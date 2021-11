Continua la prima settimana del mese di novembre 2021. Approfondiamo in questa sede come andrà l'Oroscopo per tutti i 12 segni zodiacali la giornata di giovedì 4 novembre.

La prima sestina zodiacale

Ariete: a livello sentimentale sarà meglio essere prudenti, è possibile che sorgano dei dubbi. Per quel che riguarda il lato lavorativo sono favoriti i nuovi contatti, non mancano opportunità.

Toro: giornata interessante per l'amore, sarà possibile portare avanti i nuovi amori, non rinunciate. Nel lavoro in arrivo soluzioni interessanti.

Gemelli: sarà meglio chiarire alcune questioni prima della fine della settimana, in particolare per quel che riguarda il lato amoroso.

In campo lavorativo possibili problematiche da dover affrontare, la giornata sarà caratterizzata da molte cose da fare.

Cancro: la giornata di giovedì 4 novembre sarà caratterizzata da nervosismo al livello sentimentale, ma per la sfera lavorativa sarà possibile ottenere delle buone idee anche grazie a diversi pianeti favorevoli.

Leone: possibili incontri in campo amoroso, anche chi di recente ha subito una separazione può iniziare a guardare avanti. A livello lavorativo alcuni progetti potrebbero rivelarsi interessanti.

Vergine: per il sesto segno zodiacale la giornata sarà caratterizzata da qualche problematica a livello di coppia, anche se con la Luna favorevole la situazione migliora rispetto alle giornate precedenti.

In ambito lavorativo con Marte favorevole potrete risolvere delle problematiche.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali della seconda sestina

Bilancia: dovete chiarire alcune questioni che riguardano il lato familiare, inoltre particolare avete voglia di amare. In ambito lavorativo le stelle sono dalla vostra parte, soprattutto per chi ha un proprio progetto.

Scorpione: in ambito sentimentale diversi pianeti sono dalla vostra parte e permettono un passo avanti verso le persone che amate. Per quel che riguarda il lavoro ci sono delle tensioni da affrontare, cercate di non farlo in modo sbagliato.

Sagittario: momento di calo per il segno, in particolare per quel che riguarda l'amore.

Vi sentite stanchi. In ambito lavorativo possibili cambiamenti potrebbero rendervi agitati.

Capricorno: presto con Venere nel segno potrete recuperare alcune questioni che riguardano il lato sentimentale. Nel lavoro sarà possibile fare degli incontri che potrebbero rafforzare i vostri progetti.

Acquario: con la Luna dissonante in amore la situazione non è delle migliori, vi sentite infatti nervosi. Per quel che riguarda l'ambito lavorativo ci sono delle problematiche da risolvere.

Pesci: per l'ultimo segno zodiacale la giornata sarà caratterizzata da una buona energia. Grazie anche alla Luna favorevole, sarà possibile fare degli incontri in amore. Nel lavoro sono in arrivo buone notizie.