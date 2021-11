Quali saranno i presagi degli astri e delle stelle per la nuova giornata? Le previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute lasciano presagire un cielo in recupero per i Gemelli e l'Acquario, che si liberano delle negatività e dallo stress portati dal novilunio per godere di una ritrovata serenità. Lo Scorpione si riscopre audace e determinato, grazie anche al favore di Mercurio e Venere. Al contrario per la Bilancia potrebbero nascere dei contrasti in amore. Approfondiamo di seguito l'Oroscopo completo di venerdì 5 novembre 2021 per tutti i segni.

Oroscopo 5 novembre 2021

Ariete: la presenza di Venere nel vostro cielo vi aiuta a chiarire le incomprensioni nate nei giorni precedenti in amore. Mercurio invece porta novità e nuove prospettive nel lavoro.

Toro: l’oroscopo del 5 novembre lascia presagire una giornata di recupero per il segno. Gli influssi negativi della Luna vengono spazzati via dalla positività di Mercurio. L’amore vi nutre e vi coccola.

Gemelli: questa giornata si rivela più positiva di quella passata. Lo stress portato dalla Luna Nuova scompare e il segno si ritrova pieno di energie e vitalità. Nel lavoro si possono avere delle intuizioni vincenti.

Cancro: alla passione portata dal Novilunio si aggiungono gli influssi di una Venere romantica e sognatrice.

In amore è il momento di fare progetti, anche gli incontri sono favoriti. Mercurio da ottimi consigli nel lavoro.

Leone: l’oroscopo del 5 novembre lascia presagire una giornata vantaggiosa per chi deve sistemare un affare o avviare una contrattazione. In amore siete curiosi e vogliosi di scoprire nuovi aspetti della vostra passionalità.

Vergine: è un cielo in continuo movimento quello del segno. È un periodo di trasformazione e novità soprattutto per quanto riguarda la sfera pratica e professionale. In amore siete sereni e anche i rapporti con gli altri sono armoniosi.

Bilancia: anche durante questa giornata il segno resta concentrato sugli affari e la sfera pratica.

Questo rischia di renderlo distratto e distante in amore, favorendo la nascita di contrasti e incomprensioni con il partner.

Scorpione: ad un cielo già positivo si aggiungono a partire da questa giornata gli influssi vantaggiosi di Mercurio e Venere. È il momento di investire su voi stessi e le vostre idee. In amore dovete osare, se volete conquistare la persona amata.

Sagittario: sono 24 ore leggermente sottotono per il segno, agitato da strani pensieri e rancori del passato. Gli influssi di Venere aiutano a ritrovare la serenità almeno in amore, al contrario nel lavoro occorre cautela.

Capricorno: gli influssi di Venere e Mercurio vi rendono audaci e determinati. Sia nel lavoro che in amore siete pronti a sfoderare tutte le vostre carte pur di avvicinarvi agli obiettivi desiderati.

Acquario: sono 24 ore di recupero per il segno, che recupera energie e vitalità. Il ritrovato buon umore aiuta a sistemare i malintesi nati all’interno dei rapporti con gli altri, soprattutto in ambito lavorativo.

Pesci: l’oroscopo del 5 novembre lascia presagire una giornata produttiva e vantaggiosa per il lavoro e i contatti professionali. È un ottimo momento per avanzare delle richieste o presentare il proprio curriculum. Amore romantico e sereno.