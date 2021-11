Le previsioni dell'oroscopo del 4 novembre esortano i nati sotto il segno dell'Acquario a essere più temerari, i Pesci devono essere intuitivi, mentre i Cancro devono mostrare un po' di pazienza in più.

Approfondiamo ora le predizioni per tutti i 12 segni zodiacali.

Oroscopo, gli ultimi quattro segni

12° in classifica Toro: cercate di tenere duro e di guardare avanti per raggiungere i vostri obiettivi. L'Oroscopo del giorno 4 novembre vi invita a non piangervi addosso.

11° Bilancia: in amore siete un po' confusi, forse l'arrivo di una persona nuova potrebbe aver scombussolato i vostri equilibri.

Ad ogni modo, cercate di non chiudervi in voi stessi e lasciatevi andare un po' di più alle situazioni.

10° Scorpione: buon momento per quanto riguarda il lavoro. Ci sono delle opportunità in ballo e anche ingenti somme di denaro da investire. Per quanto riguarda la sfera sentimentale, invece, siete un po' out.

9° Cancro: i nati sotto questo segno devono essere un po' più pazienti. Spesso tendete ad infervorarvi anche per cose stupide e futili e questo non è ma un bene, né in ambito professionale né sentimentale.

Previsioni astrali 4 novembre, le posizioni centrali

8° in classifica Ariete: non bisogna mai porre limiti alla provvidenza. Dal punto di vista professionale potrebbero aprirsi delle strade quando meno ve l'aspettate.

In campo sentimentale, invece, è importante essere intraprendenti.

7° Gemelli: le previsioni dell'oroscopo del 4 novembre esortano alla cautela. Cercate di valutare attentamente i pro e i contro prima di prendere una decisione importante. In amore è tempo di fare una scelta.

6° Capricorno: sul lavoro ci sono ottime opportunità di guadagno, ma dovete essere audaci.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale, invece, è meglio essere un po' attenti alle prossime mosse.

5° Vergine: le stelle sono favorevoli per quanto riguarda l'amore. Questa è una giornata piuttosto intrigante sotto questo punto di vista. Siete abbastanza propositivi e gioiosi, quindi, sarà difficile essere di cattivo umore con voi tra i piedi.

Oroscopo, i segni più fortunati

4° in classifica Sagittario: talvolta gli impedimenti rappresentano giovamenti. Se una cosa non è andata in porto o non si è realizzata esattamente come volevate, forse, è il caso di rivedere i propri piani.

3° Acquario: giornata piuttosto interessante sul fronte delle emozioni. I nati sotto questo segno sono alla ricerca di brividi forti. Desiderate amare ma, forse, ancor di più essere amati e farete di tutto per ottenere il vostri obiettivi.

2° Leone: interessanti risvolti sul fronte finanziario. Questo è il momento di agire. Entro la dine dell'anno potreste ricevere delle risposte molto positive.

1° Pesci: questo è un momento molto positivo per voi, tuttavia, dovete cercare di mostrare arguzia e intuito. In ambito professionale vi farete rispettare, mentre dal punto di vista delle emozioni potete osare.