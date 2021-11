Prosegue l'inizio del nuovo mese per tutti i segni zodiacali. Scopriamo come andrà la giornata di martedì 2 novembre a livello lavorativo, sentimentale e della forma fisica per tutti i segni dall'Ariete ai Pesci.

Ariete: a livello sentimentale in questa giornata l'opposizione della Luna potrebbe portare delle problematiche. Anche nel lavoro sarà meglio chiarire, qualora ci fossero delle difficoltà e dei contrasti.

Toro: in campo amoroso è un periodo interessante e potreste vivere delle belle emozioni con il partner. Per quel che riguarda l'ambito lavorativo potrete recuperare, se negli ultimi tempi avete vissuto delle difficoltà.

Gemelli: con la luna favorevole migliora la situazione sentimentale, le sensazioni che vivrete saranno positive. In ambito lavorativo chi ha un'attività può pensare di ripartire. Situazione di recupero generale.

Cancro: in amore non siate diffidenti, specie in questi giorni in cui potreste sentirvi particolarmente nervosi. A livello lavorativo potreste ricevere delle proposte, per cui sarà il caso di agire.

Leone: in arrivo delle novità sentimentali e in particolare per chi nell'ultimo periodo del mese precedente ha fatto degli incontri interessanti. Sarà possibile superare alcuni disagi che riguardano il campo professionale.

Vergine: stelle favorevoli per il segno, in particolare in amore. I single potrebbero pensare di iniziare di nuovi rapporti.

Per quel che riguarda il lato lavorativo potrete pensare di accettare delle proposte.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali

Bilancia: con la luna nel segno potrete mettere in chiaro alcune questioni per voi rilevanti nella coppia. Qualcuno potrebbe avere delle perplessità riguardo un rapporto. A livello lavorativo valutate bene ciò che vi verrà proposto.

Scorpione: in ambito sentimentale le stelle sono favorevoli in questa giornata di martedì 2 novembre, sfruttatele per il campo sentimentale. Sarà importante di mettersi in gioco anche a livello lavorativo, non mancheranno iniziative.

Sagittario: vi sentite più energici in questo inizio del mese, anche in amore potrete risolvere delle problematiche.

Nel lavoro, se lo desiderate, potrete fare squadra con i collaboratori per ottenere maggiori risultati.

Capricorno: giornata agitata a causa della luna in opposizione, nel lavoro potreste avvertire dei nervosismi.

Acquario: con Giove e Saturno nel segno, non mancheranno novità a livello lavorativo. Sarà meglio non affaticarsi in questo periodo, anche se in amore potrete superare alcune tensioni.

Pesci: in ambito sentimentale, giornata sottotono. Ci sono alcune questioni professionali da risolvere che non vi consentono di concentrarvi.