un argomento che vi sta particolarmente a cuore, nonostante ci sia della relativa calma al di sopra della tensione di questi giorni.

Avrete una serata abbastanza tranquilla, cercate di riposare.

12° Vergine: purtroppo l’oroscopo vi riserverà qualche affare andato male o comunque che non corrisponderà esattamente alle vostre aspettative. Andare avanti comunque affrontando le avversità sarà un consiglio che seguirete alla lettera.