Secondo le previsioni dell'oroscopo del giorno 2 novembre, i nati sotto il segno del Sagittario sono un po' ostili verso il prossimo. Gli Ariete dominano la classifica, mentre Bilancia e Vergine devono essere più cauti.

Oroscopo ultimi quattro segno

12° in classifica Bilancia: i nati sotto questo segno sono un po' troppo agitati. C'è qualcosa che continua a turbarvi e a rendervi irascibili. Cercate di fare un'analisi introspettiva in modo da venire al nocciolo del problema.

11° Leone: a volte è necessario fermarsi un attimo e fare i conti con coloro i quali hanno delle faccende in sospeso con voi.

In ambito professionale è importante non arrendersi mai, neppure di fronte gli ostacoli.

10° Vergine: anche per voi la giornata potrebbe cominciare in modo piuttosto agitato. L'Oroscopo del giorno 2 novembre vi invita a non pensare troppo al passato e a concentrarvi di più su quello che volete ottenere.

9° Toro: giornata piuttosto difficile per quanto riguarda i sentimenti. Non siate troppo irruenti e cercate di mettere da parte l'orgoglio qualche volta in amore.

Previsioni astrali posizioni centrali 2 novembre

8° in classifica Sagittario: nella vita è importante avere degli obiettivi, pertanto, non permettete a nessuno di dirvi quello che potete o non potete fare. Seguite sempre il vostro istinto e le vostre intuizioni.

7° Gemelli: meglio restare in silenzio qualche volta invece di dire cose delle quali potreste pentirvi. Cercate di essere abbastanza razionali e precisi dal punto di vista professionale.

6° Cancro: interessanti risvolti sul fronte del lavoro. Dopo aver vissuto degli alti e bassi, adesso potrete finalmente tirare un sospiro di sollievo.

L'Oroscopo del giorno 2 novembre vi invita ad agire.

5° Scorpione: buon momento dal punto di vista professionale. Nonostante qualche piccolo ostacolo, riuscirete a vivere in modo sereno la vostra giornata. In amore è importante avere pazienza.

Segni fortunati

4° in classifica Pesci: le stelle vi invitano ad essere più audaci in campo professionale.

La Luna è a vostro favore, quinti, è opportuno approfittare di questo momento. In amore dovette essere decisi e sicuri di voi.

3° Capricorno: sul lavoro sono aperte delle opportunità, cercate di coglierle al volo. In ambito sentimentale, invece, una persona cara potrebbe lasciarsi senza parole.

2° Acquario: questo è il mese delle sorprese. Novembre si prospetta alquanto interessante sia dal punto di vista sentimentale sia professionale. Cercate di tenere gli occhi ben aperti e di non farvi sfuggire nessun dettaglio.

1° Ariete: I nati sotto questo segno sono davvero in forma. Se state pensando di cimentarvi in un nuovo progetto professionale, questo è il momento giusto per insistere. Buone nuove anche in amore.