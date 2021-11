Le previsioni zodiacali di mercoledì 3 novembre 2021 continuano l'Oroscopo del giorno. Questo giro di boa settimanale è pronto a riservare ancora sorprese direttamente svelate dall'Astrologia, come sempre applicata alla normale quotidianità. In primo piano quest'oggi, l'immancabile classifica riassuntiva, valida per l'intero comparto zodiacale, corredata dalle analisi astrali relative ai sei simboli appartenenti alla seconda sestina. Allora, ansiosi di scoprire chi, tra Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci avrà la massima protezione delle stelle?

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno 3 novembre su amore e lavoro per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali di mercoledì 3 novembre

Bilancia: ★★★★★. L'oroscopo sulla giornata di mercoledì predice la possibilità che possa davvero presentarsi una giornata stupenda. Quindi un periodo certamente capace di restituire ai più ottime soddisfazioni in diversi comparti della quotidianità. In amore, sarà la giornata perfetta per sciogliere dubbi ed appianare i contrasti. Non state fermi sulle vostre posizioni, cercate di mediare e trovare una soluzione che stia bene ad entrambi, vedrete che poi sarà un giorno di gioia e serenità. Single, potreste sentire nell'aria come un senso di smarrimento: calma, la sensazione di avere tutti contro sarà solo immaginazione.

Dunque, dovete cercare di essere un po' più disponibili verso coloro che vi scodinzolano attorno. Nel comparto lavoro, dedicatevi con impegno ad un progetto che desiderate realizzare con tutte le vostre forze. Perché è proprio questo il momento di darci dentro.

Scorpione: ★★★★★. Le previsioni zodiacali di mercoledì annunciano un giorno, a grandi linee, sicuramente molto gradevole a voi del segno.

Dopo un periodo misero, quasi da gettare "alle ortiche" viste le tante delusioni, ecco finalmente una giornata tutta da gustare: che sia indice di fortuna e positività per il mese appena iniziato? Speriamo per voi! Per i sentimenti, euforia e allegria a tutto spiano. Specialmente se siete già legati felicemente in coppia, vivrete l’amore come magica miscela di passione e di grande affiatamento.

Single, se darete libero sfogo alla vostra seduzione collezionerete molte conquiste in questo terzo giorno della settimana, alcune tra queste decisamente molto interessanti. Preparatevi per qualcosa di speciale. Nel lavoro, qualcosa vi preoccupa? Non dateci gran peso, forse avete solo bisogno di un attimo di relax. In vista qualche incomprensione con i colleghi.

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo del 3 novembre al Sagittario prevede che partirà bene questa parte della settimana, positiva quel poco che serve ma decisamente poco stabile per molti nativi. Intanto, cercate di stare tranquilli, dovrà prevalere l'atmosfera spensierata. In amore, siate premurosi e dimostrate i vostri sentimenti senza timore alla persona amata.

Secondo le previsioni, per quanto riguarda la coppia dovrete cercare di instaurare un dialogo più aperto col partner: più vi conoscete, più il vostro rapporto andrà a gonfie vele. Per i single: spesso non sembrate molto coinvolti sentimentalmente. Sappiate che lui/lei potrebbe risentirne un po'. Comunque tranquilli, niente è perduto a priori! Per la parte riguardante il lavoro, finalmente le cose cominceranno a girare per il verso giusto. Diciamo pure che questo giorno porterà anche qualche bella novità.

Oroscopo e stelle del giorno 3 novembre

Capricorno: ★★★. L'oroscopo sulla giornata di mercoledì indica un periodo mediocre, senza lode, riservato alle giornate "sottotono". In questo caso gli astri invitano alla calma: forse, il vostro partner potrebbe essere corteggiato da altre persone.

In merito agli affetti quindi, calma e sangue freddo: prima di sbottare, analizzate bene eventuali situazioni storte e poi agite di conseguenza. Eventuali capricci e relativi tira e molla, soprattutto in un rapporto di coppia ci possono stare, ma non bisogna esagerare. Single, avrete la luna di traverso, il che vi disorienterà e vi confonderà: per vostra fortuna, avete le spalle sufficientemente larghe. Tuttavia, mettete in conto una delusione per un voltafaccia di un amico/a. Nel lavoro, da registrare probabili momenti di stanchezza o di confusione causati dal periodo: come darvi torto?

Acquario: ★★★★. Le previsioni astrali del giorno indica non esaltante questo periodo in arrivo, anche se non è stato classificato come negativo intendiamoci.

Diciamo che la giornata, valutata dall'Astrologia del momento con le quattro stelle della normalità, potrebbe portare anche qualcosa di positivo. In campo sentimentale, finalmente potrebbe arrivare quella famosa boccata d’ossigeno! In molti riuscirete a trovare il giusto equilibrio con la persona amata e sarete anche più che mai pronti a vivere una serata indimenticabile. Single, le stelle consigliano di intraprendere un nuovo percorso: che sia un viaggio, nuovi incontri o quello che vi pare. Quello che conta è la linfa vitale che sentirete scorrere nelle vostre vene e che vi stimolerà non poco. Nel lavoro, discorso leggermente differente. Alcune cose si metteranno come da voi atteso e potrete contare su una rinnovata voglia di fare.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno 3 novembre, in base a quanto estrapolato dalle effemeridi del periodo, prevede una giornata davvero molto sentita, decisamente ottima da vivere nel complesso. Ben sostenuta da stelle magnanime, sicuramente predisposte a dare prezioso supporto. In amore la vostra vita sentimentale sembra essere al top della felicità, pertanto tutto o quasi sarà all'insegna di un futuro roseo. Di sicuro è un buon momento per la realizzazione di un vostro progetto a due: iniziate subito! Per coloro ancora single un gesto inaspettato vi rasserenerà invitandovi a riflettere su quel che avete intorno. Scoprirete tanto amore come mai lo aveste immaginato e scorgerete anche un bagliore di luce in fondo al tunnel.

Il lavoro andrà benone: organizzazione e precisione vi permetteranno di realizzare i migliori propositi.

Classifica oroscopo del 3 novembre, le stelle dei dodici segni

La classifica completa interessante la giornata del 3 novembre è pronta a dare soddisfazione a più di qualche segno. Ansiosi di sapere quale posizione in scaletta è stata assegnata al vostro simbolo astrale di nascita? Andiamo subito a scoprirlo analizzando il prospetto preposto a tale scopo, relativo a tutti i dodici segni dello zodiaco.

Le stelline di mercoledì 3 novembre: